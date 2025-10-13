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对潜在父母的孕前或产前基因检测

对潜在父母的孕前或产前基因检测

祖先*

疾病

父母遗传携带者筛查测试

产前胎儿基因诊断测试（如果父母携带者检测呈阳性）

全部

囊性纤维化

对至少23种最常见的CFTR致病基因变异（以前称为突变）进行DNA分析，其中每种变异在美国人群中的发生率均0.1%。

PGD、CVS或者羊膜穿刺术用于基因测定*

Ashkenazi犹太人†

卡纳万病

进行DNA分析以检出最常见的致病基因变异

PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析

家族性自主神经功能紊乱

进行DNA分析以检出最常见的致病基因变异

PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析

Tay-Sachs病

检测血清己糖胺酶A有无缺陷；或DNA分析

PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析

非洲人

镰状细胞贫血

血红蛋白电泳

PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行基因型测定（直接DNA分析）

卡津人

Tay-Sachs病

检测血清己糖胺酶A有无缺陷；或DNA分析

PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析

东南亚人、印度裔亚洲人、非洲人、地中海人、中东人

beta-地中海贫血

CBC；若MCV<80 fL，进行血红蛋白电泳或DNA分析

PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行基因型测定（直接DNA分析或连锁分析）

东南亚人、柬埔寨人、中国人、菲律宾人、老挝人、越南人

alpha-地中海贫血

CBC；若MCV<80 fL，进行血红蛋白电泳或DNA分析

PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行基因型测定（直接DNA分析或连锁分析）

*明确诊断并不总是可能的；检测灵敏度因种族背景而异。该表包含了一些祖先；但这并不是完整的清单。See Committee Opinion No. 691: Carrier Screening for Genetic Conditions.Obstet Gynecol 129(3):e41-e55, 2017.doi:10.1097/AOG.0000000000001952 for more information.

†德系犹太人背景的人群，一些专家还建议进行戈谢病尼曼-皮克病A型范科尼综合征C组、布卢姆综合征和粘脂贮积症IV型的筛查

CBC =全血细胞计数；CFTR=囊性纤维化跨膜传导调节因子；CVS=绒毛膜取样；PGD=植入前遗传学诊断；MCV=平均红细胞体积。

*明确诊断并不总是可能的；检测灵敏度因种族背景而异。该表包含了一些祖先；但这并不是完整的清单。See Committee Opinion No. 691: Carrier Screening for Genetic Conditions.Obstet Gynecol 129(3):e41-e55, 2017.doi:10.1097/AOG.0000000000001952 for more information.

†德系犹太人背景的人群，一些专家还建议进行戈谢病尼曼-皮克病A型范科尼综合征C组、布卢姆综合征和粘脂贮积症IV型的筛查

CBC =全血细胞计数；CFTR=囊性纤维化跨膜传导调节因子；CVS=绒毛膜取样；PGD=植入前遗传学诊断；MCV=平均红细胞体积。

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