对潜在父母的孕前或产前基因检测
祖先*
疾病
父母遗传携带者筛查测试
产前胎儿基因诊断测试（如果父母携带者检测呈阳性）
全部
对至少23种最常见的CFTR致病基因变异（以前称为突变）进行DNA分析，其中每种变异在美国人群中的发生率均≥0.1%。
Ashkenazi犹太人†
卡纳万病
进行DNA分析以检出最常见的致病基因变异
PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析
家族性自主神经功能紊乱
进行DNA分析以检出最常见的致病基因变异
PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析
检测血清己糖胺酶A有无缺陷；或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析
非洲人
血红蛋白电泳
PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行基因型测定（直接DNA分析）
卡津人
Tay-Sachs病
检测血清己糖胺酶A有无缺陷；或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行DNA分析
东南亚人、印度裔亚洲人、非洲人、地中海人、中东人
CBC；若MCV<80 fL，进行血红蛋白电泳或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行基因型测定（直接DNA分析或连锁分析）
东南亚人、柬埔寨人、中国人、菲律宾人、老挝人、越南人
CBC；若MCV<80 fL，进行血红蛋白电泳或DNA分析
PGD、CVS或者羊膜穿刺术进行基因型测定（直接DNA分析或连锁分析）
*明确诊断并不总是可能的；检测灵敏度因种族背景而异。该表包含了一些祖先；但这并不是完整的清单。See Committee Opinion No. 691: Carrier Screening for Genetic Conditions.Obstet Gynecol 129(3):e41-e55, 2017.doi:10.1097/AOG.0000000000001952 for more information.
CBC =全血细胞计数；CFTR=囊性纤维化跨膜传导调节因子；CVS=绒毛膜取样；PGD=植入前遗传学诊断；MCV=平均红细胞体积。