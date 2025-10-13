*明确诊断并不总是可能的；检测灵敏度因种族背景而异。该表包含了一些祖先；但这并不是完整的清单。See Committee Opinion No. 691: Carrier Screening for Genetic Conditions.Obstet Gynecol 129(3):e41-e55, 2017.doi:10.1097/AOG.0000000000001952 for more information.