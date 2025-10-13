非自主性体重下降表现的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
内分泌疾病
食欲增加
怕热，多汗，震颤，焦虑，心动过速，腹泻
甲状腺功能检查
糖尿病（新发或控制不佳）
食欲增加
烦渴，多尿
血糖测定
慢性原发性肾上腺皮质功能不全
腹痛、乏力、色素沉着、直立性头晕
血清电解质，皮质醇和促肾上腺皮质激素水平
药物和毒品
过量饮酒史
血管蜘蛛痣，Dupuytren挛缩，睾丸萎缩，周围神经病变
有时腹水，扑翼样震颤
临床评估
肝功能检查
药物和毒品
用药史
临床评估
滥用药物筛查
如果可能的话，试验性停药
心理健康状况
体重过轻青少年或年轻患者对体重增加存在不适当的恐惧，闭经
临床评估
悲伤、疲劳、性欲和/或性快感丧失、睡眠障碍、精神运动性迟滞
临床评估
肾脏疾病*
水肿、恶心、呕吐、口腔炎、味觉障碍、夜尿症、疲劳、瘙痒、精神敏锐度下降、肌肉抽搐和痉挛、周围神经病变、癫痫发作
血清尿素氮（BUN）和肌酐测定
水肿，高血压，蛋白尿，疲劳，泡沫尿
24小时尿蛋白测定
另外，随机尿/血清蛋白比
感染
真菌感染（通常是原发性真菌感染）
发热，盗汗，乏力，咳嗽，呼吸困难
地域暴露是高危因素
有时，还有其他器官特异性表现
通常培养和染色
有时血清学检查
有时需进行活检
发热，腹痛，腹胀，胀气，腹泻，嗜酸性粒细胞增多
常在发展中国家生活或旅游
疾病特异性检测（例如，大便镜检，培养，血清学）
发热，呼吸困难，咳嗽，淋巴结肿大，腹泻，念珠菌病
血液抗体或抗原检测
发热，盗汗，关节痛，呼吸困难，乏力，Roth斑， Janeway损害，Osler 结节，线状出血，视网膜动脉栓塞，中风
常发生于有心脏瓣膜病或静脉吸毒史的患者
血培养
超声心动图
发热，盗汗，咳嗽，咯血
有时存在危险因素（如，暴露，生活条件恶劣）
胸部X光检查
痰培养及涂片
PPD和/或干扰素γ释放测定
其他系统性疾病
常有盗汗，疲劳，发热
有时夜间骨痛或其他器官特异性症状
器官特异性评估
老年患者头痛、肌肉疼痛、颌跛行、发热和/或视力障碍
ESR和/或CRP；如果升高，进行颞动脉超声或活检
咳嗽，呼吸困难，啰音
发热，乏力，全身淋巴结肿大
有时，其他器官受累的症状（如眼，肝，胃肠道，骨）
胸部X光检查
有时，胸部CT
活检
牙齿和味觉障碍
味觉障碍（味觉丧失）
通常存在危险因素（如，颅神经功能障碍，服用某些药物，衰老）
临床评估
牙齿状况不佳
牙齿或牙龈疼痛
口臭，牙周炎，牙齿缺损和/或龋齿
临床评估
*水肿的累积可能掩盖去脂体重的丢失。
CRP=C反应蛋白；ESR=红细胞沉降率；PPD=纯化蛋白衍生物