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非自主性体重下降表现的部分病因

非自主性体重下降表现的部分病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

内分泌疾病

甲状腺功能亢进

食欲增加

怕热，多汗，震颤，焦虑，心动过速，腹泻

甲状腺功能检查

糖尿病（新发或控制不佳）

食欲增加

烦渴，多尿

血糖测定

慢性原发性肾上腺皮质功能不全

腹痛、乏力、色素沉着、直立性头晕

血清电解质，皮质醇和促肾上腺皮质激素水平

药物和毒品

酒精

过量饮酒史

血管蜘蛛痣，Dupuytren挛缩，睾丸萎缩，周围神经病变

有时腹水，扑翼样震颤

临床评估

肝功能检查

药物和毒品

  • 药物滥用

  • 草药和非处方产品

  • 处方药

用药史

临床评估

滥用药物筛查

如果可能的话，试验性停药

心理健康状况

神经性厌食

体重过轻青少年或年轻患者对体重增加存在不适当的恐惧，闭经

临床评估

抑郁

悲伤、疲劳、性欲和/或性快感丧失、睡眠障碍、精神运动性迟滞

临床评估

肾脏疾病*

慢性肾病

水肿、恶心、呕吐、口腔炎、味觉障碍、夜尿症、疲劳、瘙痒、精神敏锐度下降、肌肉抽搐和痉挛、周围神经病变、癫痫发作

血清尿素氮（BUN）和肌酐测定

肾病综合征

水肿，高血压，蛋白尿，疲劳，泡沫尿

24小时尿蛋白测定

另外，随机尿/血清蛋白比

感染

真菌感染（通常是原发性真菌感染）

发热，盗汗，乏力，咳嗽，呼吸困难

地域暴露是高危因素

有时，还有其他器官特异性表现

通常培养和染色

有时血清学检查

有时需进行活检

蠕虫感染

发热，腹痛，腹胀，胀气，腹泻，嗜酸性粒细胞增多

常在发展中国家生活或旅游

疾病特异性检测（例如，大便镜检，培养，血清学）

HIV/晚期HIV感染

发热，呼吸困难，咳嗽，淋巴结肿大，腹泻，念珠菌病

血液抗体或抗原检测

亚急性细菌性心内膜炎

发热，盗汗，关节痛，呼吸困难，乏力，Roth斑， Janeway损害，Osler 结节，线状出血，视网膜动脉栓塞，中风

常发生于有心脏瓣膜病或静脉吸毒史的患者

血培养

超声心动图

结核病

发热，盗汗，咳嗽，咯血

有时存在危险因素（如，暴露，生活条件恶劣）

胸部X光检查

痰培养及涂片

PPD和/或干扰素γ释放测定

其他系统性疾病

癌症

常有盗汗，疲劳，发热

有时夜间骨痛或其他器官特异性症状

器官特异性评估

巨细胞动脉炎

老年患者头痛、肌肉疼痛、颌跛行、发热和/或视力障碍

ESR和/或CRP；如果升高，进行颞动脉超声或活检

结节病

咳嗽，呼吸困难，啰音

发热，乏力，全身淋巴结肿大

有时，其他器官受累的症状（如眼，肝，胃肠道，骨）

胸部X光检查

有时，胸部CT

活检

牙齿和味觉障碍

味觉障碍（味觉丧失）

通常存在危险因素（如，颅神经功能障碍，服用某些药物，衰老）

临床评估

牙齿状况不佳

牙齿或牙龈疼痛

口臭，牙周炎，牙齿缺损和/或龋齿

临床评估

*水肿的累积可能掩盖去脂体重的丢失。

CRP=C反应蛋白；ESR=红细胞沉降率；PPD=纯化蛋白衍生物

*水肿的累积可能掩盖去脂体重的丢失。

CRP=C反应蛋白；ESR=红细胞沉降率；PPD=纯化蛋白衍生物

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