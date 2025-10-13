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失嗅症的部分病因

失嗅症的部分病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

鼻内阻塞

过敏性鼻炎

慢性过敏症状病史（如鼻塞、清涕）；不伴疼痛

病史和体格检查

过敏原皮肤试验（经皮/皮内）

过敏原血液检测（特异性IgE）

鼻息肉

息肉通常在检查时被发现

仅病史和体格检查

有时需要鼻内窥镜检查（鼻腔镜检查）

嗅神经上皮破坏

萎缩性鼻炎

慢性鼻炎伴鼻黏膜萎缩硬化，鼻腔通道开放，痂皮形成，恶臭味

仅病史和体格检查

有时进行活检，会显示正常的纤毛柱状上皮转化为复层扁平上皮（鳞状上皮化生），黏膜固有层的数量和血管分布减少

慢性鼻窦炎

慢性黏液脓性分泌物，有记载的感染

仅病史和体格检查

必要时CT检查

COVID-19*

发病通常先于其他感染症状（例如发烧、咳嗽）

病毒检测（如有）

部分病毒性上呼吸道感染

临床感染后发病

仅病史和体格检查

药物和违禁药物（如苯丙胺类、依那普利、雌激素、萘甲唑林、吩噻嗪类、利血平；减充血剂长时间使用）

通常有明显的使用史

仅病史和体格检查

毒素类（如镉、锰）

通常有明显的接触史

仅病史和体格检查

肿瘤（例如，脑膜瘤、嗅觉神经母细胞瘤）†

只有嗅觉缺失或可能的视觉困难（如果肿瘤侵犯视交叉或嗅觉沟）

CT

MRI

中枢系统路径破坏

阿尔茨海默病

进行性意识模糊和近期记忆丧失

MRI

序贯记忆测试

神经退行性疾病（如多发性硬化

其他神经系统症状的间歇性发作（如无力、麻木、说话、视物或吞咽困难）

MRI

有时行腰穿

脑外伤

明显的病史

CT或MRI

颅内手术，感染肿瘤

病史可明确手术和中枢神经系统感染

肿瘤可伴或不伴神经系统症状

CT或MRI

* 嗅觉上皮的破坏尚未被证实是嗅觉丧失的机制。

† 肿瘤是导致嗅觉丧失的罕见原因。

CNS=中枢神经系统；CT=计算机断层扫描；IgE=免疫球蛋白E；MRI=磁共振成像；URI=上呼吸道感染。

* 嗅觉上皮的破坏尚未被证实是嗅觉丧失的机制。

† 肿瘤是导致嗅觉丧失的罕见原因。

CNS=中枢神经系统；CT=计算机断层扫描；IgE=免疫球蛋白E；MRI=磁共振成像；URI=上呼吸道感染。

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