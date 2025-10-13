失嗅症的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
鼻内阻塞
慢性过敏症状病史（如鼻塞、清涕）；不伴疼痛
病史和体格检查
过敏原皮肤试验（经皮/皮内）
过敏原血液检测（特异性IgE）
息肉通常在检查时被发现
仅病史和体格检查
有时需要鼻内窥镜检查（鼻腔镜检查）
嗅神经上皮破坏
慢性鼻炎伴鼻黏膜萎缩硬化，鼻腔通道开放，痂皮形成，恶臭味
仅病史和体格检查
有时进行活检，会显示正常的纤毛柱状上皮转化为复层扁平上皮（鳞状上皮化生），黏膜固有层的数量和血管分布减少
慢性黏液脓性分泌物，有记载的感染
仅病史和体格检查
必要时CT检查
发病通常先于其他感染症状（例如发烧、咳嗽）
病毒检测（如有）
临床感染后发病
仅病史和体格检查
药物和违禁药物（如苯丙胺类、依那普利、雌激素、萘甲唑林、吩噻嗪类、利血平；减充血剂长时间使用）
通常有明显的使用史
仅病史和体格检查
毒素类（如镉、锰）
通常有明显的接触史
仅病史和体格检查
肿瘤（例如，脑膜瘤、嗅觉神经母细胞瘤）†
只有嗅觉缺失或可能的视觉困难（如果肿瘤侵犯视交叉或嗅觉沟）
CT
MRI
中枢系统路径破坏
阿尔茨海默病
进行性意识模糊和近期记忆丧失
MRI
序贯记忆测试
神经退行性疾病（如多发性硬化）
其他神经系统症状的间歇性发作（如无力、麻木、说话、视物或吞咽困难）
MRI
有时行腰穿
明显的病史
CT或MRI
病史可明确手术和中枢神经系统感染
肿瘤可伴或不伴神经系统症状
CT或MRI
* 嗅觉上皮的破坏尚未被证实是嗅觉丧失的机制。
† 肿瘤是导致嗅觉丧失的罕见原因。
CNS=中枢神经系统；CT=计算机断层扫描；IgE=免疫球蛋白E；MRI=磁共振成像；URI=上呼吸道感染。