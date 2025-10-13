耳漏的一些原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性耳漏*
鼓膜穿孔的急性中耳炎
严重疼痛，脓性分泌物出现时疼痛缓解
病史和体格检查
有时听力图
有时如果怀疑急性中耳炎并发症（例如，骨膜下脓肿、新发眩晕或头晕、面神经无力/瘫痪），则需要进行高分辨率颞骨CT检查。
慢性中耳炎鼓膜穿孔后的耳漏，有时有胆脂瘤；
也可表现为慢性耳漏
有时仅通过病史和体格检查即可诊断
有时需要高分辨颞骨CT
有时听力图
有显著的、临床上明显的头部损伤或近期手术史
液体从清澈透明到纯血性不等
高分辨率脑部及颅底CT
MRI
外耳道炎（感染性或过敏性）
感染：常发生于游泳后，局部外伤后，疼痛明显，耳廓牵拉痛；
通常有慢性耳部皮炎，有瘙痒和皮肤改变
过敏（接触性皮炎）：通常在使用耳滴后；瘙痒更严重，红斑，疼痛感较感染性少
通常耳垂会受累，因为滴耳液会从耳道溢出至耳垂。
两者皆有：耳道水肿，发炎，见碎屑，鼓膜正常
仅病史和体格检查
鼓膜置管术后
发生于鼓膜置管术后
可能发生于耳部进水后
仅病史和体格检查
慢性耳漏
血性耳漏，轻度疼痛；
有时耳道内可见病变
早期较易同外耳道炎混淆
活检
计算机体层摄影
MRI
鼓膜穿孔史
耳道内有片状鳞状碎屑（死皮），鼓膜内有凹陷囊袋，内含角蛋白碎屑或死皮
有时息肉样物或肉芽组织覆盖在胆脂瘤上
计算机体层摄影
培养
有时需要进行扩散加权MRI以评估是否扩展到乳突或颅内扩展
长期耳部感染史或其他耳部疾病；
疼痛较轻；
耳道被浸渍，肉芽组织
鼓膜固定、变形，通常可见穿孔
有时仅考虑病史和体格检查
细菌培养
常见于儿童
耳漏恶臭，化脓；
检查通常可见异物，除非有明显水肿或引流物遮蔽。
仅病史和体格检查
常有发热，有中耳炎未治或未愈史；
乳突部红肿、压痛
增强CT扫描
通常有免疫功能低下或糖尿病史；
慢性的严重疼痛；
耳周肿胀和压痛，耳道内肉芽组织
有时面神经麻痹或其他颅神经功能障碍（9、10、11、12）
CT和MRI是互补的，被推荐使用
有时会进行放射性核素检查（例如锝-99和镓扫描）
培养
通常有呼吸道症状，慢性鼻漏，关节痛和口腔溃疡
尿液分析
胸部X光检查
抗中性粒细胞胞浆抗体检测
活检
鼻咽喉镜检查用于评估其他常见受影响部位（例如鼻中隔、声门下）
* < 6周
CSF=脑脊液; CT = 计算机断层扫描; MRI = 磁共振成像; TM = 鼓膜。