孕早期阴道流血的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
产科疾病
阴道出血，伴或不伴腹部或盆腔疼痛（通常是突然的、局部的、持续的、非痉挛性的）
宫颈口闭合
无胎心音
若异位妊娠破裂则可能血流动力学不稳定
有时，可触及的附件肿块
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
有时，子宫内膜取样
腹腔镜检查，如果患者血流动力学不稳定，则进行剖腹手术
先兆流产
阴道流血伴或不伴腹部痉挛性疼痛
宫颈口闭合
胎心率听诊
定量β-hCG测量
全血细胞计数
盆腔超声检查
难免流产
阴道出血伴绞痛腹痛
宫颈口开（宫颈扩张）
先兆流产的评估
不全流产
阴道出血伴绞痛腹痛
宫颈口开放或闭合
宫颈口处可见妊娠物或有妊娠物排出
先兆流产的评估
完全流产
就诊时有轻微阴道出血，但就诊前通常有明显阴道出血史；有时伴有轻微的痉挛性腹痛
闭合性宫颈口；子宫未怀孕时的大小
先兆流产的评估
通常，近期有人工流产或自然流产史（如果在没有经过适当培训的临床医生和设备的情况下进行人工流产或自行流产，风险更高）
发烧、发冷、持续腹部或盆腔疼痛
阴道出血和/或脓性阴道分泌物
子宫压痛
宫颈口开
妊娠滋养细胞疾病 （葡萄胎）
阴道流血伴或不伴腹部痉挛性疼痛
子宫大于正常孕周，血压升高，呕吐严重
如果更严重，有时会从阴道排出葡萄状组织
评估先兆流产加甲状腺检查、肌酸酐、肝脏检查、胸部x光检查
黄体囊肿破裂
局部腹痛、阴道流血、有时恶心和呕吐
症状突然发作
评估同异位妊娠
妇科或其他疾病
外伤
有身体创伤史或怀疑有身体创伤（例如，机动车事故、由于器械或性侵犯导致子宫颈或阴道撕裂，有时是绒毛膜绒毛取样或羊膜穿刺术的并发症）
全血细胞计数
盆腔超声检查（评估胎儿）
其他影像学检查（评估损伤或内出血）
如果怀疑，询问关于可能的亲密伴侣暴力或性侵犯的问题
伴有阴道分泌物的点滴出血或少量出血
有时，性交困难
阴道炎和性传播感染的评估
黏脓性宫颈分泌物
有时，阴道少量出血
有时宫颈活动性触痛，腹痛，或两者都有
性传播感染和阴道炎的评估
阴道少量出血，无痛
息肉从宫颈脱出
盆腔检查
标本活检或切除后的组织学
β-hCG=人绒毛膜促性腺激素β亚基；STIs=性传播感染。
*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。