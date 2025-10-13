外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
育龄期妇女
恶臭（鱼腥味）、稀薄、黄绿色或灰色、泡沫状阴道分泌物
有时伴有外阴阴道刺激
Amsel 诊断标准（4 项中的 3 项）：
NAAT
有时在巴氏涂片（Pap）检查中检测到†
白色、浓稠、凝乳状的阴道分泌物粘附在阴道壁上
外阴阴道刺激、水肿、瘙痒
性交后和月经前症状可能加重
有时近期使用抗生素
无并发症（以下全部）：零星、不频繁发作；症状轻度至中度；病原体通常 白色念珠菌; 免疫功能正常的患者
复杂（以下任何一种情况）：反复发作（4 次或以上）；症状严重；非白色念珠菌；免疫功能低下患者（例如糖尿病、艾滋病毒、免疫抑制治疗）
诊断标准
真菌培养，尤其是怀疑是非白色念珠菌时
PCR DNA 探针检测
有时可通过巴氏涂片检查发现†
黄绿色、有气泡的阴道分泌物，常有鱼腥样异味
经常出现外阴和阴道刺激、红斑和水肿
有时会出现排尿困难或性交疼痛
阴道壁或宫颈上有时有点状红色"草莓"样斑点
NAAT（首选测试）
阴道 pH 值和湿片检查，显微镜下可见运动的梨形鞭毛生物
快速诊断测试，免疫层析法流动试纸
细菌培养
有时可通过巴氏涂片检查发现†
腹部或盆腔疼痛
黏液脓性宫颈分泌物
有时伴有发热
宫颈运动、子宫和附件压痛
淋病和衣原体检测
白细胞计数
有时进行盆腔影像学检查
异物（通常是忘记取出的卫生棉塞）
极度恶臭，常有大量阴道分泌物，常伴有阴道红斑、排尿困难，有时还有性交疼痛
检查时可看到
盆腔检查
绝经后妇女
更年期泌尿生殖系统综合症
少量白色或淡黄色分泌物，有时带血
阴道干燥和/或性交困难
有时在性活动时会出现外阴阴道裂或点滴出血
外阴阴道萎缩，外阴阴道组织脆弱、干燥，有时有轻度压痛
盆腔检查加上以下发现:
尿液和粪便刺激导致的化学性外阴炎
弥漫性外阴红斑
高危因素（如失禁、卧床）
盆腔检查
所有年龄
超敏反应
外阴阴道红斑、水肿、瘙痒（有时剧烈）、阴道分泌物
外阴阴道组织近期接触新产品或药物（如卫生喷雾剂、润滑剂、沐浴水添加剂、念珠菌感染的局部治疗、织物柔软剂、漂白剂或洗衣皂）的病史
盆腔检查
炎症（如盆腔放疗、化疗、长期使用阴道炎药物）
少量白色或淡黄色阴道分泌物
有时，性交困难
有时有瘙痒、红斑、烧灼样痛、少量出血
有时出现阴道狭窄（盆腔放射治疗后）
根据病史和风险因素以及以下发现进行排除诊断：
肠瘘（是难产、盆腔肿瘤、盆腔手术或炎性肠道疾病的并发症）
阴道排液有异味，阴道排出粪便
在阴道下段直接看到或触及瘘
染料测试（将亚甲蓝滴入直肠，然后在阴道内显影）
特征性的生殖器与生殖器外皮肤病损
盆腔检查
有时需活检
* 如果有分泌物，则需要进行生理盐水湿片和 KOH 制剂的显微镜检查，并且通常需要进行滴虫病、淋病和衣原体检测（除非有明显的非感染性原因，例如过敏或异物）。
† 巴氏涂片 (Pap) 试验不是诊断阴道炎的可靠试验；宫颈细胞学检查报告中偶然报告的阴道炎应根据症状和进一步评估进行确认。
KOH = = 氢氧化钾、NAAT = 核酸扩增试验、PCR = 聚合酶链反应。