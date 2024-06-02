外阴阴道瘙痒或阴道分泌物

许多女性每天都会出现生理性阴道分泌物，当雌激素水平高时，分泌物量可能会增加。 以下情况下雌激素水平较高：

排卵前几天

月经初潮前的几个月和怀孕期间（雌激素产量增加）

使用含有雌激素或促进雌激素产生的药物（如一些生育药物）

然而，持续或反复的疼痛、刺激、灼烧和瘙痒是不正常的，需要进一步评估。

乳酸菌 SP是育龄期女性阴道内正常菌群中的优势细菌。阴道上皮细胞中糖原含量高，这是由于 雌激素， 推动 生长。它们能使阴道内的pH值保持在正常范围（3.5～4.5），阻止致病菌的过度生长。正常的阴道菌群还包括 阴道加德纳菌， 大肠杆菌，B组链球菌，生殖器 支原体， 和 白色念珠菌。在青春期前和绝经后患者中，缺乏 雌激素 抑制阴道细菌的正常生长，导致糖原水平降低。低糖原水平导致阴道上皮变薄，阴道 pH 值 > 4.5，并导致 种类减少。由于阴道环境不同，青春期前和绝经后患者细菌性阴道病和念珠菌病较少见。

导致阴道致病菌过度生长的因素包括：

使用抗生素（可能使乳酸杆菌减少）

经血或精液引起的阴道pH值碱性

阴道冲洗

妊娠

糖尿病

阴道内异物（如遗忘的卫生棉条或阴道子宫托/药栓）

外阴瘙痒也可能是由于刺激物或过敏引起的外阴皮炎。患者可能会抓挠并导致外阴抓伤，或者，如果瘙痒是慢性的，他们可能会发展为外阴慢性皮肤病，称为 慢性单纯性苔藓。其他外阴皮肤病（例如 扁平苔藓 和 硬化性苔藓) 被认为是免疫介导过程的结果。