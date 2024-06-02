外阴阴道瘙痒或阴道分泌物

外阴阴道瘙痒（瘙痒）和/或阴道分泌物是由皮肤或粘膜的感染性或非感染性炎症引起的。症状还可能包括刺激、灼烧感和性交困难。外阴阴道症状是患者寻求妇科护理的最常见原因之一。
外阴阴道瘙痒或分泌物的病因、诊断和治疗因生殖阶段或状态而异：初潮前、育龄、妊娠或更年期。本文讨论了非妊娠育龄妇女和绝经后妇女的外阴阴道症状。（也可参见 儿童外阴阴道瘙痒或阴道分泌物。）
外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的病理生理学
许多女性每天都会出现生理性阴道分泌物，当雌激素水平高时，分泌物量可能会增加。 以下情况下雌激素水平较高：
排卵前几天
月经初潮前的几个月和怀孕期间（雌激素产量增加）
使用含有雌激素或促进雌激素产生的药物（如一些生育药物）
然而，持续或反复的疼痛、刺激、灼烧和瘙痒是不正常的，需要进一步评估。
乳酸菌 SP是育龄期女性阴道内正常菌群中的优势细菌。阴道上皮细胞中糖原含量高，这是由于 雌激素， 推动 生长。它们能使阴道内的pH值保持在正常范围（3.5～4.5），阻止致病菌的过度生长。正常的阴道菌群还包括 阴道加德纳菌， 大肠杆菌，B组链球菌，生殖器 支原体， 和 白色念珠菌。在青春期前和绝经后患者中，缺乏 雌激素 抑制阴道细菌的正常生长，导致糖原水平降低。低糖原水平导致阴道上皮变薄，阴道 pH 值 > 4.5，并导致 种类减少。由于阴道环境不同，青春期前和绝经后患者细菌性阴道病和念珠菌病较少见。
导致阴道致病菌过度生长的因素包括：
使用抗生素（可能使乳酸杆菌减少）
经血或精液引起的阴道pH值碱性
阴道冲洗
妊娠
糖尿病
阴道内异物（如遗忘的卫生棉条或阴道子宫托/药栓）
外阴瘙痒也可能是由于刺激物或过敏引起的外阴皮炎。患者可能会抓挠并导致外阴抓伤，或者，如果瘙痒是慢性的，他们可能会发展为外阴慢性皮肤病，称为 慢性单纯性苔藓。其他外阴皮肤病（例如 扁平苔藓 和 硬化性苔藓) 被认为是免疫介导过程的结果。
外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的病因
外阴阴道瘙痒和阴道分泌物最常见的原因因激素状态而异（见表格 外阴阴道瘙痒和阴道分泌物增多的原因）。
育龄妇女
绝经后妇女
在 绝经后妇女，更年期泌尿生殖系统综合征（以前称为萎缩性阴道炎）是阴道分泌物的常见原因。
大小便失禁或卧床不起的女性可能会患上化学性外阴炎。
各年龄段的妇女
非感染性外阴炎占外阴阴道炎病例的三分之一。它可能缘于过敏或对某些物质刺激的反应，包括卫生喷雾或香水、卫生巾、肥皂、漂白剂、丝织品柔化剂、杀精剂、阴道药膏和润滑剂、乳胶避孕套、阴道避孕环和阴道隔膜。
外阴阴道瘙痒和阴道分泌物也可能由皮肤疾病引起（例如， 银屑病， 萎缩性硬化性苔藓， 扁平苔藓， 慢性单纯性苔藓）。
罕见的是，肠道和生殖道之间会形成瘘管，并容易导致阴道或外阴感染。瘘管通常起源于产科（由于阴道产伤或会阴切开术感染的并发症），但有时也由炎症性肠病、盆腔肿瘤或盆腔手术（如子宫切除术、肛门手术）引起。
外阴阴道瘙痒或阴道分泌物增多的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
育龄期妇女
恶臭（鱼腥味）、稀薄、黄绿色或灰色、泡沫状阴道分泌物
有时伴有外阴阴道刺激
Amsel 诊断标准（4 项中的 3 项）：
NAAT
有时在巴氏涂片（Pap）检查中检测到†
白色、浓稠、凝乳状的阴道分泌物粘附在阴道壁上
外阴阴道刺痛、肿和瘙痒
性交后和月经前症状可能加重
有时近期使用抗生素
无并发症（以下全部）：零星、不频繁发作；症状轻度至中度；病原体通常 白色念珠菌; 免疫功能正常的患者
复杂（以下任何一种情况）：反复发作（4 次或以上）；症状严重；非白色念珠菌；免疫功能低下患者（例如糖尿病、艾滋病毒、免疫抑制治疗）
诊断标准
真菌培养，尤其是怀疑是非白色念珠菌时
PCR DNA 探针检测
有时可通过巴氏涂片检查发现†
黄绿色、有气泡的阴道排液，常有鱼腥样异味
经常出现外阴和阴道刺激、红斑和水肿
有时会出现排尿困难或性交疼痛
阴道壁或宫颈上有时有点状、红草莓样斑点。
NAAT（首选测试）
阴道 pH 值和湿片检查，显微镜下可见运动的梨形鞭毛生物
快速诊断测试，免疫层析法流动试纸
细菌培养
有时可通过巴氏涂片检查发现†
腹部或盆腔疼痛
粘液性宫颈分泌物
有时伴有发热
宫颈运动、子宫和附件压痛
淋病和衣原体检测
白细胞计数
有时进行盆腔影像学检查
异物（通常是忘记取出的卫生棉塞）
极度恶臭，常有大量阴道分泌物，常伴有阴道红斑、排尿困难，有时还有性交困难
检查时可看到
盆腔检查
绝经后妇女
更年期泌尿生殖系统综合症
少量白色或淡黄色分泌物，有时带血
阴道干燥和/或性交困难
有时在性活动时会出现外阴阴道裂或点滴出血
外阴阴道萎缩，外阴阴道组织脆弱、干燥，有时有轻度压痛
盆腔检查加上以下发现:
尿液和粪便刺激导致的化学性外阴炎
弥漫性外阴红斑
高危因素（如失禁、卧床）
盆腔检查
所有年龄
超敏反应
外阴阴道红斑、肿、瘙痒（有时比较重）、阴道分泌物
外阴阴道组织近期接触新产品或药物（如卫生喷雾剂、润滑剂、沐浴水添加剂、念珠菌感染的局部治疗、织物柔软剂、漂白剂或洗衣皂）的病史
盆腔检查
炎症（如盆腔放疗、化疗、长期使用阴道炎药物）
少量白色或淡黄色阴道分泌物
有时，性交困难
有时有瘙痒、红斑、烧灼样痛、少量出血
有时出现阴道狭窄（盆腔放射治疗后）
根据病史和风险因素以及以下发现进行排除诊断：
肠瘘（为难产、盆腔肿瘤、盆腔手术或炎性肠道疾病的并发症）
阴道排液有异味，阴道排出粪便
在阴道下段直接看到或触及瘘
染料测试（将亚甲蓝滴入直肠，然后在阴道内显影）
特征性的生殖器与生殖器外皮肤病损
盆腔检查
有时需肝活检
* 如果有分泌物，则需要进行生理盐水湿片和 KOH 制剂的显微镜检查，并且通常需要进行滴虫病、淋病和衣原体检测（除非有明显的非感染性原因，例如过敏或异物）。
† 巴氏涂片 (Pap) 试验不是诊断阴道炎的可靠试验；宫颈细胞学检查报告中偶然报告的阴道炎应根据症状和进一步评估进行确认。
KOH = 氢氧化钾、NAAT = 核酸扩增试验、PCR = 聚合酶链反应。
外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的评估
病史
现病史 包括症状的发作（以及是否有任何诱发因素，例如新的阴道产物）、持续时间、严重程度和症状的性质（例如瘙痒、灼热、疼痛、分泌物）以及症状与月经周期的关系。如果有阴道分泌物，应询问患者分泌物的颜色和气味，以及任何加重和缓解因素(特别是与月经和性活动有关的因素)。也应当询问他们使用卫生喷雾或香水、冲洗剂、阴道药膏或润滑剂、乳胶避孕套、杀精剂、阴道避孕环、子宫帽和阴道栓剂的情况。
系统回顾需寻找能提示潜在病因的症状，包括
发烧或发冷及腹痛： 盆腔炎
多尿，烦渴：新发的糖尿病
既往史应关注以下风险因素：
念珠菌感染（如近期使用抗生素，糖尿病，HIV感染，其他免疫抑制性疾病）
性传播感染（如无保护的性交、多伴侣）
瘘管（例如克罗恩病，GU或GI癌，盆腔或直肠手术，分娩时撕裂伤）
使用非处方外阴阴道药物或产品
外阴阴道卫生习惯（如剃毛、冲洗）
体格检查
体格检查主要是盆腔检查。
检查腹股沟、耻骨上丘、会阴和肛周区域是否有损伤、皮肤病变（包括擦伤、裂痕、皮疹）、阴虱和腹股沟淋巴结肿大。检查外阴是否有病变（例如溃疡、糜烂、斑疹、丘疹、斑块）、红斑、水肿、萎缩、外阴结构改变（例如小阴唇吸收）、粘连或擦伤。记录病变的颜色。
使用水润滑窥器检查阴道壁是否有红斑、萎缩、病变（例如囊肿、擦伤、粘连）、分泌物和瘘管的证据。正常生理性阴道分泌物通常呈白色乳白色或透明状，检查时可发现其位于阴道穹窿或粘附于阴道壁。检查宫颈是否有炎症、脆性、病变和分泌物。测定阴道pH值 （正常范围是 3.5 至 4.5），对分泌物进行化验。通过双手合拢检查来确认宫颈举痛和附件或子宫压痛（提示盆腔炎）。
如果怀疑患有全身性疾病（例如炎症性肠病、糖尿病），还需要进行全身检查。
危险信号
临床表现解析
通常病史和体格检查对诊断有提示作用（见表阴道瘙痒和分泌物的一些原因），尽管它们之间有交叉重复。
在 育龄妇女， 阴道炎引起的分泌物必须与生理性分泌物相区分：
正常的阴道分泌物通常是白色或透明的、无气味、无刺激性。
细菌性阴道病产生的排液为稀薄、灰白色，并有鱼腥味。
滴虫性感染会产生泡沫状的黄绿色阴道分泌物，通常带有腥味，并引起外阴阴道疼痛。
念珠菌性阴道炎产生浓稠的白色凝乳状分泌物，并伴有瘙痒，通常很严重
接触性刺痛或过敏反应引起严重的疼痛和炎症，排液比较少。
放电原因 宫颈炎 （例如，由于 盆腔炎) 的症状与阴道炎相似。腹部或盆腔疼痛、宫颈举痛、子宫压痛、附件压痛提示盆腔炎。如果怀疑有盆腔感染并伴有脓肿，则需要进行超声、CT 或 MRI 检查。
在 所有年龄段的女性， 外阴阴道瘙痒和阴道分泌物可能由皮肤疾病引起（例如， 银屑病、 硬化性苔藓， 扁平苔藓， 慢性单纯性苔藓)，通常可通过病史和皮肤发现进行区分。
血性分泌物可能由以下原因引起 外阴癌， 阴道癌， 宫颈癌， 或者 子宫癌；可以通过检查、影像和活检来区分癌症与阴道炎。
在更年期泌尿生殖系统综合征中，分泌物很少，通常呈稀薄的白色或淡黄色，有时可能含有一些血液。在萎缩性阴道炎中，阴道排液较少，性交痛较常见，阴道组织变薄和干燥。
辅助检验
所有患有外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的患者均需接受以下诊室检查（1)：
阴道pH值
湿涂片
氢氧化钾 (KOH) 制备（嗅探试验和显微镜检查）
除非是明显的非感染性病因（如过敏、异物），都应做淋球菌、衣原体感染和滴虫病的检查。
用 pH 试纸测试阴道分泌物样本；正常阴道 pH 值为 3.5 至 4.5。然后，将分泌物放在2张载玻片上：
用0.9%氯化钠配制的盐水湿封片
用10%氢氧化钾制备的氢氧化钾（KOH）湿封片
毛滴虫阴道炎和细菌性阴道病可产生氨从而造成该气味。载玻片还检查了线索细胞和多形核白细胞。
KOH涂片用来检测鱼腥气（气味试验），该气味是由滴虫性阴道炎或细菌性阴道病产生的胺所致。氢氧化钾也用于检测 念珠菌属; KOH 可溶解除酵母菌丝外的大多数细胞物质，使鉴定更容易。
目前已有针对细菌性阴道病、念珠菌病和滴虫病的商业检测，如果没有 pH 试纸、KOH 或显微镜，就可以使用。
如果临床标准和诊室检测结果不确定，可以对出院患者进行核酸扩增检测 (NAAT)，以确定 滴虫 或培养真菌或滴虫。
巴氏涂片检查 (Pap) 不是诊断的可靠方法 阴道炎；偶然报告的阴道炎应根据宫颈细胞学报告和症状进一步评估进行确诊。
由于常见阴道炎的准确性有限且外阴阴道症状具有非特异性，因此不建议进行自我诊断。
如果怀疑患有宫颈炎或盆腔炎，则需要进行全血细胞计数和/或超声、CT 或 MRI 盆腔影像学检查。
评估参考文献
1.Vaginitis in Nonpregnant Patients: ACOG Practice Bulletin, Number 215. Obstet Gynecol.2020;135(1):e1-e17.doi:10.1097/AOG.0000000000003604
外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的治疗
治疗瘙痒或分泌物的具体病因，包括 细菌性阴道病， 外阴阴道念珠菌病， 或者 滴虫病 （1）。
应建议女性不要使用冲洗液。应避免使用外阴阴道产品（例如肥皂、女性卫生喷雾剂）。如需要，应使用防过敏的肥皂。间断使用冰袋和温水坐浴 能减轻疼痛和瘙痒。洗澡后应充分擦干外阴和腹股沟区域。
如果慢性外阴炎是由于卧床或失禁引起，则应加强外阴护理。
如果未确定特定病因，且症状为中度或重度，或对其他措施没有反应，则可能需要药物治疗。如果适合的话，对于瘙痒，局部抗真菌药或低效皮质类固醇（如1%氢化可的松，根据需要每天两次）可涂抹于外阴，但不可涂抹于阴道。
治疗参考文献
1.Vaginitis in Nonpregnant Patients: ACOG Practice Bulletin, Number 215. Obstet Gynecol.2020;135(1):e1-e17.doi:10.1097/AOG.0000000000003604
老年医学要点：外阴阴道瘙痒或阴道分泌物
在绝经后妇女中，雌激素的显著降低会导致阴道pH值降低，并导致阴道变薄。阴道变薄是绝经期泌尿生殖综合征的一种症状。在这种综合征中，阴道炎症通常导致异常分泌物，分泌物稀少，呈薄薄的白色或淡黄色。性交痛较常见，阴道组织变薄和干燥。
其他常见原因 雌激素 老年（或其他）女性中的治疗包括卵巢切除术、盆腔放疗、某些化疗药物和芳香化酶抑制剂。
低剂量阴道雌激素是更年期泌尿生殖综合征的首选治疗方法。
绝经后妇女可能发生细菌性阴道炎、念珠菌阴道炎和滴虫性阴道病。
在卫生状况差（如失禁的病人和卧床的病人）时，由于尿液和大便的化学刺激也能导致慢性外阴炎。
绝经后，癌症风险增加，出血更可能是癌症所致；因此，绝经后妇女的阴道分泌物应及时评估。
关键点
外阴阴道瘙痒和阴道分泌物的原因因患者的年龄而异。
对于大多数患者，测量阴道pH值并获取分泌物样本进行显微镜检查和测试；如果需要，进行性传播感染检测。
对于绝经后妇女，及时评估任何阴道分泌物。