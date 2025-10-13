病史对免疫缺陷种类的提示作用
表现
免疫缺陷
反复 Streptococcus pneumoniae 或者 Haemophilus influenzae 感染
免疫球蛋白、C2或IRAK-4缺陷
反复 Giardia intestinalis (lamblia) 感染
抗体缺陷综合征
家族性自身免疫性疾病（如SLE，恶性贫血）
Pneumocystis（耶氏肺孢子菌）感染、隐孢子虫病或弓形虫病
T细胞缺陷或偶尔出现免疫球蛋白缺陷
病毒，真菌或分枝杆菌（机会）感染
T细胞缺陷
活疫苗接种后感染（如水痘、脊髓灰质炎、BCG）
T细胞缺陷
输血造成的移植物抗宿主病
T细胞缺陷
葡萄球菌感染，革兰氏阴性菌感染（如Serratia或 Klebsiella），或真菌感染（如曲霉菌）
皮肤感染
中性粒细胞缺陷或免疫球蛋白缺陷
反复牙龈炎
中性粒细胞缺陷
反复奈瑟菌感染
某些补体缺陷
反复败血症
某些补体缺陷、脾功能减退或IgG缺陷
有儿童期夭折的家族史，或舅舅（母亲的兄弟）有与患者类似的感染史
X连锁的疾病（如重症联合免疫缺陷，X连锁无丙种球蛋白血症， Wiskott-Aldrich综合征，高IgM综合征）
BCG = bacille Calmette-Guérin（卡介苗）；C = complement（补体）；Ig = immunoglobulin（免疫球蛋白）；IRAK = IL-1R-associated kinase（IL-1R相关激酶）；SLE = systemic lupus erythematosus（系统性红斑狼疮）。