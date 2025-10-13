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病史对免疫缺陷种类的提示作用

病史对免疫缺陷种类的提示作用

表现

免疫缺陷

反复 Streptococcus pneumoniae 或者 Haemophilus influenzae 感染

免疫球蛋白、C2或IRAK-4缺陷

反复 Giardia intestinalis (lamblia) 感染

抗体缺陷综合征

家族性自身免疫性疾病（如SLE，恶性贫血）

常见变异型免疫缺陷选择性IgA缺陷

Pneumocystis（耶氏肺孢子菌）感染、隐孢子虫病或弓形虫病

T细胞缺陷或偶尔出现免疫球蛋白缺陷

病毒，真菌或分枝杆菌（机会）感染

T细胞缺陷

活疫苗接种后感染（如水痘、脊髓灰质炎、BCG）

T细胞缺陷

输血造成的移植物抗宿主病

T细胞缺陷

葡萄球菌感染，革兰氏阴性菌感染（如SerratiaKlebsiella），或真菌感染（如曲霉菌）

吞噬细胞缺陷高IgE综合征

皮肤感染

中性粒细胞缺陷或免疫球蛋白缺陷

反复牙龈炎

中性粒细胞缺陷

反复奈瑟菌感染

某些补体缺陷

反复败血症

某些补体缺陷、脾功能减退或IgG缺陷

有儿童期夭折的家族史，或舅舅（母亲的兄弟）有与患者类似的感染史

X连锁的疾病（如重症联合免疫缺陷X连锁无丙种球蛋白血症Wiskott-Aldrich综合征高IgM综合征

BCG = bacille Calmette-Guérin（卡介苗）；C = complement（补体）；Ig = immunoglobulin（免疫球蛋白）；IRAK = IL-1R-associated kinase（IL-1R相关激酶）；SLE = systemic lupus erythematosus（系统性红斑狼疮）。

BCG = bacille Calmette-Guérin（卡介苗）；C = complement（补体）；Ig = immunoglobulin（免疫球蛋白）；IRAK = IL-1R-associated kinase（IL-1R相关激酶）；SLE = systemic lupus erythematosus（系统性红斑狼疮）。

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