结节病各系统侵犯
系统
预计发生率
注评
肺
> 90%
肉芽肿形成于肺泡隔和细支气管及支气管壁，导致弥漫性肺部疾病。
罕见情况下也可累及肺动脉和肺静脉，引发肺动脉高压
通常无症状，通过胸部影像（X线或CT）偶然发现
许多病人可自行缓解，但也可引起进行性肺功能受损，导致身体功能受限、空洞性病变、呼吸衰竭，少数患者甚至死亡
全身性
80%
疲劳、慢性疼痛与纤维肌痛
皮肤
25%
常见皮肤病变：
狼疮性冻疮：
淋巴结
胸腔淋巴结：90%
胸腔外淋巴结：15%
多数患者的肺门或纵隔受累
少数患者出现腹腔内或外周（颈部、腋窝或腹股沟）淋巴结病变，淋巴结可无触痛或有触痛。
肝
12%
通常无症状
可表现为肝功能检查结果轻度升高，增强CT显示肝内低密度影
极少数病人可有明显的胆汁淤积或肝硬化的临床表现
当结节病仅累及肝脏时，其与肉芽肿性肝炎难以明确区分。
眼
12%
葡萄膜炎（最常见），可导致视力模糊、畏光和流泪。
可能导致失明
大多自行缓解
可能表现为结膜炎、虹膜睫状体炎、脉络膜视网膜炎、泪囊炎、泪腺浸润导致的眼干、视神经炎、青光眼、白内障
眼受累更常见于非裔美国患者及日裔患者
每年1次筛查有助疾病早期发现
精神病
10%
抑郁症（常见），但不确定它是结节病的原发性表现，还是对疾病长期病程和频繁复发的反应。
脾
10%
通常无症状
可表现为左上腹疼痛、血小板减少症，或偶经超声检查或CT发现
神经系统
< 10%
脑神经病变，尤其是第7（导致面神经瘫痪）和第8对神经（导致听力丧失）
视神经和周围神经病变（常见）
任何脑神经都可能受影响
中枢神经系统受累，尤其在小脑和脑干区的特征性结节性病变或播散性脑膜炎症
下丘脑和垂体柄侵犯可导致全垂体功能减退症
精氨酸加压素缺乏、多食和肥胖，以及体温调节与性欲改变
上呼吸道
< 10%
鼻及鼻窦黏膜急慢性肉芽肿性炎症，其症状与普通过敏性及感染性鼻窦炎无法区分；多见于冻疮样狼疮患者
喉部受累表现为声带结节及声音嘶哑
气管受累可导致气管狭窄（罕见）
经活检可确诊
血液系统
< 5–30%
肉芽肿浸润骨髓引起的贫血，偶尔导致全细胞减少症
脾隔离症引起血小板减少
骨骼
5%
溶骨性或囊性病变，大多无症状
骨量减少
心脏
< 5%
传导阻滞与心律失常（最常见），并可能致猝死（心脏结节病）
短暂性乳头肌功能失调和心包炎（罕见）
日本人最常见，该人群中心肌病为结节病相关死亡的最常见原因
口腔
< 5%
无症状性腮腺肿大（最常见）
腮腺炎伴口腔干燥
Heerfordt综合征（葡萄膜腮腺炎），以眼葡萄膜炎、双侧腮腺肿大、面神经瘫痪，以及慢性发热为主要表现
口腔狼疮性冻疮可导致硬腭毁形，也可能侵犯颊、舌和牙龈
肌肉
<1%
大多无症状，伴或不伴酶的升高
有时隐匿，有时呈急性肌病伴肌无力
关节
< 1%
踝、膝、腕、肘关节炎（最常见）
可引起慢性关节炎伴Jaccoud畸形或指（趾）炎
Löfgren综合征（急性多发性关节炎，结节性红斑和肺门淋巴结肿大）
肾脏
<1%
无症状性高尿钙（最常见）
部分患者因慢性高钙尿症导致肾结石及肾钙质沉着症引发慢性肾病，需接受肾脏替代治疗（透析或移植）。
胃肠道
罕见
最常见的胃部肉芽肿表现（无症状或对质子泵抑制剂无反应的胃炎）
因肉芽肿累及相关肌肉所致的口咽部或食管吞咽困难。
罕见累及阑尾、结肠或直肠
肠系膜淋巴结肿大可能引起腹痛
内分泌
罕见
下丘脑和垂体柄侵犯可导致全垂体功能减退症
可发生甲状腺浸润而不伴功能障碍
高钙血症引起的继发性甲状旁腺功能减退症
胸膜
罕见
引起淋巴细胞渗出性胸腔积液，常为双侧
生殖系统
罕见
偶见子宫内膜、卵巢、附睾和睾丸侵犯的个例报道
不影响生育
孕期可自动消退，产后可能复发
CT=计算机断层扫描；PPI=质子泵抑制剂
Data from Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, et al.Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164(10 Pt 1):1885-1889.doi:10.1164/ajrccm.164.10.2104046; Carmona EM, Kalra S, Ryu JH.Pulmonary Sarcoidosis: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc 2016;91(7):946-954.doi:10.1016/j.mayocp.2016.03.004; and Iannuzzi MC, Fontana JR.Sarcoidosis: clinical presentation, immunopathogenesis, and therapeutics. JAMA 2011;305(4):391-399.doi:10.1001/jama.2011.10