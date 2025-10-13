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结节病各系统侵犯 

结节病各系统侵犯

系统

预计发生率

注评

> 90%

肉芽肿形成于肺泡隔和细支气管及支气管壁，导致弥漫性肺部疾病。

罕见情况下也可累及肺动脉和肺静脉，引发肺动脉高压

通常无症状，通过胸部影像（X线或CT）偶然发现

许多病人可自行缓解，但也可引起进行性肺功能受损，导致身体功能受限、空洞性病变、呼吸衰竭，少数患者甚至死亡

全身性

80%

疲劳、慢性疼痛与纤维肌痛

皮肤

25%

结节性红斑

  • 胫前出现红色或变色、硬结、触痛的结节

  • 在欧洲人、波多黎各人或墨西哥人后裔中更常见

  • 通常会在 3-6 个月内缓解，但可能会复发

  • 周围关节常伴关节炎（Löfgren综合征）

  • 可能为良性预后因素

  • 结节性红斑病变的活检是不必要的，因为其不具备结节病的特征性肉芽肿。

常见皮肤病变：

  • 斑疹和丘疹

  • 皮下结节

  • 色素减退

  • 过多色素沉着

狼疮性冻疮：

  • 鼻、颊、唇、耳部位紫色斑块

  • 在美国黑种人和波多黎各患者中较多见

  • 常与肺纤维化有关

  • 不良预后因素

淋巴结

  • 胸部淋巴结

  • 胸腔外淋巴结

胸腔淋巴结：90%

胸腔外淋巴结：15%

多数患者的肺门或纵隔受累

少数患者出现腹腔内或外周（颈部、腋窝或腹股沟）淋巴结病变，淋巴结可无触痛或有触痛。

12%

通常无症状

可表现为肝功能检查结果轻度升高，增强CT显示肝内低密度影

极少数病人可有明显的胆汁淤积或肝硬化的临床表现

当结节病仅累及肝脏时，其与肉芽肿性肝炎难以明确区分。

12%

葡萄膜炎（最常见），可导致视力模糊、畏光和流泪。

可能导致失明

大多自行缓解

可能表现为结膜炎、虹膜睫状体炎、脉络膜视网膜炎、泪囊炎、泪腺浸润导致的眼干、视神经炎、青光眼、白内障

眼受累更常见于非裔美国患者及日裔患者

每年1次筛查有助疾病早期发现

精神病

10%

抑郁症（常见），但不确定它是结节病的原发性表现，还是对疾病长期病程和频繁复发的反应。

10%

通常无症状

可表现为左上腹疼痛、血小板减少症，或偶经超声检查或CT发现

神经系统

< 10%

脑神经病变，尤其是第7（导致面神经瘫痪）和第8对神经（导致听力丧失）

视神经和周围神经病变（常见）

任何脑神经都可能受影响

中枢神经系统受累，尤其在小脑和脑干区的特征性结节性病变或播散性脑膜炎症

下丘脑和垂体柄侵犯可导致全垂体功能减退症

精氨酸加压素缺乏、多食和肥胖，以及体温调节与性欲改变

上呼吸道

< 10%

鼻及鼻窦黏膜急慢性肉芽肿性炎症，其症状与普通过敏性及感染性鼻窦炎无法区分；多见于冻疮样狼疮患者

喉部受累表现为声带结节及声音嘶哑

气管受累可导致气管狭窄（罕见）

经活检可确诊

血液系统

< 5–30%

淋巴细胞减少

肉芽肿浸润骨髓引起的贫血，偶尔导致全细胞减少症

脾隔离症引起血小板减少

白细胞减少

骨骼

5%

溶骨性或囊性病变，大多无症状

骨量减少

心脏

< 5%

传导阻滞与心律失常（最常见），并可能致猝死（心脏结节病

限制性心肌病（原发性）或肺动脉高压（继发性）导致心力衰竭

短暂性乳头肌功能失调和心包炎（罕见）

日本人最常见，该人群中心肌病为结节病相关死亡的最常见原因

口腔

< 5%

无症状性腮腺肿大（最常见）

腮腺炎伴口腔干燥

Heerfordt综合征（葡萄膜腮腺炎），以眼葡萄膜炎、双侧腮腺肿大、面神经瘫痪，以及慢性发热为主要表现

口腔狼疮性冻疮可导致硬腭毁形，也可能侵犯颊、舌和牙龈

肌肉

<1%

大多无症状，伴或不伴酶的升高

有时隐匿，有时呈急性肌病伴肌无力

关节

< 1%

踝、膝、腕、肘关节炎（最常见）

可引起慢性关节炎伴Jaccoud畸形或指（趾）炎

Löfgren综合征（急性多发性关节炎，结节性红斑和肺门淋巴结肿大）

肾脏

<1%

无症状性高尿钙（最常见）

间质性肾炎

部分患者因慢性高钙尿症导致肾结石及肾钙质沉着症引发慢性肾病，需接受肾脏替代治疗（透析或移植）。

胃肠道

罕见

最常见的胃部肉芽肿表现（无症状或对质子泵抑制剂无反应的胃炎）

因肉芽肿累及相关肌肉所致的口咽部或食管吞咽困难。

罕见累及阑尾、结肠或直肠

肠系膜淋巴结肿大可能引起腹痛

内分泌

罕见

下丘脑和垂体柄侵犯可导致全垂体功能减退症

可发生甲状腺浸润而不伴功能障碍

高钙血症引起的继发性甲状旁腺功能减退症

胸膜

罕见

引起淋巴细胞渗出性胸腔积液，常为双侧

生殖系统

罕见

偶见子宫内膜、卵巢、附睾和睾丸侵犯的个例报道

不影响生育

孕期可自动消退，产后可能复发

CT=计算机断层扫描；PPI=质子泵抑制剂

Data from Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, et al.Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164(10 Pt 1):1885-1889.doi:10.1164/ajrccm.164.10.2104046; Carmona EM, Kalra S, Ryu JH.Pulmonary Sarcoidosis: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc 2016;91(7):946-954.doi:10.1016/j.mayocp.2016.03.004; and Iannuzzi MC, Fontana JR.Sarcoidosis: clinical presentation, immunopathogenesis, and therapeutics. JAMA 2011;305(4):391-399.doi:10.1001/jama.2011.10

CT=计算机断层扫描；PPI=质子泵抑制剂

Data from Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, et al.Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164(10 Pt 1):1885-1889.doi:10.1164/ajrccm.164.10.2104046; Carmona EM, Kalra S, Ryu JH.Pulmonary Sarcoidosis: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc 2016;91(7):946-954.doi:10.1016/j.mayocp.2016.03.004; and Iannuzzi MC, Fontana JR.Sarcoidosis: clinical presentation, immunopathogenesis, and therapeutics. JAMA 2011;305(4):391-399.doi:10.1001/jama.2011.10

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