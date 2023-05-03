肝肉芽肿有多种原因，常常没有症状。但是，也可能产生肝外症状、肝脏炎症、纤维化和门脉高压，或者同时出现这些情况。 诊断依赖于肝活检，但只有在怀疑存在可治性的基本病因（例如感染）或需要排除其他肝脏疾病的情况下才考虑行肝活检。治疗取决于基本病因。
肝肉芽肿本身可能没有显著意义，但常在临床上反映出相关性疾病。肉芽肿性肝炎通常用于描述疾病状态，但其实并不是真正的肝炎，肉芽肿的存在并不能表示肝细胞炎症。
肝肉芽肿的病因
肝肉芽肿有很多的病因（ 见表 肝肉芽肿的病因);与原发肝脏疾病相比，药物和全身性 疾病（常为感染）是更常见的病因。感染的识别非常重要，因为感染需要特异性治疗。 结核和 血吸虫病是世界范围内引起此疾病的最重要的感染源；真菌和病毒感染较为少见。结节病是最重要的非感染性疾病，约2/3的结节病患者累及肝脏，偶尔结节病的临床表现主要是肝脏。
在原发性肝脏疾病中肉芽肿少见的多， 原发性胆汁性胆管炎（PBC，以前称作原发性胆汁性硬化）是其中唯一重要的病因。其他肝脏疾病偶尔也可出现小肉芽肿，但一般没有临床意义。
特发性肉芽肿性肝炎是一种罕见的综合征，可出现肝肉芽肿伴周期性发热、肌痛、乏力和其他全身性症状，常间断性发生并持续多年。有些专家认为它是结节病的一种变异。
肝肉芽肿的病理生理
肝肉芽肿的症状和体征
肉芽肿本身没有症状；即使广泛浸润通常也只出现轻度的肝大伴或不伴轻度黄疸。 出现的症状多反映其原发的病因（例如感染引起的全身性症状，血吸虫病引起的肝脾大）。
肝肉芽肿的诊断
肝功能检查
影像学检查
活检
有以下情况的病人应怀疑肝肉芽肿：
经常引起肉芽肿的情况
影像学检查发现的原因不明的肝肿块
由于无症状的肝酶升高（特别是碱性磷酸酶），患者做影像学检查时发现异常。
当疑诊肝肉芽肿时，常规行 肝功能检查 ，但结果缺乏特异性，对诊断帮助不大。 碱性磷酸酶（和gamma-谷氨酰胺转移酶）常轻度升高，偶尔可能显著升高。 其他检查结果可能正常，或因其他肝脏损害而出现异常（例如药物反应所致的广泛性肝脏炎症）。通常， 影像学检查 例如超声、CT或MRI不能确诊；这些检查可能仅显示钙化灶（如果肉芽肿为慢性病变）或充盈缺损，尤其伴随融合性病变时。结节病，由于肉芽肿在横断面成像上表现为低密度，因此可能被误诊为肝转移。
诊断依赖于 肝活检 。 但是只有在怀疑存在可治性病因（例如感染）或为了与非肉芽肿性疾病（例如慢性病毒性肝炎）相鉴别时才考虑行肝活检。 肝活检有时可揭示确切的病因（例如血吸虫卵、结核杆菌引起的干酪性坏死、真菌）。 但是，同时也需要其他检查（例如培养、皮肤试验、实验室检查、影像学检查、其他组织标本）。
当患者出现提示感染（例如不明原因发热[FUO]）存在的全身或其他症状时，需同时采取特殊检查手段（例如对新鲜的活检标本进行培养、对抗酸杆菌、真菌和其他微生物进行特殊染色）以增加肝活检对于感染的诊断敏感性。很多情况下不能明确病因。
肝肉芽肿的治疗
肝肉芽肿的预后
药物或感染所致的肝肉芽肿在接受相关治疗后可完全消退。结节病肉芽肿可自行性消失，也可持续存在数年，通常不引起临床重要肝病。进行性肝纤维化和门脉高压（结 节病性肝硬化）很少发生。
在血吸虫病患者，进行性门静脉瘢痕形成（烟管样纤维化） 是其典型表现；肝功能通常保持正常，但可出现显著的脾大和曲张静脉破裂出血。
关键点
肝肉芽肿可由许多药物或全身性疾患引起，原发性肝病是少见的原因。
结核病和血吸虫病是全球最常见的感染病因，结节病是最重要的非感染性病因。
症状和并发症，主要是由于基础疾病引起而非肉芽肿本身所引起。
对因治疗。