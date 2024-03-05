病因大多不明。多见于中年和老年人，肌腱血供不良和反复遭受轻微外伤可能是常见原因。反复或剧烈外伤（不完全断裂）、劳损、过度从事不适应的运动等也是常见的致病原因。一些氟喹诺酮类抗生素可增加肌腱病和肌腱断裂的风险。

某些全身性疾病——常见于类风湿性关节炎、 系统性硬化症、痛风、反应性关节炎、糖尿病以及非常少见的淀粉样变性或血胆固醇显著升高，可以增加肌腱炎的风险。在较年轻的成年人尤其是女性中，播散性淋球菌感染可引起急性迁移性腱鞘炎在没有局部泌尿生殖系统症状的情况下。非结核分枝杆菌，如 海洋分支杆菌，易引起周围肌腱的局部慢性感染，产生腱鞘炎的症状。

氟喹诺酮类抗生素的使用与肌腱病（包括肌腱断裂）有关。