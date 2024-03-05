肌腱炎是肌腱的炎症，通常由肌腱变性后发展而来（肌腱病）。腱鞘炎是肌腱炎和腱鞘衬里的炎症。症状通常包括主动或抵抗运动时的疼痛以及触痛。慢性肌腱退化或肌腱/腱鞘炎症会导致瘢痕，从而限制活动。诊断依靠临床表现，有时通过影像学诊断。 治疗包括休息、非甾体抗炎药 (NSAID)，有时还注射皮质类固醇。
肌腱病通常由肌腱内反复小的撕裂或变性数年后引起（有时合并钙沉积）。
肌腱炎和腱鞘炎最常影响与肩部(肩袖)、肱二头肌长头肌腱(肱二头肌腱)、桡侧腕屈肌或尺侧腕屈肌、指屈肌、腘肌肌腱、跟腱(见跟腱炎)和拇指拇长外展肌和拇短伸肌相关的肌腱，它们共享一个共同的纤维鞘(由此产生的疾病是奎缅症)。
肌腱炎和腱鞘炎的病因
肌腱炎和腱鞘炎的症状和体征
肌腱炎和腱鞘炎的诊断
临床评估
有时靠影像学
通常诊断依靠症状和体检，包括触诊或特殊的方法评估疼痛。MRI或超声可以用来明确诊断、排除其他疾病，并可用来检查肌腱撕裂和炎症。
肩袖肌腱病
肩袖肌腱炎是肩痛最常见的原因。 肩袖由冈上肌、冈下肌、肩胛下肌和小圆肌四根肌腱组成。 冈上肌腱受累最多，肩胛下肌次之。40 至 120° 范围内的主动外展和内旋会引起疼痛（另见 肩袖损伤/肩峰下滑囊炎）。被动外展引起的疼痛较轻，但抗阻力增加疼痛。 X线片上有时可见钙沉积于肩峰下方的肌腱上。超声检查或 MRI 可能有助于进一步评估（例如，如果诊断不明确）和治疗方案（例如，可能需要手术干预的明显撕裂的存在）。
二头肌肌腱炎
肱二头肌腱炎可在肩关节屈曲或抵抗前臂的旋后运动时加重肱二头肌肌腱处的疼痛。旋转（轻弹）二头肌腱时，用检查者的拇指按压肱骨的肱二头肌肌间沟附近可诱发触痛。
掌屈肌的腱鞘炎（指屈肌腱炎）
掌屈肌的腱鞘炎（指屈肌腱炎） 是一种常见的肌肉骨骼疾病，经常被忽视。 疼痛位于手掌掌面或其他手指，也可引起远端放射痛。肌腱和腱鞘触痛，肿胀，有时可及结节。受影响的手指可能处于弯曲位置，被动伸展会引起疼痛。在后期阶段，屈曲手指时可出现凝固，用力伸直时手指会突然伸直并出现弹响（扳机指）。
臀中肌肌腱炎
肌腱炎和腱鞘炎的治疗
休息或制动，热敷或冷敷，之后的锻炼
非甾体类抗炎药(NSAIDs)
有时需糖皮质激素注射
通过放松或固定（如夹板或绷带）肌腱、热敷（通常用于慢性炎症）或冷敷（通常用于急性炎症）、以及高剂量NSAID（参见表类风湿关节炎的NSAID治疗）治疗)7至10天，可缓解症状。吲哚美辛或秋水仙碱对于治疗痛风可能会有帮助。在急性炎症被控制之后，特别是为了预防肩关节挛缩变形。可进行每日数次的运动训练，逐渐增加运动范围。
腱鞘内注射长效糖皮质激素（如倍他米松6mg/mL或氟羟泼尼松龙40mg/mL或甲强龙20mg/mL～40mg/mL）可能有效。如果疼痛严重变成慢性，通常建议注射治疗。注射的体积根据位置的不同，波动于0.3mL～1mL。 用同一根针以等量或2倍体积的局部麻醉剂（如1%～2%的利多卡因）进行注射，如果疼痛立即缓解则可做出诊断。必须注意不要注入肌腱内（注射时阻力较大），以免使肌腱变得薄弱而增加肌腱断裂的风险。建议患者休息邻近关节，以减少肌腱破裂的轻微风险。 偶尔注射后会出现症状更严重，可长达24小时。
经验与提示
可能需要重复注射和针对症状的治疗。对于顽固性病例，特别是肌腱袖肌腱炎，极少需要行手术探查去除钙沉积物或修复肌腱，然后进行分级物理治疗。除了对限制功能的瘢痕组织的松解术，去除部分导致重复摩擦的骨头，或因慢性炎症而行腱鞘切除术之外，很少需要外科手术。
关键点
肌腱炎和腱鞘炎因有炎症参与，所以与肌腱病不同（肌腱变性）。
疼痛，触痛和肿胀会随着病程而加重。
大多数情况下根据检查可以诊断，包括腱鞘活动的特点，有些时候需要MRI或超声检查诊断。
休息，热敷或冷敷，高剂量的非甾体类抗炎镇痛药，有时糖皮质激素注射治疗。