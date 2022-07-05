慢性感染性关节炎在数周内发展起来，通常由分枝杆菌、真菌或其他一些致病性较弱的细菌引起。

慢性感染性关节炎占感染性关节炎的5％。它可以发生在健康人群中，但患者感染风险增加如合并有以下因素：

可能原因的例子是 结核分枝杆菌, 海藻, 堪萨斯木犀, 念珠菌 物种， 粗球孢子菌, 组织胞浆菌, 新型隐球菌, 皮炎芽生菌, 申克孢子丝菌, 烟曲霉, 以色列放线菌， 和 布鲁氏菌 物种。

莱姆病关节炎通常是急性的，也可以是慢性的和复发性的。

不常见的机会菌感染见于血液恶性肿瘤、HIV感染者或服用免疫抑制剂患者。长期或复发的疾病以及对常规抗生素治疗无效提示是分枝杆菌或真菌原因。

在慢性感染性关节炎中，滑膜可增殖，可侵蚀关节软骨和软骨下骨。起病时通常无痛，逐渐发展出现肿胀，轻度皮温升高，很少或没有关节区域的红肿，疼痛可能是轻微的。通常为单关节受累

除常规检查外，患者还需进行滑液或滑膜组织的真菌和分枝杆菌的培养。 分子检测技术也有用，特别是用于检测分枝杆菌。

X线平片表现可能与急性感染性关节炎不同，关节间隙可以维持更久，且出现边缘骨侵蚀和骨质硬化现象。

分枝杆菌和真菌引起的关节感染需长期治疗。分枝杆菌通常需要联合应用多种抗生素，并根据药敏结果进行调整。