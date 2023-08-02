不同部位的病变可引起不同类型的失认，包括各种感觉的失认。 通常，只有一种感觉受到影响：

听觉（听觉性失认——不能通过声音辨识物体，如电话铃声）

味觉（味觉性失认）

嗅觉（嗅觉性失认）

触觉（体感失认症）

视觉（视觉性失认）

比如，对体感失认的患者，当把他们熟悉的事物（如，钥匙，安全别针）放在他们病灶对侧的手上时，患者难以辨识这些物体。然而，当他们看到这些物体时，可以立刻辨识出。

其他形式的失认还包括比较特别或复杂的某一感觉的失认。

面容失认指虽然患者仍能说出某个面容的面部特征，但不能辨认出他平时熟悉的面孔，如他的亲密朋友或其他有名的人物。面容失认通常伴随对颞叶 - 通常是双侧小病灶的损伤，尤其是在梭形回中。

病感失认 是缺乏对疾病存在的认识，或对已存在的疾病的认识减少。它往往是由于右侧非优势大脑半球的顶叶病变引起（常见病因包括急性卒中或创伤性脑损伤）。多处损害的患者可能认识一部分损害而忽略另一部分。失认症患者即便左侧肢体完全瘫痪，也可能会否认其运动缺陷，认为其左侧肢体完全正常。当注意到瘫痪的肢体时，患者会认为该侧肢体是其他人的。

通常，患者会忽略其瘫痪或感觉异常的一侧肢体（偏侧病肢忽略）及其周围环境（偏侧忽略）。偏侧忽略常累及左侧肢体。

同时失认症 无法一次看到多个物体或物体的组成部分；患者无法感知整个场景。例如，当展示一张厨房桌子的图片时，上面放着食物和各种餐具，他们报告说只看到了一个物品，比如勺子。同时诊断通常由双侧顶枕交界处受损引起。

巴林特综合征 是同时失认症、视神经共济失调（误触视觉目标）和眼部失用症（无法控制随意的眼球运动，尽管眼睛可以向各个方向自发移动）。Balint 综合征似乎是知觉运动功能障碍，影响双侧枕顶区的异型皮层。

枕颞部病变可能导致与视觉感知异常相关的失认症，包括

对熟悉地点的辨识障碍（环境失认）

视觉障碍（视觉失认）

颜色盲（全色盲）

右侧颞叶病变可导致