失认(agnosia)是指不能通过一种或多种感觉的组合来分辨某一物品。 诊断一般为临床诊断，包括神经心理测试，脑影像学检查（如，CT、MRI）以明确病因。失用的预后取决于病变的原因、范围和患者的年龄。目前没有特别的治疗，但语音与职业疗法可能对患者功能的代偿有一定作用。
失认并不常见。
失认症的病因
失认症的类型
不同部位的病变可引起不同类型的失认，包括各种感觉的失认。 通常，只有一种感觉受到影响：
听觉（听觉性失认——不能通过声音辨识物体，如电话铃声）
味觉（味觉性失认）
嗅觉（嗅觉性失认）
触觉（体感失认症）
视觉（视觉性失认）
比如，对体感失认的患者，当把他们熟悉的事物（如，钥匙，安全别针）放在他们病灶对侧的手上时，患者难以辨识这些物体。然而，当他们看到这些物体时，可以立刻辨识出。
其他形式的失认还包括比较特别或复杂的某一感觉的失认。
面容失认指虽然患者仍能说出某个面容的面部特征，但不能辨认出他平时熟悉的面孔，如他的亲密朋友或其他有名的人物。面容失认通常伴随对颞叶 - 通常是双侧小病灶的损伤，尤其是在梭形回中。
病感失认 是缺乏对疾病存在的认识，或对已存在的疾病的认识减少。它往往是由于右侧非优势大脑半球的顶叶病变引起（常见病因包括急性卒中或创伤性脑损伤）。多处损害的患者可能认识一部分损害而忽略另一部分。失认症患者即便左侧肢体完全瘫痪，也可能会否认其运动缺陷，认为其左侧肢体完全正常。当注意到瘫痪的肢体时，患者会认为该侧肢体是其他人的。
通常，患者会忽略其瘫痪或感觉异常的一侧肢体（偏侧病肢忽略）及其周围环境（偏侧忽略）。偏侧忽略常累及左侧肢体。
同时失认症 无法一次看到多个物体或物体的组成部分；患者无法感知整个场景。例如，当展示一张厨房桌子的图片时，上面放着食物和各种餐具，他们报告说只看到了一个物品，比如勺子。同时诊断通常由双侧顶枕交界处受损引起。
巴林特综合征 是同时失认症、视神经共济失调（误触视觉目标）和眼部失用症（无法控制随意的眼球运动，尽管眼睛可以向各个方向自发移动）。Balint 综合征似乎是知觉运动功能障碍，影响双侧枕顶区的异型皮层。
枕颞部病变可能导致与视觉感知异常相关的失认症，包括
对熟悉地点的辨识障碍（环境失认）
视觉障碍（视觉失认）
颜色盲（全色盲）
右侧颞叶病变可导致
声音辨别障碍（听觉失认）
音乐感知障碍（失音症）
失认症的诊断
神经系统检查:
神经心理测试
脑影像学成像
在床旁，可以让病人通过视觉、触觉或其他感觉辨别一些常见物体，以判断患者是否存在失认。如果怀疑患者存在偏侧忽略，可让病人进一步辨认其瘫痪侧的肢体或该侧视野范围内的物品。
神经病学检查用于检测可能会干扰失认症检测的个体感官或沟通能力的主要缺陷。比如，如果轻触觉缺失，尽管皮层功能完好，患者也可能感觉不到物体。同时，失语症可能会干扰患者的表达。
神经心理测试可以更精确地区分各种类型的失认。神经心理测试是标准化测试，可提供有关大脑结构和功能完整性的信息。 它评估智力、执行功能（例如，计划、抽象、概念化）、注意力、记忆力、语言、知觉、感觉运动功能、动机、情绪和情绪、生活质量和个性。
脑影像学检查（如，CT或MRI，必要时血管造影）可明确是否有中枢性病变（如，脑梗、出血、占位），同时注意是否有脑萎缩以除外变性病。
失认症的治疗
病因治疗
言语或职业疗法
条件允许时，对失认症的病因进行治疗（如，脑脓肿手术切除或抗生素治疗，脑肿瘤手术或放疗）。
言语康复和专业的治疗医生对患者功能的代偿有一定作用。
失认症的预后
失认症恢复的影响因素包括
病变类型，大小和位置
损害程度
患者年龄
治疗的有效性
如果原因是自限性的或是可逆的，其功能一般在3个月内逐渐恢复，但也有一些病人的恢复需要一年。
关键点
失认并不常见但可能影响任何一种感觉。
可通过让患者辨识物体或对症状轻微者进行神经心理测试诊断失认症。
进行脑影像学检查以明确病因。
推荐进行言语康复和职业治疗，以帮助患者的功能代偿。