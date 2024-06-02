周期性肢体活动障碍（PLMD）和不宁腿综合征(RLS)

对于RLS：普拉克索，罗匹尼罗，罗替戈汀贴片或加巴喷丁恩那卡比，如果铁蛋白<50纳克/毫升则再补充铁剂，

对于PLMD：治疗方法通常与RLS相同

对于不宁腿综合征和周期性肢体运动障碍，使用了许多药物（例如，加巴喷丁、多巴胺能药物、苯二氮䓬类药物、抗癫痫药物、维生素和矿物质）。补铁是一线治疗方法； 铁蛋白 应获得水平，如果水平低（< 建议睡前补充硫酸亚铁（每日约 50 微克/升）和 100 至 200 毫克维生素 C。加巴喷丁恩那卡比是治疗症状的首选药物，但仅限于补铁无效时（1）。

加巴喷丁依那卡比是加巴喷丁的前药，可能有助于缓解RLS症状。推荐剂量为每日600毫克，下午5点餐时服用。常见的副反应有嗜睡、头晕。与多巴胺能药物相比，它引起症状加剧（药物剂量增加导致症状严重程度增加）的可能性要小得多（1）。

加巴喷丁 可能有助于缓解RLS症状，当RLS伴有疼痛时使用。它的剂量可能与加巴喷丁依那卡比不同。

普瑞巴林, 一种非多巴胺能alpha-2-delta配体，可能有助于缓解RLS症状；与普拉克索相比较少发生扩展的副作用。普瑞巴林也可以用于伴有疼痛的RLS。最常见不良反应为嗜睡和头晕。然而，此药用于治疗RLS方面还没有被广泛研究。

多巴胺能药物, 虽然常常有效，但可能产生不良反应，如扩展（RLS症状在给予下一剂药物之前即恶化并且影响到身体的其它部位，如手臂），反弹（停药后或药效分散后症状恶化）、恶心、体位性低血压、强迫性行为和失眠。

三 多巴胺 激动剂普拉克索、罗匹尼罗和罗替戈汀（用作贴剂）是有效的；尽管这些药物几乎没有严重的副作用，但增强作用往往是一个问题。

左旋多巴/卡比多巴都可以使用，但其它不易导致扩展和反弹的症状药物，通常是首选。

苯二氮䓬类可能改善睡眠连续性，但不能减少肢体活动；应谨慎使用以防耐受、加剧睡眠呼吸暂停(如果存在)和白天困倦。

阿片类也适用于严重RLS伴疼痛的患者，但因其耐药性、不良反应和滥用的可能性而谨慎使用。

患者需要养成良好的睡眠卫生习惯。