周期性肢体活动障碍（PLMD）和不宁腿综合征(RLS)

周期性肢体活动障碍（periodic limb movement disorder，PLMD）和不宁腿综合征（restless leg syndrome，RLS）特征是上下肢的异常活动，有时伴有感觉障碍，并可影响到睡眠。
（参见睡眠和觉醒障碍患者的解决方法。）
PLMD在中老年人中较常见。>30%的RLS患者同时伴有PLMD (1)。
致病机制不明，但可能与中枢神经系统（CNS）的多巴胺的神经传递异常相关。PLMD 和 RLS 可能发生
遗传因素可能与原发性RLS相关，超过1/3原发性RLS患者有家族史 (2)。危险因素还包括静坐的生活方式、吸烟及肥胖。
周期性肢体运动障碍在发作性睡病和 快速眼动（REM）睡眠行为障碍患者身上常见。
可能导致该病的疾病包括缺铁性贫血、尿毒症、神经病变、妊娠、帕金森病、多发性硬化症和脊髓疾病。
参考文献
1.Doan TT, Koo BB, Ogilvie RP, et al: Restless legs syndrome and periodic limb movements during sleep in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis.Sleep 41(8):zsy106, 2018.doi: 10.1093/sleep/zsy106
2.Ondo W, Jankovic J: Restless legs syndrome: Clinicoetiologic correlates.Neurology 47(6):1435-1441, 1996.doi: 10.1212/wnl.47.6.1435
PLMD 和 RLS 的症状和体征
周期性肢体运动障碍的特征为睡眠时远端肢体重复（通常为每20～40秒）的抽搐或踢腿样动作。患者通常抱怨夜间睡眠不良或日间过度嗜睡。他们通常对这些动作和之后短暂的觉醒没有记忆，也没有肢体的感觉障碍。床伴可能会抱怨被踢。
不宁腿综合征是一种以不可抗拒的动腿、手臂或其他身体部分欲望为特征的运动感觉障碍，常伴有感觉障碍（如爬行或蠕动的感觉）；症状在病人不活动或躺下时更显著，睡眠前后最显著。为了减轻这些感觉，病人会不断的屈伸患肢、踢腿或行走。致使难以入睡，反复夜间觉醒，或两者兼有。压力可能会使症状恶化。发作可能偶尔发生，造成的问题很少，或者每天发生。
PLMD和RLS的诊断
RLS通过病史即可诊断
对于 PLMD，多导睡眠图
RLS或PLMD的诊断可依据病人或其同床者提供的病史。 例如，PLMD患者通常具有失眠、EDS和/或入睡前或睡时的过度抽搐。
PLMD需多导睡眠描记图以确诊，与肌电图上的反复放电一样明显。RLS诊断明确的患者也可行导睡眠描记图以排除合并PLMD，但其并非RLS诊断所必须的检查。
对于两种疾病的患者，都应对可能致病的疾病进行评估（怀疑贫血和铁缺乏的进行血液学及肝肾功能的检查）。
PLMD 和 RLS 的治疗
对于RLS：普拉克索，罗匹尼罗，罗替戈汀贴片或加巴喷丁恩那卡比，如果铁蛋白<50纳克/毫升则再补充铁剂，
对于PLMD：治疗方法通常与RLS相同
对于不宁腿综合征和周期性肢体运动障碍，使用了许多药物（例如，加巴喷丁、多巴胺能药物、苯二氮䓬类药物、抗癫痫药物、维生素和矿物质）。补铁是一线治疗方法； 铁蛋白 应获得水平，如果水平低（< 建议睡前补充硫酸亚铁（每日约 50 微克/升）和 100 至 200 毫克维生素 C。加巴喷丁恩那卡比是治疗症状的首选药物，但仅限于补铁无效时（1）。
加巴喷丁依那卡比是加巴喷丁的前药，可能有助于缓解RLS症状。推荐剂量为每日600毫克，下午5点餐时服用。常见的副反应有嗜睡、头晕。与多巴胺能药物相比，它引起症状加剧（药物剂量增加导致症状严重程度增加）的可能性要小得多（1）。
加巴喷丁 可能有助于缓解RLS症状，当RLS伴有疼痛时使用。它的剂量可能与加巴喷丁依那卡比不同。
普瑞巴林, 一种非多巴胺能alpha-2-delta配体，可能有助于缓解RLS症状；与普拉克索相比较少发生扩展的副作用。普瑞巴林也可以用于伴有疼痛的RLS。最常见不良反应为嗜睡和头晕。然而，此药用于治疗RLS方面还没有被广泛研究。
多巴胺能药物, 虽然常常有效，但可能产生不良反应，如扩展（RLS症状在给予下一剂药物之前即恶化并且影响到身体的其它部位，如手臂），反弹（停药后或药效分散后症状恶化）、恶心、体位性低血压、强迫性行为和失眠。
三 多巴胺 激动剂普拉克索、罗匹尼罗和罗替戈汀（用作贴剂）是有效的；尽管这些药物几乎没有严重的副作用，但增强作用往往是一个问题。
左旋多巴/卡比多巴都可以使用，但其它不易导致扩展和反弹的症状药物，通常是首选。
苯二氮䓬类可能改善睡眠连续性，但不能减少肢体活动；应谨慎使用以防耐受、加剧睡眠呼吸暂停(如果存在)和白天困倦。
阿片类也适用于严重RLS伴疼痛的患者，但因其耐药性、不良反应和滥用的可能性而谨慎使用。
患者需要养成良好的睡眠卫生习惯。
治疗参考文献
1.Silber MH, Buchfuhrer MJ, Earley CJ, et al: The management of restless legs syndrome: An updated algorithm.Mayo Clin Proc 96(7):1921-1937, 2021.doi: 10.1016/j.mayocp.2020.12.026
关键点
PLMD是睡眠时上下肢的重复的抽搐或踢动，常影响到夜间睡眠并导致日间过度嗜睡。
RLS的特点是一种不可抗拒的动腿、手臂或其他身体部分冲动，通常伴有感觉异常，往往造成入睡困难和/或反复夜间觉醒。
RLS的诊断主要依靠临床，但如果考虑是PLMD，应做多导睡眠监测。
对于 RLS 或 PMLD，根据需要补充铁，然后使用加巴喷丁依那卡比。