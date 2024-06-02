指睡眠中出现坐、行走或其他复杂的活动，通常患者双眼睁开却没有自知力。梦游病在儿童晚期或青春期较多见，通常在从非快速眼动（NREM）3期觉醒后发生。睡眠剥夺和不良的睡眠习惯可以增加疾病发作可能，一级亲属的患病风险也更高。 可由睡眠过程中导致觉醒的因素（如咖啡因、其他兴奋剂性药物和物质，扰乱睡眠行为）或增强N3期睡眠的因素（如睡眠剥夺、运动过度）诱发。

患者可能有反复自语，有些患者会因为障碍物或楼梯而受伤。患者通常不记得醒后或之后在上午做梦，也不记得疾病的发作。

对梦游症的治疗旨在消除诱因。 包括保护病人免于受伤，如设置电子警报器，使患者离床时能被叫醒；使用矮床，安装门警报器，移开床边的尖锐物品及卧室内的障碍物。有时，建议患者睡在地板的床垫上。

如果行为措施不是完全有效，苯二氮卓类药物，尤其是睡前服用氯硝西泮，可以有所帮助，但这些药物有明显的副作用。