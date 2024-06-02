打鼾是睡眠过程中鼻咽部发出的刺耳噪音。打鼾很常见，大约在30％的男性和10％的女性身上都会发生 (1)；随着年龄的增加患病率升高。然而，由于同床者对打鼾的感知和反应非常主观，且打鼾的情况每晚不同，估计的患病率差异很大。
声音从几乎听不见至非常恼人的噪音甚至在另一个房间都能听到。打鼾通常会使他人感到困扰（通常为想睡觉的同床者或室友）而非打鼾者；较少的情况下，打鼾者会被自己的鼾声吵醒。
打鼾可能会导致显著的社会后果。它可能导致床伴或室友之间发生冲突。
其他症状，如睡眠时频繁的觉醒，睡眠中呼吸急促或窒息，白天过度嗜睡和晨起头痛时也可能存在，这些取决于打鼾的严重程度、病因和后果。
参考文献
1.Kara CO, Zencir M, Topuz B, et al: The prevalence of snoring in adult population.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 14(1-2):18-24, 2005.Turkish.PMID: 16227718
打鼾的病理生理学
打鼾的产生是因气流引起的鼻咽，尤其软腭软组织的震颤。 与任何摆动物理结构（如一面旗）一样，鼻咽部震颤的发展取决于相互作用的许多因素，包括重量、硬度和摆动部分的附着情况以及气流的速度和方向。
人们不会再清醒时打鼾表明，睡眠诱导的肌肉松弛至少是部分的病因，因为肌张力是睡眠时唯一变化的振动部分，组织重量和附着情况并没有发生变化。此外，如果咽部扩张因素不能在吸气所导致的腔内负压时令保持气道通畅响，上气道变窄，继而增加局部气流速度（对于给定的吸气体积）。增加的流速会加强振动，减小腔内压力，从而进一步增强气道关闭，从而促进振动和打鼾。
打鼾更可能发生在已经因结构因素而受损的上呼吸道中，包括
小颌畸形或后缩
鼻中隔偏移
鼻炎引起组织肿胀
肥胖
巨舌
软腭扩大
厚的咽侧壁
打鼾的病因
原发性鼾症
原发性鼾症是睡眠时不伴随觉醒或过度唤醒，无气流受限、氧饱和度下降或心律不齐的打鼾，且打鼾者白天无过度嗜睡。唤醒是指睡眠过渡为浅睡眠或觉醒的短暂转换期，持续时间<15秒，通常不被注意到。
睡眠呼吸障碍
打鼾通常是睡眠呼吸障碍的一种症状，它涵盖了从上气道阻力综合征到阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA)的多种疾病。每种疾病都相似的上气道阻塞的病理生理学基础，但其程度与临床后果各有不同。临床后果主要包括干扰睡眠和/或气流。
阻塞性睡眠呼吸暂停患者睡眠期间每小时发生≥5次呼吸暂停或低通气（每次发作至少持续10秒）（呼吸暂停/低通气指数[AHI]）加上≥以下之一：
日间嗜睡，意外睡眠发生，睡后无法恢复精力，疲乏及失眠
因呼吸暂停、喘息、窒息等导致觉醒
同床者诉患者睡眠中有响亮的鼾声、呼吸中断或两者兼有。
阻塞性睡眠呼吸暂停可以按严重程度分类：
轻度：每小时5到15次发作
中度：每小时16到30次发作
严重：> 30次发作/小时
上呼吸道阻力综合征 （继发于上呼吸道阻力增加或与努力呼吸相关的唤醒[RERAs]引起的气流受限）可能导致日间极度嗜睡或其他阻塞性睡眠呼吸暂停的表现，但几乎没有呼吸暂停/呼吸不足或氧饱和度降低，因此不符合阻塞性睡眠呼吸暂停的标准。
并发症
虽然打鼾本身并没有已知的不良生理效应，阻塞性睡眠呼吸暂停却可能有不良后果（如高血压、中风、心脏疾病、房颤）。
危险因素
高危因素包括
高龄
肥胖
使用酒精或其他镇静剂
慢性鼻塞或堵塞
小颌或下颚后移
性别为男性
绝经后状态
妊娠
可以阻挡气流的异常结构（如肥大的扁桃体、鼻中隔偏曲、鼻息肉、大舌，软腭扩大，咽侧变窄）
遗传因素
打鼾的评估
主要目标是发现具有高阻塞性睡眠呼吸暂停风险的打鼾者。许多打鼾者没有阻塞性睡眠呼吸暂停，但大多数OSA患者打鼾（具体的比例未知）。
由于OSA的一些主要表现通常由他人发现，如有可能应对其同床者或室友进行询问。
病史
现病史应当包括打鼾的频率、持续时间和响度。另外，应注意打鼾对同床者的影响程度。
系统回顾需寻找可提示阻塞性睡眠呼吸暂停的症状，如能提示睡眠受干扰存在的
夜间憋醒次数
可视的呼吸暂停或喘气/窒息发作
存在睡后精力无法恢复或晨起头痛
日间睡眠过多
可以使用EPWORTH睡眠量表 量化日间困倦程度。STOP-BANG评分（见表阻塞性睡眠呼吸暂停的STOP-BANG风险评分）是预测打鼾者OSA风险的有用工具。
阻塞性睡眠呼吸暂停的STOP-BANG风险评分
评估项目
表现
打鼾
大声打鼾（比说话声响或响到隔着关紧的门也能听见）
Tired
白天经常感到疲劳或困倦
Observed
观察到有睡眠中呼吸暂停现象
BP
高血压或目前高血压治疗中
BMI
>35kg/m2
年龄
>50岁
Neck circumference
头围>40厘米（> 15 3/4英尺）
Gender
男性
≥3 或4项发现 = OSA高风险。
<3 发现= OSA的风险低。
BMI =体重指数; OSA =阻塞性睡眠呼吸暂停。
既往病史 应注意与OSA相关的疾病，特别是高血压、冠状动脉缺血、心力衰竭、中风、胃食管反流病（GERD）、心房颤动、抑郁、肥胖（尤其是病态肥胖）和糖尿病。询问患者酒精摄入情况、时间及与睡眠的关系。用药史可鉴别镇静和肌肉松弛药。
体格检查
体检应先包括身高、体重及体重指数（BMI）的计算。
其余的检查应集中在检查鼻子和嘴，以寻找阻塞的证据。体征包括：
鼻息及充血的鼻甲骨
高拱、狭窄的软腭
舌、扁桃体、软腭，咽侧壁，或悬雍垂肥大
小颌或下颌后移（下颌后缩）
校正的Mallampati评分为3或4分（口腔检查中未发现悬雍垂或仅可见基部——见图马兰帕蒂评分）表明OSA的风险增加。
修正的 Mallampati 得分
改良的Mallampati评分如下：
危险信号
要特别注意以下情况：
目击有呼吸暂停或睡眠时窒息
晨起头痛
EPWORTH睡眠量表得分≥10
BMI ≥ 35kg/m2
很响且持续地打鼾
临床表现解析
临床评估对于阻塞性睡眠呼吸暂停的诊断并非完全可靠，但有提示作用。警示症状的发现与OSA相关性显著。然而，所有症状是逐渐发展的，对于零界点与相对重量并没有一个广泛的共识。不仅如此，越多的警示症状提示疾病越严重，OSA的可能性也越大。
检查
当怀疑阻塞性睡眠呼吸暂停的诊断时进行测试；它包括多导睡眠图（在实验室或家中）。当临床怀疑OSA时，应进行多导睡眠图检查。应该接受检测的患者包括那些有危险信号（尤其是证实有呼吸暂停）的患者，包括那些检测分数（例如，OSA的STOP-BANG风险评分）不足以诊断OSA的患者。然而，由于打鼾如此普遍，多导睡眠图，尤其是不那么昂贵的家庭测试，可以更自由地使用，当临床怀疑 OSA 较低时应考虑使用。
对于除打鼾外没有其他睡眠紊乱的症状或或体征的人可能不需要进行测试，但应对其发展进行临床监测。
打鼾的治疗
与打鼾相关的其他疾病的治疗，如慢性鼻塞和阻塞性睡眠呼吸暂停，会在 本手册的其他部分讨论。
总体而言，治疗包括控制危险因素的一般措施因素，以及打开气道和/或加固相关结构的物理方法。
一般措施
一些一般措施可用于原发性鼾症。其功效尚未被很好地评估过，主要因为对打鼾的感知是非常主观的；不过，也有个别患者能从中受益。措施包括：
避免睡前数小时内服用酒精和镇静药物
抬起头睡觉（最好使用床或身体定位装置，如楔子）或侧卧位睡觉
治疗鼻塞（例如使用皮质类固醇喷雾剂）
抬高头部的最佳方法是在两个床腿下放置木块以抬高床头，或使用楔形枕头使整个上身倾斜。人们不应该只用枕头来抬高头部。
强迫睡眠者在夜间侧卧的措施可以包括，例如将一个网球绑在睡衣后面。
床伴可能会从使用耳塞或白噪声机器中受益。 有时需要交替的睡眠安排（例如，单独的房间）。
口腔矫治器
口腔内装置仅在睡眠时佩戴；包括
下颌前移装置
舌固定装置
这些装置应由经过专门培训的牙医安装。他们对OSA患者有帮助，通常被认为对单纯打鼾有效，虽然这个领域的研究很少。
副作用包括颞下颌关节（TMJ）不适、牙齿错位和过度流涎，但大多数患者能良好耐受装置。
下颌前移装置最常用。这些装置由专门合格的牙医制作，可将下颌骨和舌头相对于上颌骨向前移动，从而增加睡眠期间的气道口径。大多数牙套可以在初次安装后逐步调整，以达到最佳效果（不同于可以在柜台购买的“煮沸咬合”自动安装牙套）。
舌固定装置 通过吸力保持舌头处于前位。舌固定装置相比下颌前移装置舒适性较差。
一个可移动的舌肌刺激器被设计用于白天，并改善打鼾或OSA患者的舌肌功能。
持续气道正压通气（CPAP）
CPAP设备通过安装在鼻或口鼻上的小型面罩来维持在上呼吸道恒定正压。通过增加上气道的口径，CPAP可防止睡眠时上气道的狭窄或塌陷。因此，它对阻塞性睡眠呼吸暂停和原发性鼾症非常有效。然而，患者可能很难耐受CPAP，并且它在原发性打鼾中的使用受到限制，因为缺乏第三方对这种使用的补偿。虽然患者往往愿意使用CPAP设备来避免OSA的严重症状及长期后果，但他们却不太愿意使用此设备治疗原发性鼾症，且其后果也主要是社会后果。
手术治疗
由于鼻腔不通畅能促进打鼾，手术纠正特定的气道阻塞（如鼻息肉、扁桃体肥大、鼻中隔偏曲）可能是减少打鼾有效措施。然而，研究尚未证实这一理论。
许多通过改变腭或悬雍垂结构来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的咽部手术已经被发明。其中一些对非窒息性打鼾也有用。
悬雍垂腭咽成形术 包括重塑悬雍垂、上颚和咽壁以增加气道的大小。能有效治疗打鼾，虽然效果可能持续不了几年 (1)。这是一个住院治疗的操作，需要全身麻醉；因此，仅用来治疗单纯打鼾作用有限 (2)。目前，它的使用频率也比那些不那么激进的治疗方法要低。
因此，已经开发了许多只需要局部麻醉剂的门诊上颚改变手术：
治疗参考文献
1.Hicklin LA, Tostevin P, Dasan S: Retrospective survey of long-term results and patient satisfaction with uvulopalatopharyngoplasty for snoring.J Laryngol Otol 114(9):675-681, 2000.doi: 10.1258/0022215001906697
2.Camacho M, Guilleminault C, Wei JM, et al: Oropharyngeal and tongue exercises (myofunctional therapy) for snoring: a systematic review and meta-analysis.Eur Arch Otorhinolaryngol 275(4):849-885, 2018.doi: 10.1007/s00405-017-4848-5
3.Iyngkaran T, Kanagalingam J, Rajeswaran R, et al: Long-term outcomes of laser-assisted uvulopalatoplasty in 168 patients with snoring.J Laryngol Otol 120(11):932-938, 2006.doi: 10.1017/S002221510600209X
4.Choi JH, Cho JH, Chung YS, et al: Effect of the Pillar implant on snoring and mild obstructive sleep apnea: A multicenter study in Korea.Laryngoscope 125(5):1239-1243, 2015.doi: 10.1002/lary.24975
关键点
只有一些打鼾者有阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），但有OSA的患者大多打鼾。
临床危险因素如夜间呼吸暂停或窒息发作、白天嗜睡和高BMI有助于确定有OSA风险的患者，因而需要进一步行多导睡眠检测或家庭睡眠研究。
建议使用一般措施减少打鼾（例如，避免酒精和镇静剂、抬头或侧卧位睡觉、减肥）。
考虑采取具体措施，例如下颌前移装置、腭改变手术和 持续气道正压通气（CPAP）来治疗因阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）引起的打鼾。