打鼾是睡眠过程中鼻咽部发出的刺耳噪音。打鼾很常见，大约在30％的男性和10％的女性身上都会发生 (1)；随着年龄的增加患病率升高。然而，由于同床者对打鼾的感知和反应非常主观，且打鼾的情况每晚不同，估计的患病率差异很大。

声音从几乎听不见至非常恼人的噪音甚至在另一个房间都能听到。打鼾通常会使他人感到困扰（通常为想睡觉的同床者或室友）而非打鼾者；较少的情况下，打鼾者会被自己的鼾声吵醒。

打鼾可能会导致显著的社会后果。它可能导致床伴或室友之间发生冲突。

其他症状，如睡眠时频繁的觉醒，睡眠中呼吸急促或窒息，白天过度嗜睡和晨起头痛时也可能存在，这些取决于打鼾的严重程度、病因和后果。

参考文献 1.Kara CO, Zencir M, Topuz B, et al: The prevalence of snoring in adult population.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 14(1-2):18-24, 2005.Turkish.PMID: 16227718

打鼾的病理生理学 打鼾的产生是因气流引起的鼻咽，尤其软腭软组织的震颤。 与任何摆动物理结构（如一面旗）一样，鼻咽部震颤的发展取决于相互作用的许多因素，包括重量、硬度和摆动部分的附着情况以及气流的速度和方向。 人们不会再清醒时打鼾表明，睡眠诱导的肌肉松弛至少是部分的病因，因为肌张力是睡眠时唯一变化的振动部分，组织重量和附着情况并没有发生变化。此外，如果咽部扩张因素不能在吸气所导致的腔内负压时令保持气道通畅响，上气道变窄，继而增加局部气流速度（对于给定的吸气体积）。增加的流速会加强振动，减小腔内压力，从而进一步增强气道关闭，从而促进振动和打鼾。 打鼾更可能发生在已经因结构因素而受损的上呼吸道中，包括 小颌畸形或后缩

鼻中隔偏移

鼻炎引起组织肿胀

肥胖

巨舌

软腭扩大

厚的咽侧壁

打鼾的病因 原发性鼾症 原发性鼾症是睡眠时不伴随觉醒或过度唤醒，无气流受限、氧饱和度下降或心律不齐的打鼾，且打鼾者白天无过度嗜睡。唤醒是指睡眠过渡为浅睡眠或觉醒的短暂转换期，持续时间<15秒，通常不被注意到。 睡眠呼吸障碍 打鼾通常是睡眠呼吸障碍的一种症状，它涵盖了从上气道阻力综合征到阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA)的多种疾病。每种疾病都相似的上气道阻塞的病理生理学基础，但其程度与临床后果各有不同。临床后果主要包括干扰睡眠和/或气流。 阻塞性睡眠呼吸暂停患者睡眠期间每小时发生≥5次呼吸暂停或低通气（每次发作至少持续10秒）（呼吸暂停/低通气指数[AHI]）加上≥以下之一： 日间嗜睡，意外睡眠发生，睡后无法恢复精力，疲乏及失眠

因呼吸暂停、喘息、窒息等导致觉醒

同床者诉患者睡眠中有响亮的鼾声、呼吸中断或两者兼有。 阻塞性睡眠呼吸暂停可以按严重程度分类： 轻度：每小时5到15次发作

中度：每小时16到30次发作

严重：> 30次发作/小时 上呼吸道阻力综合征 （继发于上呼吸道阻力增加或与努力呼吸相关的唤醒[RERAs]引起的气流受限）可能导致日间极度嗜睡或其他阻塞性睡眠呼吸暂停的表现，但几乎没有呼吸暂停/呼吸不足或氧饱和度降低，因此不符合阻塞性睡眠呼吸暂停的标准。 并发症 虽然打鼾本身并没有已知的不良生理效应，阻塞性睡眠呼吸暂停却可能有不良后果（如高血压、中风、心脏疾病、房颤）。 危险因素 高危因素包括 高龄

肥胖

使用酒精或其他镇静剂

慢性鼻塞或堵塞

小颌或下颚后移

性别为男性

绝经后状态

妊娠

可以阻挡气流的异常结构（如肥大的扁桃体、鼻中隔偏曲、鼻息肉、大舌，软腭扩大，咽侧变窄） 遗传因素

打鼾的评估 主要目标是发现具有高阻塞性睡眠呼吸暂停风险的打鼾者。许多打鼾者没有阻塞性睡眠呼吸暂停，但大多数OSA患者打鼾（具体的比例未知）。 由于OSA的一些主要表现通常由他人发现，如有可能应对其同床者或室友进行询问。 病史 现病史应当包括打鼾的频率、持续时间和响度。另外，应注意打鼾对同床者的影响程度。 系统回顾需寻找可提示阻塞性睡眠呼吸暂停的症状，如能提示睡眠受干扰存在的 夜间憋醒次数

可视的呼吸暂停或喘气/窒息发作

存在睡后精力无法恢复或晨起头痛

日间睡眠过多 可以使用EPWORTH睡眠量表 量化日间困倦程度。STOP-BANG评分（见表阻塞性睡眠呼吸暂停的STOP-BANG风险评分）是预测打鼾者OSA风险的有用工具。 表格 阻塞性睡眠呼吸暂停的STOP-BANG风险评分 表格 既往病史 应注意与OSA相关的疾病，特别是高血压、冠状动脉缺血、心力衰竭、中风、胃食管反流病（GERD）、心房颤动、抑郁、肥胖（尤其是病态肥胖）和糖尿病。询问患者酒精摄入情况、时间及与睡眠的关系。用药史可鉴别镇静和肌肉松弛药。 临床计算器 EPWORTH睡眠量表（ESS） 体格检查 体检应先包括身高、体重及体重指数（BMI）的计算。 其余的检查应集中在检查鼻子和嘴，以寻找阻塞的证据。体征包括： 鼻息及充血的鼻甲骨

高拱、狭窄的软腭

舌、扁桃体、软腭，咽侧壁，或悬雍垂肥大

小颌或下颌后移（下颌后缩） 校正的Mallampati评分为3或4分（口腔检查中未发现悬雍垂或仅可见基部——见图马兰帕蒂评分）表明OSA的风险增加。 修正的 Mallampati 得分 危险信号 要特别注意以下情况： 目击有呼吸暂停或睡眠时窒息

晨起头痛

EPWORTH睡眠量表得分≥10

BMI ≥ 35kg/m2

很响且持续地打鼾

高血压 临床表现解析 临床评估对于阻塞性睡眠呼吸暂停的诊断并非完全可靠，但有提示作用。警示症状的发现与OSA相关性显著。然而，所有症状是逐渐发展的，对于零界点与相对重量并没有一个广泛的共识。不仅如此，越多的警示症状提示疾病越严重，OSA的可能性也越大。 检查 当怀疑阻塞性睡眠呼吸暂停的诊断时进行测试；它包括多导睡眠图（在实验室或家中）。当临床怀疑OSA时，应进行多导睡眠图检查。应该接受检测的患者包括那些有危险信号（尤其是证实有呼吸暂停）的患者，包括那些检测分数（例如，OSA的STOP-BANG风险评分）不足以诊断OSA的患者。然而，由于打鼾如此普遍，多导睡眠图，尤其是不那么昂贵的家庭测试，可以更自由地使用，当临床怀疑 OSA 较低时应考虑使用。 对于除打鼾外没有其他睡眠紊乱的症状或或体征的人可能不需要进行测试，但应对其发展进行临床监测。