蛛网膜下隙出血（ SAH ）

蛛网膜下腔出血的症状和体征

蛛网膜下腔出血的症状和体征

蛛网膜下隙出血引起的头痛常常是剧烈的，并且在几秒钟内达到高峰。患者常常将其描述为“一生中最严重的头痛”。随后可能会失去意识，通常是立即失去意识，但有时不会持续几个小时。在几分钟或几小时内，严重的神经功能障碍可能进展并且变得不可逆。病人可能会出现感知障碍、烦躁等；也可能出现发作。

通常，除非小脑扁桃体突出，否则颈部最初并不僵硬。 但是，发病后24小时内，化学性脑膜炎可引起中等或严重的假性脑膜炎症状、呕吐等，有时甚至可引起双侧病理征阳性。同时，常伴有心率或呼吸异常。

发病后5～10天内，患者通常会出现发热、持续头痛及意识障碍。 继发性脑积水可导致持续数周的头痛、瘫痪和运动障碍。 再出血可能引起症状复发或新症状。