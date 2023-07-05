蛛网膜下隙出血（ SAH ）

蛛网膜下隙出血(subarachnoid hemorrhage)是指突发的出血进入蛛网膜下隙。最常见的自发性出血原因为动脉瘤的破裂。其症状包括突发严重的头痛，常伴有意识丧失或障碍。继发性血管痉挛(引起局灶性脑缺血)、脑膜痉挛、癫痫发作和脑积水(引起持续性头痛和脑胀)是常见的。诊断是通过CT或MRI；如果神经影像学正常，则通过脑脊液分析寻找黄色症和红细胞进行诊断。患者需在综合性卒中中心进行支持治疗、外科手术或血管内治疗。
蛛网膜下腔出血的病因
蛛网膜下腔出血的病理生理学
蛛网膜下腔出血的症状和体征
蛛网膜下隙出血引起的头痛常常是剧烈的，并且在几秒钟内达到高峰。患者常常将其描述为“一生中最严重的头痛”。随后可能会失去意识，通常是立即失去意识，但有时不会持续几个小时。在几分钟或几小时内，严重的神经功能障碍可能进展并且变得不可逆。病人可能会出现感知障碍、烦躁等；也可能出现发作。
通常，除非小脑扁桃体突出，否则颈部最初并不僵硬。 但是，发病后24小时内，化学性脑膜炎可引起中等或严重的假性脑膜炎症状、呕吐等，有时甚至可引起双侧病理征阳性。同时，常伴有心率或呼吸异常。
发病后5～10天内，患者通常会出现发热、持续头痛及意识障碍。 继发性脑积水可导致持续数周的头痛、瘫痪和运动障碍。 再出血可能引起症状复发或新症状。
蛛网膜下腔出血的诊断
通常进行CT平扫，如果CT平扫阴性则行腰穿
根据患者的典型症状可提示蛛网膜下腔出血诊断。在蛛网膜下隙出血引起不可逆损伤之前应尽快行相关检查。
非增强CT在症状发作6小时内完成。当在这个时间范围内完成时，该测试具有非常高的灵敏度。因此，如果该检查没有发现蛛网膜下腔出血，只要患者体格检查正常、无脑膜体征、无贫血，就不需要进行其他检查，MRI相对敏感，但不太可能立即可用。如果出血量比较小，或者患者严重贫血以致于出血表现为和脑组织等密度，则CT可能出现假阴性。
如果临床怀疑蛛网膜下隙出血，而神经影像学检查不能明确或没有条件立即行神经影像学检查时，则需行腰穿明确。如果可疑有颅内压升高则禁做腰穿，因为脑脊液（CSF）压力的突然下降可能使破裂动脉瘤处血凝块的压迫填塞松解，从而引起再次出血。
经验与提示
By permission of the publisher.From Lenaerts M, Couch J.In Atlas of Clinical Neurology.Edited by RN Rosenberg.Philadelphia, Current Medicine, 2002.
脑脊液中提示蛛网膜下隙出血包括
大量红细胞 (RBC)
黄变症（脑脊液）
压力增加
当然，脑脊液中发现红细胞，也有可能是由于腰穿本身的损伤。在一次腰穿中，连续几管脑脊液中的红细胞计数逐渐下降，需要怀疑腰穿损伤。 在蛛网膜下隙出血后6小时或更久，脑脊液中的红细胞会皱缩及溶解，使脑脊液上清液发生黄变；脑脊液镜检可看到皱缩的红细胞；因此上述发现常常提示在腰穿之前就存在蛛网膜下隙出血。 如果仍有疑问，则应先假设存在蛛网膜下隙出血，或可在8～12小时内复查腰穿。
对于蛛网膜下隙出血的患者，在出血后应尽快行常规脑血管造影。其他包括磁共振和CT血管造影。所有的4条大脑供血的动脉（2条颈动脉和2条椎动脉）都应进行造影检查，因为多达20%的患者（多数为女性）存在多发动脉瘤。
在心电图上（ECG），蛛网膜下隙出血可使ST段升高或压低，引起患者晕厥，容易和心梗相混淆。其他心电图的异常表现可能包括QRS或QT间期延长，T波高耸或T波倒置。
蛛网膜下腔出血的治疗
在综合性卒中中心治疗
如果平均动脉压>130mmHg予尼卡地平
予尼莫地平预防血管痉挛
闭塞责任动脉瘤
如果有可能，应该让蛛网膜下隙出血的患者在综合性卒中中心进行治疗。
患者必须卧床休息。对于头痛、烦躁等症状应予以对症治疗。另外，需给予通便药预防便秘，因为便秘极易使患者过度用力。
高血压 仅当平均动脉压为 > 130毫米汞柱或收缩压（BP）> 160毫米汞柱；维持正常血容量，静脉滴定尼卡地平 脑出血 （1)。
禁用抗凝药物和抗血小板药物。
血管痉挛可以通过给与尼莫地平60mg口服，每4小时1次，持续用药21天来预防，但在用药期间，需控制血压在一定范围内（一般平均动脉压维持在70至130mmHg且收缩压维持在120至185mmHg）。
有急性脑积水临床症状的应尽快行脑室引流。
动脉瘤闭塞术能降低再出血的风险。在行动脉造影时，可置入血管内弹簧圈填塞动脉瘤。另外，如果动脉瘤的位置合适，可行外科手术钳夹动脉瘤或支架置入，尤其是对血肿扩散或有急性脑积水的患者。 如果患者神志清醒，大多数血管神经外科医生主张在发病后24小时内手术以降低再出血的风险和脑激惹期的风险。 发病24小时后，不少外科医生则建议等到发病10天后再行手术，这样能降低脑激惹期的风险，但会增加再出血的风险及总的病死率也会增高。
治疗参考文献
1.Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, et al: 2022 Guideline for the management of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage: A guideline from the American Heart Association/American Stroke Association.Stroke 53 (7):e282–e361, 2022.doi: 10.1161/STR.0000000000000407 Epub 2022 May 17.
蛛网膜下腔出血的预后
大约有35%的患者在第1次动脉瘤破裂引起蛛网膜下隙出血后死亡；另外有15%的病人死于首次出血后几周内的再次动脉瘤破裂 (1)。 发病6月后，出现动脉瘤再破裂的可能则下降为3%/年。一般来说，动脉瘤的预后较差，动静脉畸形的预后较好；而预后最好的是造影发现大脑4条主要供血动脉均无明显病变的患者，可能是因为出血源很小并且已经自行愈合。在存活的患者中，即便得到了适当的治疗，神经功能损害也是十分常见。
预后参考
1.Nieuwkamp DJ, Setz LE, Algra A, et al: Changes in case fatality of aneurysmal subarachnoid haemorrhage over time, according to age, sex, and region: A meta-analysis.Lancet Neurol 8 (7):635–642, 2019.doi: 10.1016/S1474-4422(09)70126-7 Epub 2009 Jun 6.
关键点
蛛网膜下隙出血后可能发生的并发症包括化学性脑膜炎、血管痉挛、脑积水、再出血、癫痫发作和脑水肿。
如果头痛在起病时非常严重，在几秒钟内达到高峰或导致意识丧失，需怀疑蛛网膜下隙出血。
如果蛛网膜下隙出血被确诊，则需使用传统的脑血管造影、磁共振血管造影或CT血管造影检查双侧颈动脉和椎动脉，因为许多患者有多发性动脉瘤。
如果可能的话，将患者送至综合性卒中中心接受治疗。