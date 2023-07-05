短暂性脑缺血发作 （TIA）

短暂性脑缺血发作（transient ischemic attack，TIA）是由于局部脑缺血引起的突发、短暂的神经功能障碍，同时不伴有永久性的脑梗死（如DWI检查示阴性结果）。诊断是基于临床的。颈动脉内膜切除术或支架植入术、给与抗血小板药物、或抗凝治疗能减少某些类型的TIA发作后的脑卒中风险。

TIA与缺血性脑卒中类似，除了其症状通常<1小时；大部分TIA持续<5分钟。如果症状在1小时内缓解，梗死灶不太容易形成。 由弥散加权MR和其他的研究表明，在1到24小时内自行缓解的神经功能缺损常伴梗死灶，因此这些症状不再被认为是TIA。

在老年人中，TIA最常见。 在TIA发作后的24小时内，发生脑卒中的危险大大上升。

TIA的病因 TIA的危险因素和缺血性卒中类似。 可控的危险因素包括： 高血压

吸烟

血脂紊乱

糖尿病

胰岛素抵抗

腹型肥胖

阻塞性睡眠呼吸暂停

过量饮酒

缺乏运动

高风险饮食习惯（如高饱和脂肪、高反式脂肪和高热量）

心理社会应激（如抑郁症）

心脏疾病（特别是易造成血栓的疾病，如急性心肌梗死、感染性心内膜炎和心房颤动）

颈动脉狭窄

某些药物的服用史（如可卡因、安非他命等）

高凝状态

血管炎

外源性雌激素 不可控的危险因素包括下列各项： 既往卒中史

高龄

卒中家族史

性别为男性 虽然许多其他可引起缺血性脑卒中的原因也可导致TIA的发生，但大多数TIA是由于小的栓塞引起，栓子通常来源于颈动脉或椎动脉。 少数情况下，引起TIA的原因是由于严重缺氧、血液携氧量下降（如严重贫血、一氧化碳中毒等）或血黏度升高（如严重的红细胞增多症）导致的脑血流灌注受损，尤其是原先存在狭窄的颅内动脉。一般，低血压不会引起脑缺血，除非是严重低血压或原先存在动脉狭窄，因为当血压在一定范围内时，脑血流总能通过自我调节维持在正常水平。 在锁骨下动脉窃血综合征中，由于椎动脉起始部近段的锁骨下动脉存在狭窄，当用力运动时，血流从椎动脉倒流至远端锁骨下动脉，为上肢供血，从而引起椎基底系统的缺血症状。 偶尔，TIA发生在患有严重心血管疾病并产生栓塞或由于慢性低氧血症导致红细胞压积非常高的儿童。

TIA的症状和体征 其神经科症状和体征与缺血性脑卒中类似（见表 各种不同的脑卒中综合征)。当眼动脉受累时，可能出现一过性的单眼盲（一过性黑朦），通常持续时间不超过5分钟。 表格 各种不同的脑卒中综合征 表格 短暂性脑缺血症状突然发作，一般持续2〜30分钟，然后彻底缓解。患者可能有一日数次的TIA发作，或几年内只有2、3次发作。症状通常在连续的颈动脉系统内发作时是刻板的，但在连续的椎动脉系统内发作时是变化的。

TIA的诊断 卒中样症状在1小时内缓解

神经影像学检查

评估以明确病因 短暂性脑缺血发作的诊断是回顾性的，某动脉血管支配区域的突发神经功能缺损在1小时内缓解。 单独的周围性面瘫、意识丧失或意识障碍并不提示为TIA发作。TIA必须与其他引起类似症状的疾病相鉴别，例如 低血糖

偏头痛

发作后Todd 麻痹（一过性神经功能缺失，常为致痫灶对侧的肢体无力）。 由于临床表现并不能除外脑梗、小的出血和颅内占位，故需进行神经影像学的检查。一般来说，CT是最容易马上获取的检查。 但是CT有时在发病24小时后也不能明确脑梗。MRI能在发病后几小时内发现脑梗的受累区域。弥散加权MRI是除外脑梗的最精确的影像学检查，但不少地方并不能做此检查。 寻找引起TIA的原因，类似缺血性卒中病因，包括颈动脉狭窄、心源性栓子、房颤和凝血功能异常的检查及脑卒中危险因素的筛查。由于TIA后立即发生缺血性脑卒中的风险较高，对于住院患者可给予紧急干预措施。哪些患者可以从急诊部安全出院并不明确。 TIA或小卒中后卒中的风险在前24到48小时之内是最高的，所以如果怀疑有TIA或小卒中，患者通常需住院检测和评估。 如果ABCD2评分>4，患者患TIA的风险很高。 ABCD2 评分用于估计 TIA 后中风的风险，并通过添加以下内容来计算： A（年龄）：≥ 60 = 1

B（血压）：收缩压 ≥ 140 和/或舒张压 > 90 = 1

C（临床特征）：虚弱=2，无虚弱的言语障碍=1

D（TIA 持续时间）：≥ 60 分钟 = 2，10 到 59 分钟 = 1，< 10 分钟 = 0

D2（糖尿病）= 1 根据 ABCD2 评分，2 天内发生中风的风险约为 6 到 7 分：8%

4 到 5 分：4%

0 到 3 分：1% 所有TIA患者都需要颈动脉和脑循环的CT血管造影、磁共振血管造影（MRA）或扩散加权MRI。

TIA的治疗 卒中的预防 TIA治疗的主要目的是预防脑卒中的发生，可用抗血小板和他汀治疗。颈动脉内膜切除术或动脉血管成形术加支架植入术对一些患者，特别是那些没有神经功能缺损，但为卒中高危人群的患者有益 （>70% 同侧颈动脉狭窄）。如果有心源性血栓则选用抗凝治疗。 尽可能控制脑卒中的危险因素，可以预防卒中。