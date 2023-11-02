2022 年，美国代谢和减肥外科学会 (ASMBS) 以及国际肥胖和代谢紊乱外科联合会 (IFSO) 更新了代谢和减肥外科手术的建议，将 BMI 患者纳入其中 > 35 kg/m2（无论是否有合并症）以及 BMI 为 30 至 34.5 kg/m2 并伴有代谢紊乱的患者。合并症包括以下内容：

2型糖尿病

高血压

血脂紊乱

阻塞性睡眠呼吸暂停

心血管疾病

哮喘

代谢功能障碍相关性 脂肪性肝病 和脂肪性肝炎

慢性肾病

多囊卵巢综合征

不孕症

胃食管反流疾病

假性脑瘤

骨骼和关节疾病

更新后的建议还明确指出，应调整亚洲人群的 BMI 阈值，并且 BMI ≥ 27.5 kg/m2 的患者应接受手术（1）。

代谢和减肥手术是减肥计划的一部分，通常包括

提供商研讨会课程

对患者进行心理评估

咨询外科医生

咨询注册营养师

常规实验室检查

阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 筛查

手术风险分层

禁忌证包括

没有得到控制的精神病，如抑郁症

目前的物质或酒精使用障碍

没有得到缓解的癌症

其他危及生命的病症

满足营养需求的能力缺失（如需终生服用维生素制剂）的患者。