脆性X染色体综合征是一种导致 智力障碍和行为障碍的X染色体遗传异常。 诊断是通过分子 DNA 分析。 治疗是支持性的。

脆性X染色体综合征是最常见的智力障碍的遗传性病因，受累的男性通常多于女性。(唐氏综合症 是男性智力障碍的最常见的原因；虽然它是一种遗传性疾病，但是多数情况下呈散发，无遗传性。）欲了解更多信息，请参阅国家脆性X染色体基金。

脆性X染色体综合征的症状是由于X染色体上的FMR1基因的异常。异常是一种不稳定的CGG重复序列延伸；未受影响的人有<54 CGG重复，而患有脆性X综合征有> 200。55至200 CGG重复被认为是一个前突变，因为重复增加的数量增加了进一步突变的可能性，进一步的突变会导致在随后的世代中> 200的重复。

脆性X染色体综合征影响1/4000的男性和1/8000的女性 (1)。前突变更为常见。这种疾病的女性通常比男性少受损。脆性X染色体是X-连锁遗传，在女性并不总是会引起临床症状。

过去，核型的检验揭示了X染色体的长臂末端的缩窄，紧接着是薄链的遗传物质，这就是脆性Ｘ染色体综合征被认为是一种染色体异常疾病的原因所在。然而，采用现代细胞遗传学技术无法检测到这种结构缺陷，这就是为什么脆性X综合征目前被认为是一个单基因病症，而不是染色体异常的原因。

参考文献 1.US National Library of Medicine: Fragile X syndrome.更新于2020年4月1日。访问日期：2023 年 9 月 25 日。https://medlineplus.gov/genetics/condition/fragile-x-syndrome\#frequency

脆性X染色体综合征的诊断 DNA检测 脆性X染色体综合征经常不被怀疑，直到上学的年龄，青春期才引起注意，诊断是根据症状的严重程度进行的，除非有明显的家族史。 应检测患有孤独症和智力障碍的男孩是否患有脆性X综合征，特别是当他们有类似的母亲亲属时。 进行分子DNA分析，检测CGG重复数目的增加。 （参见下一代测序。）