微缺失和微重复综合征

微缺失和微重复综合征是因染色体特殊节段上的连续基因的亚显微的缺失或重复说导致的一类疾病。 通过临床表现怀疑出生后诊断，最好通过染色体微阵列分析或荧光原位杂交确认。

(参见染色体异常概述。)

微缺失综合征比微重复综合征的定义更好，许多微重复的意义仍不清楚。近年来，已经更清楚地定义了广泛识别的微缺失如22q11.2和7q11.23的相互重复。

微缺失综合征不同于 染色体缺失综合征 ，染色体缺失综合征由于其缺失了较大的片段（通常> 5兆碱基）因而在核型分析上通常是可见的，而微缺失综合征的异常所涉及的是更小的节段（通常为1至3兆碱基），并且只能通过荧光探针（荧光原位杂交）和染色体微阵列分析进行检测。一个给定的基因片段可以被删除和复制（称为相互重复）。显微相互重复的临床效应与涉及相同片段的缺失相似，但病情较轻。术语连续基因综合征 通常是指通常与微缺失相关但也可能与基因聚集在一起的微重复相关的病症。 （参见下一代测序。）

大多数临床上显著的微缺失和微重复似乎是零星散发的；然而，当一个孩子被发现存在异常后，如果对其父母进行检测，可能会对轻度受影响的父母做出诊断。

已鉴定出多种微缺失综合征，其表现差异很大（见表 微缺失综合症的例子）。

染色体17p11.2的相互微重复与Potocki-Lupski综合征相关。患有这种综合症的婴儿有肌张力低下、喂养问题、发育停滞、心脏缺陷、发育迟缓和自闭症。