13-三体综合征是由于额外多一条13号染色体引起，可出现前额、面部、眼部发育异常。多伴有严重的智力发育落后和出生低体重。 诊断依靠细胞遗传学检测。 治疗是支持性的。

(参见染色体异常概述。)

13 三体症发生在大约 1.7/10,000 次妊娠中（基于胎儿异常、死产和活产的人工流产数据）（1）；大约 80% 的病例为完全 13 三体。高龄产妇是危险因素，额外的染色体都来自母体。

患儿出生时为小于胎龄儿，中线异常包括头皮缺损和窦道是其特征性表现。中线异常是常见的，包括前脑无裂畸形（前脑的不正确划分）、面部异常（如 唇腭裂）、小眼球病、虹膜缺损（裂缝）和视网膜发育异常。眼眶间距窄、睑裂斜。

耳位低且畸形。听力损失是常见的。头皮缺陷和皮窦也很常见。颈后部皮肤松弛。

单一的手掌横向皱褶、多指和超凸狭窄的指甲也很常见。约80%的病例有严重的先天性心血管异常;右位心是常见的。

男性和女性的生殖器常见异常；男性可患有隐睾和异常阴囊，女性可患有双角子宫。

婴儿早期频发呼吸暂停。智力障碍较严重。

参考文献 1.Goel N, Morris JK, Tucker D, et al: Trisomy 13 and 18-Prevalence and mortality-A multi-registry population based analysis. Am J Med Genet A 179(12):2382-2392, 2019.doi: 10.1002/ajmg.a.61365

13 三体的治疗 支持治疗 潜在的遗传异常无法治愈。 对家庭的支持是十分重要。

13 三体症的预后 过去，大多数婴儿在新生儿期死亡；然而，近来 5 年生存率有所提高（1）。 预后参考 1.Meyer RE, Liu G, Gilboa SM, et al: Survival of children with trisomy 13 and trisomy 18: A multi-state population-based study. Am J Med Genet A 170A(4):825-837, 2016.doi: 10.1002/ajmg.a.37495