出生时症状明显，全身屈曲或关节僵硬，即先天性多关节挛缩。 先天性多发性关节挛缩不是进行性加重；但是引起先天性多发性关节挛缩的原因（如肌营养不良）可能继续加重。

受累关节屈曲或过伸。在 AMC 的经典表现中，肩部倾斜、内收和内旋，肘部伸展，手腕和手指弯曲。髋关节可能脱臼，通常略微弯曲。膝关节过伸，足常呈马蹄内翻足样。腿部肌肉通常发育不全，四肢往往呈管状且无特征。有时屈曲关节的腹面可呈现软组织蹼翼。脊柱可能侧弯。除了长骨较细长外，其他骨骼的X线正常。身体残疾可能很严重。有些孩子可能有原发性中枢神经系统功能障碍，但智力通常没有受损。

先天性多发性关节挛缩 隐藏详情 这张照片显示了四肢关节弯曲症儿童的典型外观。 注意肩部的内收和内旋、肘部的伸展和手腕的弯曲、膝盖的固定弯曲和严重的马蹄内翻足。 © Springer Science+Business Media

气管插管手术过程中可能会很困难，因为儿童有小的不动颚。

先天性多关节挛缩较少伴随的其他畸形包括小头畸形、腭裂、隐睾、泌尿道和心脏畸形。这些检查结果提升了对潜在染色体缺陷或遗传综合征的怀疑。