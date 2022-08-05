膀胱内输尿管末端轻微梗阻所致的囊肿脱垂可导致进行性输尿管梗阻、扩张、肾盂积水、感染、偶尔形成结石以及肾功能受损。输尿管囊肿的治疗方法包括内镜下经尿道切开和切开修补。

当输尿管囊肿累及两条双输尿管的上部时，治疗取决于肾段的功能（通常发育异常）。如果受影响的肾段和输尿管没有功能或怀疑有严重的肾脏发育不良，则切除受影响的肾脏段和输尿管可能优于梗阻修复。或者，可进行同侧输尿管输尿管吻合术以绕过梗阻。

在极少数情况下，输尿管可能脱出超过膀胱颈，引起膀胱出口梗阻。女孩，这可能表现为一种阴唇间肿物。