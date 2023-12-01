DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
突眼是指眼球的突出。突眼（Exophthalmos）也指眼球向外突出，通常用于描述Graves眼病引起的眼球突出。可能导致面部和眼睛外观变化的疾病类似于眼球突出，但不是甲状腺功能亢进症没有浸润性眼病、库欣病和严重的肥胖。
眼球突出的病因
成人最常见的病因是Graves病（见表眼球突出的一些病因），可引起眼眶组织水肿和淋巴浸润。
小儿最常见的病因是眼窝蜂窝织炎。
眼球突出的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
眼部症状：眼痛，流泪，干眼，刺激感，畏光，眼外肌肌力下降导致复视，由于压迫视神经引起视力下降
全身症状：心悸，焦虑，食欲旺盛，体重减轻，失眠，甲状腺肿大，胫骨前粘液性水肿（见甲状腺功能亢进）。
甲状腺功能检查
有时行眼眶 CT 或 MRI
颈内动脉海绵窦瘘或者硬脑膜海绵窦瘘
搏动性眼球突出伴有眼眶的杂音
磁共振血管成像
眼肌麻痹，头痛，上睑下垂，视力下降，发热
脑和眼眶的 CT 或 MRI
流泪，眼睑痉挛，眼红
由眼科医生测量眼压，进行眼底镜检查
眼红，发热，疼痛，视力下降，眼外肌运动受限或者疼痛
通常为单侧发病
眼眶CT或MRI
眼部肿瘤（如淋巴瘤，血管瘤，血管畸形）
视力下降，复视，疼痛
MRI 或 CT 或眼眶
球后出血，眶室综合征
视力下降，复视，疼痛，眼外肌麻痹，危险因素
急诊眼眶CT或者根据临床表现进行治疗
蝶骨-眼眶脑膜瘤
疼痛，头痛，视野缺损，眼肌麻痹
颅底MRI或CT
眼球突出的评估
起病的速度可能提示诊断。突发性单侧眼球突出提示眶内出血（见于手术后、球后注射后或者外伤后）或者眼眶、鼻窦的炎症。2～3周内发生的眼球突出提示慢性炎症或者眼眶炎性假瘤（非新生性细胞浸润和增殖）；更慢的发展过程提示眼眶肿瘤。
甲状腺功能亢进的典型眼部表现还包括眼睑退缩、眼睑迟落、上睑颞侧张开和凝视，但不属于浸润性眼病的表现。其他体征包括眼睑发红和结膜充血。因突眼使得过多的眼表区域长期暴露于空气引起角膜干燥，可能造成角膜感染和溃疡。
危险信号
要特别注意以下情况：
眼痛或眼红
头痛
视力下降
复视
发热
搏动性眼球突出
新生儿眼球突出
辅助检查
眼球突出可以通过眼球突出测量来确认，该测量测量骨性眼眶的侧角和角膜之间的距离；正常值通常是 < 20 毫米，但因种族、民族和性别而存在一些差异。眼眶CT或者MRI常用于明确诊断以及辨别单侧眼球突出的结构病因。怀疑Graves眼病的患者应行甲状腺功能检查。
突yan的治疗
严重的病例需要湿润保护角膜。当润滑措施不足以保护角膜时，可能需施行手术加强眼表保护或者减轻眼球突出。全身性皮质类固醇（例如泼尼松）通常有助于控制甲状腺眼病或炎性眼眶假瘤引起的水肿和眼眶充血。根据病因不同选择其它治疗手段。Graves眼球突出不会受到甲状腺治疗影响，但是会随时间有所缓解。肿瘤必须手术切除。选择性栓塞术，或很少情况下气阀植入手术，可能对涉及海绵窦的动静脉瘘有效。
关键点
成人双侧眼球突出最常见的病因是Graves病。
急性单侧眼球突出提示感染或血管病症（如出血、瘘管、海绵窦血栓形成）。
慢性单侧眼球突出提示肿瘤。
当怀疑为Graves病时进行CT或MRI和甲状腺功能检测。
对暴露的角膜使用润滑剂。