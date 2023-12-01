起病的速度可能提示诊断。突发性单侧眼球突出提示眶内出血（见于手术后、球后注射后或者外伤后）或者眼眶、鼻窦的炎症。2～3周内发生的眼球突出提示慢性炎症或者眼眶炎性假瘤（非新生性细胞浸润和增殖）；更慢的发展过程提示眼眶肿瘤。

甲状腺功能亢进的典型眼部表现还包括眼睑退缩、眼睑迟落、上睑颞侧张开和凝视，但不属于浸润性眼病的表现。其他体征包括眼睑发红和结膜充血。因突眼使得过多的眼表区域长期暴露于空气引起角膜干燥，可能造成角膜感染和溃疡。

危险信号 要特别注意以下情况： 眼痛或眼红

头痛

视力下降

复视

发热

搏动性眼球突出

新生儿眼球突出