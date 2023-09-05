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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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妊娠期甲状腺疾病

作者：Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

    甲状腺疾病可能先于怀孕，或在妊娠期发展。 怀孕并不改变甲亢和甲减的症状。

    疾病和治疗药物对胎儿的影响各不相同。 但通常情况下，未经治疗或未充分治疗的甲状腺功能亢进可导致

    未经治疗的甲状腺功能低下可导致

    产妇甲减的最常见原因为桥本氏甲状腺炎和Graves的治疗。

    如果女性有或曾经有过甲状腺疾病，那么妊娠期和妊娠后要密切监测孕妇及其后代的甲状腺功能状态。 即使她们是作为其他疾病患者（妊娠期间发现甲状腺肿和甲状腺结节应进行评估（见甲状腺结节患者的治疗方法和单纯毒症甲状腺肿/诊断)。

    Graves病

    要临床监测Graves病的产妇，并且进行游离T4和超敏TSH(thyroid-stimulating hormone)测定。

    Graves病的治疗方法多种多样。 通常，给予孕妇最低的口服丙硫氧嘧啶剂量（50~100mg，每8小时一次）。 3~4周出现治疗应答；如果需要，改变剂量。 丙硫氧嘧啶能够穿过胎盘，并造成胎儿甲状腺肿和甲减。 因为能够掩盖孕妇过量使用丙硫氧嘧啶的影响并导致胎儿甲减，所以左旋甲状腺素和左旋三碘甲状腺原氨酸的同时使用是禁忌的。 他巴唑是甲硫氧嘧啶的替代选择。 Graves病在晚孕期普遍减轻，通常允许降低剂量或停用该药。

    在有经验的甲状腺外科中心，虽然非常不普遍，但是甲状腺机能恢复正常后仍可在中孕期进行甲状腺切除术。 甲状腺切除后，女性要在24小时后开始全替换为左旋甲状腺素（0.15~0.2mg/天，口服）治疗。

    放射性碘（诊断或治疗用）和碘溶液在妊娠期是禁忌的，因为其对胎儿甲状腺具有不良反应。 beta-受体阻滞剂仅在甲状腺危象或严重产妇症状时使用。

    如果孕妇具有或曾经具有Graves病，那么胎儿可能发展为甲亢。 这些女性是否是临床甲状腺功能正常、甲亢还是甲减，促甲状腺激素免疫球蛋白（Igs）和甲状腺阻断Igs（如果存在）都能穿过胎盘。 胎儿甲状腺功能反映了这些刺激和阻断Igs在胎儿中的相对水平。 甲亢能造成胎儿心动过速（>160次/分）、生长受限和甲状腺肿，而较罕见甲状腺肿导致胎儿吞咽功能降低、羊水过多和早产。 超声用来评估胎儿生长、甲状腺和心脏等的功能。

    先天性Graves病

    如果孕妇已经服用了丙硫氧嘧啶，那么先天性Graves病会在胎儿出生后的7~10天被掩盖，而此时药物的作用会消退。

    产妇甲减

    具有轻度至中度甲减的女性会具有正常的月经周期，并可怀孕。

    妊娠期，常规剂量的左旋甲状腺素继续使用。 随着妊娠的进展，有必要进行较小的剂量调整，理论上基于数周后TSH的测量结果。

    如果甲减在妊娠期首次确诊，那么要开始左旋甲状腺素治疗，其剂量需根据孕妇的体重计算。 通常，孕妇比非孕妇需要更高的剂量。

    桥本氏甲状腺炎

    产妇妊娠期进行免疫抑制治疗经常能减轻桥本氏甲状腺炎；但是，需要治疗的甲减或甲亢有时会进展。

    急性(亚急性)甲状腺炎

    在妊娠期很常见的是，急性甲状腺炎通常在呼吸道感染时或之后产生甲状腺肿。 会引起短暂性的T4水平的升高和有症状的甲状腺功能亢进，通常也会导致Graves病的难以诊断。

    通常不必治疗

    产后产妇甲状腺功能异常

    4~7%的产妇在分娩后的头6个月期间会发生甲减或甲亢。 具有以下因素的孕妇，其发病率较高：

    • 甲状腺肿

    • 桥本氏甲状腺炎

    • 具有较强的自身免疫性甲状腺疾病家族史

    • 1型糖尿病（胰岛素依赖）

    具有任何一个这些风险因素的女性中，应该在早孕期和产后测量TSH和游离血清T4水平。 功能异常通常是暂时的，但是需要治疗。 分娩后，Graves病会短暂或永久存在。

    近来识别的产后无痛甲状腺炎合并短暂甲亢，可能的自身免疫性疾病。 其会在产后最初的数周内突然发生，导致低放射性碘的摄取，并以淋巴细胞性浸润为特征。 诊断基于症状、甲状腺功能检测和除外其他情况。 该病可以持续存在、短暂复发或进展。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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