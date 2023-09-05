要临床监测Graves病的产妇，并且进行游离T4和超敏TSH(thyroid-stimulating hormone)测定。

Graves病的治疗方法多种多样。 通常，给予孕妇最低的口服丙硫氧嘧啶剂量（50~100mg，每8小时一次）。 3~4周出现治疗应答；如果需要，改变剂量。 丙硫氧嘧啶能够穿过胎盘，并造成胎儿甲状腺肿和甲减。 因为能够掩盖孕妇过量使用丙硫氧嘧啶的影响并导致胎儿甲减，所以左旋甲状腺素和左旋三碘甲状腺原氨酸的同时使用是禁忌的。 他巴唑是甲硫氧嘧啶的替代选择。 Graves病在晚孕期普遍减轻，通常允许降低剂量或停用该药。

在有经验的甲状腺外科中心，虽然非常不普遍，但是甲状腺机能恢复正常后仍可在中孕期进行甲状腺切除术。 甲状腺切除后，女性要在24小时后开始全替换为左旋甲状腺素（0.15~0.2mg/天，口服）治疗。

放射性碘（诊断或治疗用）和碘溶液在妊娠期是禁忌的，因为其对胎儿甲状腺具有不良反应。 beta-受体阻滞剂仅在甲状腺危象或严重产妇症状时使用。

如果孕妇具有或曾经具有Graves病，那么胎儿可能发展为甲亢。 这些女性是否是临床甲状腺功能正常、甲亢还是甲减，促甲状腺激素免疫球蛋白（Igs）和甲状腺阻断Igs（如果存在）都能穿过胎盘。 胎儿甲状腺功能反映了这些刺激和阻断Igs在胎儿中的相对水平。 甲亢能造成胎儿心动过速（>160次/分）、生长受限和甲状腺肿，而较罕见甲状腺肿导致胎儿吞咽功能降低、羊水过多和早产。 超声用来评估胎儿生长、甲状腺和心脏等的功能。