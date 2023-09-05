如何做儿童膀胱的耻骨上抽吸术

耻骨上抽吸是使用针插入耻骨上区域的膀胱来获取尿液样本，通常是为了获得未受污染的尿液样本进行培养。
儿童耻骨上导管插入术的适应症
当无法获得干净的尿液样本并且经尿道膀胱导管插入术不成功或不可能时，进行耻骨上抽吸。耻骨上抽吸最常在儿童中进行，但也可以在成人中进行。
需要留置导管时可放置耻骨上导管。此处不再进一步讨论此过程。
儿童耻骨上导管插入术的禁忌症
绝对禁忌证
膀胱上方腹壁的皮肤或软组织感染*
* 蜂窝织炎或明显的腹壁感染，而不是尿布疹或湿疹。
相对禁忌证
膀胱空虚
主要泌尿生殖系统异常
出血性疾病
巨大肝脾肿大
腹部手术史
儿童耻骨上导管插入术的并发症
耻骨上抽吸通常是安全的。 可能的并发症包括
出血
感染
肠穿孔（罕见，通常见于胃肠道疾病引起的肠胀气患者）。在这些患者中，超声引导可以降低肠穿孔的风险。
儿童耻骨上导尿设备
无菌洞巾和手套
吸水垫
带有涂抹棒、棉球或纱布垫的消毒液（例如聚维酮碘、氯己定）
利多卡因（1% 含或不含肾上腺素）、25 号针头和 5 毫升注射器
对于抽吸，使用 5 毫升注射器、22 号 1.5 英寸针头
尿液标本无菌杯
手术后去除聚维酮碘的毛巾
无菌绷带
儿童耻骨上导管插入术的其他注意事项
膀胱应相对充盈（通过体格检查和/或超声检查确认）。
儿童耻骨上导管插入术的相关解剖学
膀胱位于耻骨后方，女孩位于子宫前方，男孩位于直肠前方。
儿童耻骨上导管插入术的体位
将患者置于仰卧蛙式姿势（臀部和膝盖部分弯曲，脚后跟放在床上，臀部舒适地外展）。
儿童耻骨上导管插入术的逐步描述
通过叩诊和触诊或使用超声波定位膀胱。
定位入口点，即中线耻骨联合上缘头侧 1 至 2 厘米。
用消毒液清洁从耻骨联合到脐部的区域。从计划的插管点开始，向外做圆周运动。如果使用聚维酮碘，清洁 3 次，然后让该区域干燥并用酒精棉签去除碘。
在该区域周围放置无菌pu巾或使用有孔的无菌洞巾。
在计划的进入部位皮下注射局部麻醉剂并注入真皮。
将连接到 5 mL 注射器的 22 号针头垂直插入腹壁中线上方耻骨约 2 个手指宽度的入口部位。（通常指向 10 到 20° 尾部从真正的垂直，因为儿童的腹壁向下倾斜到耻骨联合）。
进针时吸气。尿液会出现在注射器中。
如果没有获得尿液，将针头撤回皮下组织，但不要完全撤回。然后将针头向下移动，靠近耻骨。
考虑使用超声来识别膀胱以进行实时超声引导。在超声探头上放置一个无菌盖。将探头放在腹壁上，刚好低于计划的进针部位。跟随针头穿过前腹壁进入膀胱。当针头在膀胱中时，吸出尿液。
收集足够的尿液后，取出注射器和针头。
儿童耻骨上导管插入术的术后护理
将绷带放在穿刺部位。
儿童耻骨上导管插入术的警告和常见错误
手术后镜下血尿很常见；肉眼血尿并不常见。
儿童耻骨上导管插入术的提示和技巧
通常，孩子可能会因手术刺激而自发排尿。准备好在无菌容器中收集这些尿液。
在术前检查或超声检查期间，对腹壁施加最小的压力以避免引发排尿。
如果膀胱表现为每个维度 2 cm 的低回声区，则可以获得约 2 mL 的尿液。
如果用超声波无法观察到膀胱，则可能是由于脱水或最近排尿导致尿液不足。如果患者的临床状况允许，请补充水分，并在几分钟后重复超声检查。