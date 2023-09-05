如何做儿童膀胱的耻骨上抽吸术

通过叩诊和触诊或使用超声波定位膀胱。

定位入口点，即中线耻骨联合上缘头侧 1 至 2 厘米。

用消毒液清洁从耻骨联合到脐部的区域。从计划的插管点开始，向外做圆周运动。如果使用聚维酮碘，清洁 3 次，然后让该区域干燥并用酒精棉签去除碘。

在该区域周围放置无菌pu巾或使用有孔的无菌洞巾。

在计划的进入部位皮下注射局部麻醉剂并注入真皮。

将连接到 5 mL 注射器的 22 号针头垂直插入腹壁中线上方耻骨约 2 个手指宽度的入口部位。（通常指向 10 到 20° 尾部从真正的垂直，因为儿童的腹壁向下倾斜到耻骨联合）。

进针时吸气。尿液会出现在注射器中。

如果没有获得尿液，将针头撤回皮下组织，但不要完全撤回。然后将针头向下移动，靠近耻骨。

考虑使用超声来识别膀胱以进行实时超声引导。在超声探头上放置一个无菌盖。将探头放在腹壁上，刚好低于计划的进针部位。跟随针头穿过前腹壁进入膀胱。当针头在膀胱中时，吸出尿液。