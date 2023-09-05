如何为男性儿童的膀胱插管

此处介绍导管的插入和取出。

允许父母或看护人之一或双方留在场以安慰孩子。让他们握住孩子的手，提供一个毛绒玩具供孩子玩耍，或使用其他分散注意力的技巧会有所帮助。 有时需要镇静。

将所有设备放在床头托盘上未受污染的无菌区域，触手可及。

打开预先包装好的操作包，注意不要污染内容物。

将吸水垫的塑料面朝下放在臀部下方。

如果有尿布，请取下尿布，并使用肥皂和水用湿毛巾清洁该区域。用干毛巾擦干该区域。然后用肥皂和水洗手。

使用无菌技术戴上手套。

将无菌润滑剂涂抹在导管末端并放置在无菌区域。

用聚维酮碘浸透涂抹棒、棉球或纱布垫。

将无菌的有孔铺巾放在骨盆上，使阴茎保持暴露。

用非惯用手抓住阴茎，垂直于腹壁握住阴茎，轻轻牵引。如果患者未接受包皮环切术，则将包皮缩回足以看到尿道口。不要强迫包皮缩回。记住握住阴茎的两侧而不是正下方；尿道从这里穿过，您可能会压迫该区域，从而难以推进导管。这只手现在是未消毒的，并且在剩余的手术过程中不得从阴茎或触摸或任何设备上移开。如果需要，可以使用新的无菌手套。

用每个涂抹棒、纱布垫或浸有聚维酮碘的棉球清洁龟头。采取圆周式擦拭，从尿道口开始，然后向外运动。丢弃或搁置新污染的涂抹棒、纱布垫或棉球。如果使用聚维酮碘，请清洁 3 次，然后让该区域干燥。

用你的惯用手握住导管。

将导管缓慢穿过尿道，直到获得尿液。如果患者的年龄足以合作，请让他放松并在您继续施加稳定压力的同时缓慢地深呼吸。由于在插入导管期间膀胱括约肌收缩，可能会有一些阻力。保持稳定的温和压力，以便在括约肌放松时导管会前进。不要反复戳或强行插入导管。尿液应该自由流动。

在标本容器中收集尿液。如果容量不足，轻轻按摩膀胱上方的下腹部（耻骨上区域）。

轻轻拉出导管，取出导管。

用湿毛巾除去所有剩余的聚维酮碘。