如何为男性儿童的膀胱插管

导尿管插入术是将一根柔性导管通过尿道插入膀胱。
有几种类型的导管可供选择。如果无法插入导管， 耻骨上膀胱抽吸术 可能是必要的。(参见膀胱导管插入术, 如何做男性尿道插管术， 和 儿童尿路感染。）
膀胱导尿术的适应症：男孩
膀胱导尿术的禁忌症：男孩
膀胱导尿术的并发症：男孩
膀胱导尿设备：男童
有时可以使用预先包装好的工具包；如果没有，所需的设备通常包括
无菌洞巾和手套
吸水垫
带有涂抹棒、棉球或纱布垫的消毒液（例如聚维酮碘、氯己定）
无菌水溶性润滑剂（含或不含 2% 利多卡因）
尿液标本采集用无菌杯
导尿管尺寸随年龄变化：新生儿（足月）至 6 个月—5 至 6 F（Fr）；婴儿或幼儿——6 至 8 Fr；青春期前儿童——10 至 12 Fr；青少年——12 至 14 Fr
操作后擦拭去除消毒液的毛巾
膀胱导尿的其他注意事项：男孩
无菌技术是必要的，以防止 下尿路感染。
确保患者对乳胶或聚维酮碘不过敏。
如果进行多项手术，请先进行膀胱导管插入术，因为孩子可能会在其他手术中排尿。
膀胱导尿的相关解剖学：男孩
小儿男性的解剖结构与成人相似，但大小不同。
男性尿道在耻骨处急剧弯曲。将导管穿过尿道时，将阴茎保持笔直和直立，以平滑曲线。
膀胱导尿定位：男童
使患者仰卧，臀部舒适外展，膝盖弯曲成蛙式（臀部和膝盖部分弯曲，脚后跟放在床上，臀部舒适外展）。
临床助理应扶住腿或膝盖。
膀胱导尿术的分步说明：男童
此处介绍导管的插入和取出。
允许父母或看护人之一或双方留在场以安慰孩子。让他们握住孩子的手，提供一个毛绒玩具供孩子玩耍，或使用其他分散注意力的技巧会有所帮助。 有时需要镇静。
将所有设备放在床头托盘上未受污染的无菌区域，触手可及。
打开预先包装好的操作包，注意不要污染内容物。
将吸水垫的塑料面朝下放在臀部下方。
如果有尿布，请取下尿布，并使用肥皂和水用湿毛巾清洁该区域。用干毛巾擦干该区域。然后用肥皂和水洗手。
使用无菌技术戴上手套。
将无菌润滑剂涂抹在导管末端并放置在无菌区域。
用聚维酮碘浸透涂抹棒、棉球或纱布垫。
将无菌的有孔铺巾放在骨盆上，使阴茎保持暴露。
用非惯用手抓住阴茎，垂直于腹壁握住阴茎，轻轻牵引。如果患者未接受包皮环切术，则将包皮缩回足以看到尿道口。不要强迫包皮缩回。记住握住阴茎的两侧而不是正下方；尿道从这里穿过，您可能会压迫该区域，从而难以推进导管。这只手现在是未消毒的，并且在剩余的手术过程中不得从阴茎或触摸或任何设备上移开。如果需要，可以使用新的无菌手套。
用每个涂抹棒、纱布垫或浸有聚维酮碘的棉球清洁龟头。采取圆周式擦拭，从尿道口开始，然后向外运动。丢弃或搁置新污染的涂抹棒、纱布垫或棉球。如果使用聚维酮碘，请清洁 3 次，然后让该区域干燥。
用你的惯用手握住导管。
将导管缓慢穿过尿道，直到获得尿液。如果患者的年龄足以合作，请让他放松并在您继续施加稳定压力的同时缓慢地深呼吸。由于在插入导管期间膀胱括约肌收缩，可能会有一些阻力。保持稳定的温和压力，以便在括约肌放松时导管会前进。不要反复戳或强行插入导管。尿液应该自由流动。
在标本容器中收集尿液。如果容量不足，轻轻按摩膀胱上方的下腹部（耻骨上区域）。
轻轻拉出导管，取出导管。
用湿毛巾除去所有剩余的聚维酮碘。
将未割包皮的男性的包皮重新复位在龟头上，以避免包茎。
膀胱导尿术后护理：男童
通过将未割包皮的患者的包皮恢复到龟头上方的正常位置来复位包皮，以防止包茎。
拿掉洞巾。
膀胱导尿的警告和常见错误：男童
膀胱导尿的提示和技巧：男童
如果包皮不能完全收回，不要用力。稍微轻轻回缩可能足以充分看到尿道。
记住握住阴茎的两侧而不是正下方；尿道从这里穿过，您可能会压迫该区域，从而难以推进导管。
如果遇到明显阻力或感觉导管好像在内部弯曲而不前进，请勿继续尝试放置导管。
如果导管看起来处于正确位置，但尿液没有回流，则可能是润滑剂阻碍了尿液的排出。将导管保持在当前位置，用生理盐水冲洗导管以去除润滑剂，然后在继续执行剩余步骤之前查看尿液是否返回。
如果导管看起来在正确的位置，但尿液没有回流，并且有可能因脱水而导致无尿，请考虑在再次尝试手术前补充水分（适合患者的临床状况）。
有关导管放置的任何问题或在特定临床情况下导管尺寸和样式的指导，请咨询泌尿科。在无法放置导管的某些情况下，可能需要进行耻骨上经皮穿刺。