如何为女童的膀胱插管

导尿管插入术是将一根柔性导管通过尿道插入膀胱。
有几种类型的导管可供选择。如果无法插入导管，耻骨上膀胱抽吸术 可能是必要的。(参见 膀胱导管插入术, 如何为女性做尿道插管术， 和 儿童尿路感染。）
膀胱导尿术的适应症：女童
膀胱导尿术的禁忌症：女童
绝对禁忌证
疑似近期外伤导致下尿路中断
对于外伤患者，在进行膀胱导管插入术之前，应通过逆行尿道造影或阴道检查（有时是膀胱镜检查）排除下尿路损伤（由会阴血肿、尿道出血或骨盆损伤提示）。
相对禁忌证
已知的下尿路主要异常
的历史 尿道狭窄
既往尿道或膀胱颈重建术
导管放置困难的历史
膀胱导尿术的并发症：女童
膀胱导尿设备：女童
有时可以使用预先包装好的工具包；如果没有，所需的设备通常包括
无菌铺巾和手套
吸水垫
带有涂抹棒、棉球或纱布垫的消毒液（例如聚维酮碘、氯己定）
无菌水溶性润滑剂（含或不含 2% 利多卡因）
尿液标本采集用无菌杯
导尿管尺寸随年龄变化：新生儿（足月）至 6 个月—5 至 6 F（Fr）；婴儿或幼儿——6 至 8 Fr；青春期前儿童——10 至 12 Fr；青少年——12 至 14 Fr
操作后擦拭去除消毒液的毛巾
膀胱导尿的其他注意事项：女童
无菌操作技术是必要的 以防止 下UTI。
确保患者对乳胶或聚维酮碘不过敏。
如果进行多项手术，请先进行膀胱导管插入术，因为孩子可能会在其他手术中排尿。
膀胱导尿术的相关解剖学：女童
儿科女性的解剖结构与成人相似，但大小不同。
女性尿道口是阴蒂下方的第一个开口，位于阴道口上方。可能很难想象它看起来是封闭的。此外，年轻女孩可能有阴唇粘连，这会使尿道的可视化更加困难。
尿道短而直，因此易于导尿。
膀胱导尿定位：女童
将患者置于仰卧蛙式姿势（臀部和膝盖部分弯曲，脚后跟放在床上，臀部舒适地外展）。
助手应扶住腿或膝盖。
膀胱导尿的分步说明：女童
此处介绍导管的插入和取出。
允许父母或看护人之一或双方留在场以安慰孩子。让他们握住孩子的手，提供一个毛绒玩具供孩子玩耍，或使用其他分散注意力的技巧会有所帮助。 有时需要镇静。
将所有设备放在床头托盘上未受污染的无菌区域，触手可及。
打开预先包装好的操作包，注意不要污染内容物。
将吸水垫的塑料面朝下放在臀部下方。
如果有尿布，请取下尿布，并使用肥皂和水用湿毛巾清洁该区域。用干毛巾擦干该区域。然后用肥皂和水洗手。
使用无菌技术戴上手套。
将无菌润滑剂涂抹在导管末端并放置在无菌区域。
用消毒液（例如聚维酮碘）浸透涂抹棒、棉球或纱布。
将无菌洞巾放在骨盆上，使外阴暴露在外。
用你的非惯用手分开阴唇，露出尿道。
用每根涂抹棒、纱布垫或浸有聚维酮碘的棉球清洁阴道周围区域。前后移动拭子擦拭该区域。丢弃或搁置新污染的涂抹棒、纱布垫或棉球。如果使用聚维酮碘，请清洁 3 次，然后让该区域干燥。
用你的惯用手握住导管。 用你的非惯用手分开阴唇。 如果难以看到阴道口，轻轻将阴道口粘膜向下拉。
将导管轻轻穿过尿道，直到获得尿液。不要反复戳或强行插入导管。尿液应该自由流动。
如果导管已进入阴道，请将该导管留在原地作为标志并获取另一根导管。
在标本容器中收集尿液。如果容量不足，轻轻按摩膀胱上方的下腹部（耻骨上区域）。
轻轻拉出导管，取出导管。
用湿毛巾除去所有剩余的聚维酮碘。
膀胱导尿术后护理：女童
拿掉洞巾。
膀胱导尿的警告和常见错误：女童
为防止引起 尿路感染，在手术过程中保持严格的无菌技术。
为防止造成盲道和尿道损伤，插入时不要用力过大。
膀胱导尿的提示和技巧：女童
如果遇到明显阻力或感觉导管好像在内部弯曲而不前进，请勿继续尝试放置导管。
如果导管看起来在正确的位置，但尿液没有回流，则可能是润滑剂阻碍了尿液的排出。将导管保持在当前位置，用生理盐水冲洗导管以去除润滑剂，然后在继续执行剩余步骤之前查看尿液是否返回。
如果导管看起来在正确的位置，但尿液没有回流，并且有可能因脱水而导致无尿，请考虑在再次尝试手术前补充水分（适合患者的临床状况）。
如果导管似乎位于阴道口，可暂时留置导管。用新鲜的无菌导尿管重新尝试尿道口导尿；先前放置的阴道导管将防止您进入错误的孔口。导尿管插入完成后，拔除阴道导管。
在特定临床情况下，有关导管放置或导管尺寸和样式指导的任何问题，请咨询泌尿科医生。在无法放置导管的某些情况下，可能需要进行耻骨上经皮穿刺。