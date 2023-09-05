如何为女童的膀胱插管

此处介绍导管的插入和取出。

允许父母或看护人之一或双方留在场以安慰孩子。让他们握住孩子的手，提供一个毛绒玩具供孩子玩耍，或使用其他分散注意力的技巧会有所帮助。 有时需要镇静。

将所有设备放在床头托盘上未受污染的无菌区域，触手可及。

打开预先包装好的操作包，注意不要污染内容物。

将吸水垫的塑料面朝下放在臀部下方。

如果有尿布，请取下尿布，并使用肥皂和水用湿毛巾清洁该区域。用干毛巾擦干该区域。然后用肥皂和水洗手。

使用无菌技术戴上手套。

将无菌润滑剂涂抹在导管末端并放置在无菌区域。

用消毒液（例如聚维酮碘）浸透涂抹棒、棉球或纱布。

将无菌洞巾放在骨盆上，使外阴暴露在外。

用你的非惯用手分开阴唇，露出尿道。

用每根涂抹棒、纱布垫或浸有聚维酮碘的棉球清洁阴道周围区域。前后移动拭子擦拭该区域。丢弃或搁置新污染的涂抹棒、纱布垫或棉球。如果使用聚维酮碘，请清洁 3 次，然后让该区域干燥。

用你的惯用手握住导管。 用你的非惯用手分开阴唇。 如果难以看到阴道口，轻轻将阴道口粘膜向下拉。

将导管轻轻穿过尿道，直到获得尿液。不要反复戳或强行插入导管。尿液应该自由流动。

如果导管已进入阴道，请将该导管留在原地作为标志并获取另一根导管。

在标本容器中收集尿液。如果容量不足，轻轻按摩膀胱上方的下腹部（耻骨上区域）。

轻轻拉出导管，取出导管。