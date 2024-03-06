beta氧化循环障碍

是第二常见的脂肪酸氧化缺陷。很多症状同MCADD，但是患者常有心肌病、横纹肌溶解症、过量的肌酸激酶升高，肌肉劳累后可以出现肌红蛋白尿症。胎儿患有 LCHADD 的母亲通常会 HELLP 综合征 （溶血、肝功能检查升高和血小板计数低）。

LCHADD的诊断根据有机酸分析中、长链羟基酸增多，肉毒碱以酰基肉毒碱的形式和甘氨酸以酰基甘氨酸的形式存在。LCHADD可以通过皮肤成纤维细胞中的酶试验或基因检测来确认。LCHADD 现在包含在例程中 新生儿筛查 在美国所有州。

急性加重期的治疗包括：补液、大剂量的葡萄糖、卧床休息、尿液碱化和肉毒碱补充治疗。长期的治疗包括给予高碳水化合物饮食、中链甘油三酯；避免禁食和高强度运动。