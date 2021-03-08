低血糖在新生儿中很难定义，但通常认为是血清葡萄糖浓度 < 40mg/dL（ 有症状的足月新生儿<2.2 mmol/L，出生24小时~48小时的无症状足月新生儿<45 mg/dL（<2.5 mmol/L），或 <30 mg/dL（ 出生48小时内的早产儿<1.7 mmol/L）。高危因素包括早产、小于胎龄儿、妊娠期糖尿病及围产期窒息。最常见的原因是糖原贮存不足，延迟进食和高胰岛素血症。症状主要包括心动过速、发绀、惊厥和呼吸暂停。通过临床表现可疑诊，确诊需要行血糖检测。预后取决于患儿的一般状况。治疗包括肠道喂养和静脉补充葡萄糖。
(参见低血糖一般性讨论。)
新生儿低血糖的病因
新生儿低血糖症分为暂时性和持续性。
新生儿暂时性低血糖
暂时性低血糖症的原因包括：
底物不足（例如，糖原）
酶功能发育不完善导致糖原储备不足
短暂性高胰岛素血症
出生时糖原储备不足常见于早产儿、极低出生体重早产儿，小于胎龄的婴幼儿（由于胎盘功能不全），以及有围产期窒息的婴儿。厌氧性糖酵解会消耗这些婴儿的糖原储存，在最初几小时或几天内的任何时候都可能发生低血糖，尤其是在进食间隔时间较长或营养摄入不足的情况下。所以，给予维持外源性葡萄糖输注对预防发生低血糖症非常重要。
高胰岛素血症最常发生在 糖尿病母亲的婴儿，与母体糖尿病的控制程度呈负相关。当母亲患有糖尿病时，由于母体血糖水平升高，她的胎儿暴露于增加的葡萄糖水平。胎儿通过产生更高水平的胰岛素来响应。当切断脐带时，葡萄糖向新生儿的输注停止，新生儿可能需要数小时或甚至数天来减少其胰岛素产生。高胰岛素血症通常也发生在小于胎龄的生理压力较大的婴儿中。 在两种情况下，高胰岛素血症是短暂的。
低血糖症也可因静脉输注葡萄糖溶液突然中断而发生。最后，低血糖症可能是因脐导管放置不当或脓毒症而引起的。
新生儿持续低血糖
持续性低血糖症病因包括：
虽然大多数高胰岛素血症是短暂的，但不常见和持久的原因包括先天性高胰岛素血症（可为常染色体显性或隐性遗传）、严重的有核红细胞增多症或以巨舌、脐疝和胰岛细胞增生为特征的Beckwith-Wiedemann综合征（其中胰岛细胞增生伴有宏观和脐带疝的特征）。 由于新生儿从胎盘来源的葡萄糖持续供应中断，新生儿高胰岛素血症具有使生后第1～2小时内的新生儿血糖迅速下降的特征。
血糖水平取决于多种相互作用因素。虽然胰岛素是主要因素，但葡萄糖水平还依赖于生长激素，皮质醇和甲状腺激素水平。干扰这些激素的适当分泌的任何病症可导致低血糖。
新生儿低血糖的症状和体征
许多患低血糖症新生儿无症状。长期或严重的低血糖可发生交感神经和中枢神经低糖症状。交感神经症状包括：出汗、心动过速、虚弱、颤抖。中枢神经低糖症状包括：惊厥、昏迷、发绀发作、呼吸暂停、心动过缓或呼吸窘迫、体温不升。也可有冷漠、进食差、肌张力低下、呼吸增快。
新生儿低血糖的诊断
床旁葡萄糖检查
这些均为非特异性表现，可见于有窒息史、脓毒血症、低钙血症或撤药综合征的婴儿。所有高危新生儿不论有无症状均需即刻用毛细血管法床旁测血糖。凡测定值低于正常，应复查静脉血糖。
新生儿低血糖的治疗
静脉注射右旋糖（预防和治疗）
肠内营养
有时肌内注射高血糖素
许多高危新生儿进行预防性治疗。例如，胰岛素依赖型糖尿病母亲的新生儿在生后即静脉输注10%葡萄糖溶液或口服葡萄糖，此举与其他患病新生儿、极度早产儿和有呼吸窘迫的新生儿一样。对其他有发生低血糖症危险但无疾病的婴儿，应早期开始频繁喂食配方奶，以提供碳水化合物。
另外，任何新生儿血糖≤50mg/dL（≤2.75mmol/L），发生低血糖症状的新生儿或经肠道喂养不能迅速提高血糖的新生儿，应立即静脉使用12.5%葡萄糖溶液2mL/kg，输注10分钟以上，高浓度的葡萄糖溶液可经中心静脉置管输入。以后按4～8mg/kg/min的速度提供葡萄糖，即10%葡萄糖溶液2.5～5mL/kg/h。通过监测葡萄糖水平来指导调节输注速度。一旦新生儿的情况改善，在继续监测血糖的情况下，逐渐用经肠道喂养替代静脉输液。静脉输注葡萄糖需逐渐减少，因为突然中断会导致低血糖。
如果对低血糖新生儿立即输注葡萄糖有困难，肌注100～300 mcg/kg胰高血糖素（最大剂量1 mg）常能迅速提高血糖水平，除非该新生儿糖原已经耗尽，其作用可持续2～3小时。快速输注葡萄糖后仍难以控制的低血糖症，可给予氢化可的松12.5mg/m2，每6小时。 如果低血糖治疗难以治疗，则应考虑其他原因（例如，败血症）以及可能的持续性高胰岛素血症的内分泌评估和缺糖性糖原异常或糖原分解障碍。
关键点
小的和/或早产儿通常具有低糖原储存并变为低血糖，除非它们被早期和经常地喂养。
糖尿病母亲的婴儿具有由高母体葡萄糖水平引起的高胰岛素血症；他们可能在出生后发生短暂性低血糖症，当母亲的葡萄糖被撤回。
体征包括泪尿，心动过速，昏睡，进食不良，体温过低，癫痫发作和昏迷。
对糖尿病母亲，极度早产儿和有呼吸窘迫的婴儿的婴儿进行预防性治疗（使用口服或IV葡萄糖）。
另外，任何新生儿血糖≤50 mg/dL（≤2.75 mmol/L），立即给予肠内喂养或10～12.5％D/W，2 mL/kg的静脉输注超过10分钟；跟随此推注与补充静脉或肠内葡萄糖，并密切监测葡萄糖水平。