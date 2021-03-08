暂时性低血糖症的原因包括：

底物不足（例如，糖原）

酶功能发育不完善导致糖原储备不足

短暂性高胰岛素血症

出生时糖原储备不足常见于早产儿、极低出生体重早产儿，小于胎龄的婴幼儿（由于胎盘功能不全），以及有围产期窒息的婴儿。厌氧性糖酵解会消耗这些婴儿的糖原储存，在最初几小时或几天内的任何时候都可能发生低血糖，尤其是在进食间隔时间较长或营养摄入不足的情况下。所以，给予维持外源性葡萄糖输注对预防发生低血糖症非常重要。

高胰岛素血症最常发生在 糖尿病母亲的婴儿，与母体糖尿病的控制程度呈负相关。当母亲患有糖尿病时，由于母体血糖水平升高，她的胎儿暴露于增加的葡萄糖水平。胎儿通过产生更高水平的胰岛素来响应。当切断脐带时，葡萄糖向新生儿的输注停止，新生儿可能需要数小时或甚至数天来减少其胰岛素产生。高胰岛素血症通常也发生在小于胎龄的生理压力较大的婴儿中。 在两种情况下，高胰岛素血症是短暂的。

低血糖症也可因静脉输注葡萄糖溶液突然中断而发生。最后，低血糖症可能是因脐导管放置不当或脓毒症而引起的。