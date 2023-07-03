肺气漏综合征是指气体从正常肺部气道中漏出。

（参见围产期呼吸系统疾病概述。）

出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化，有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。

空气泄漏综合征包括

气胸和气管炎发生在正常新生儿的1％至2％，可能是因为当新生儿开始呼吸时产生的大量阴性胸内力偶尔会破坏肺泡上皮，这允许空气从肺泡移动到肺泡外的软组织或空间。

在患有肺部疾病的新生儿中，空气泄漏更为常见和严重，由于肺部顺应性差和需要高气道压力（例如呼吸窘迫）或因空气滞留（例如，胎粪吸入综合征）而导致风险 ，导致肺泡过度膨胀。

许多受影响的新生儿没有症状。临床上怀疑漏气综合征的诊断或由于氧气状态恶化而诊断，并通过 X 射线确诊。

气漏综合征的治疗方法随肺气漏类型不同而异，对机械通气患儿应将吸入气压力调到最低允许限度。高频通气可能效果好，但须进一步证实。

纵隔气肿 纵隔肺炎是指空气进入纵隔结缔组织的夹层（另见病毒性胸膜炎）；空气可以进一步分解到颈部和头皮的皮下组织中。 纵隔气肿者通常无临床症状和体征，但是皮下气肿可出现捻发感。 纵隔气肿的诊断是通过 X 线检查。在前后视图中，空气可能会在心脏周围形成透明层，并且空气将胸腺叶抬离心脏轮廓（三角帆征——如此称呼是因为它具有船帆的外观）。 纵隔气肿未经处理通常能自行消退，一般无需处理。

心包积气 心包积气为气体进入心包腔所致。几乎均发生于机械通气患儿。 大多数情况下无症状，但如果有足够的空气积聚，可能会导致 心脏压塞。 如果婴儿有急性循环衰竭，可怀疑有心包积气的诊断，并可通过X线检查心脏周围的透明度或使用血管导管和注射器在心包穿刺术中回气来确诊。 心包积气的治疗方法是心包穿刺，然后外科手术插入心包管。

气腹 气体进入腹膜腔造成气腹。此并发症临床意义并不大，但必须与由腹部内脏破裂所导致的气腹相鉴别，后者属于外科急腹症。 气腹的诊断是通过腹部x线片和体格检查。临床体征包括腹部强直、无肠鸣音，和脓毒症的症状可表明腹部脏器损伤。

气胸 气体逸入胸膜腔形成气胸，气体积聚量大则可致张力性气胸。 虽然有时无症状，气胸通常会导致呼吸急促、呼噜声和发绀加重。呼吸音减低，受累一侧胸腔扩大。张力性气胸可致循环衰竭危及生命。 疑诊气胸通过呼吸状态恶化，用光纤探头透照胸部，或两者兼有。胸部X线摄片能明确诊断，张力性气胸胸腔穿刺可有气体外溢。 发生自发性气胸足月和早产儿中，有约15%的发展为持续肺动脉高压。这种并发症说明了密切监测这些患者的重要性（1)。 大多数少量气胸者能自行吸收。气体量大和张力性气胸须立即排除胸腔内的游离气体。在张力性气胸中，可以使用小（23或25号）针或血管导管（18或20号）和注射器来暂时从胸膜间隙抽空游离空气。置入8号或10号胸腔引流管，并连接到低间歇吸引装置，疗效确切。胸部听诊、胸透和X线检查可确定引流管是否工作正常。