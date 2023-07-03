围产期呼吸系统疾病概述

出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化41/5000（另见新生儿肺功能），有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。
新生儿和婴儿呼吸问题包括
呼吸窘迫的症状和体征各不相同，包括以下方面：
打呼噜
鼻翼煽动
肋间，肋骨上和胸骨上凹陷
呼吸微弱，呼吸不规则或二者皆有
呼吸急促和呼吸暂停
紫绀、苍白、斑驳、毛细血管延迟充盈或几种体征重叠
低血压
新生儿呼吸道症状和体征可在生后立即出现，或是生后几分钟、几小时出现。
围产期呼吸系统疾病的病因
新生儿和婴儿呼吸窘迫有多种潜在原因（见表 新生儿和婴儿呼吸窘迫的原因）。
新生儿和婴幼儿呼吸窘迫的病因
分类
病因
心脏*
从右向左分流或混合病变，肺流量正常或增加：大动脉转位，法洛氏四联症伴有轻度的右心室流出道梗阻完全性肺静脉异位引流，永存动脉干，左心发育不良综合征
右向左分流伴肺循环血流减少：†肺动脉闭锁、法洛氏四联症伴明显的肺流出道梗阻、严重肺动脉狭窄、三尖瓣闭锁、单心室伴肺动脉狭窄、Ebstein畸形、持续肺动脉高压
呼吸系统
上呼吸道：鼻后孔狭窄和闭锁、气管支气管咽部狭窄、气道受压（如血管环）、气管食管畸形（如，裂，瘘）
下呼吸道：呼吸窘迫综合征、新生儿短暂性呼吸暂停、胎粪吸入、肺炎、气胸、先天性膈疝、肺发育不良、肺囊性病、先天性肺表面活性蛋白B或C缺乏
神经系统‡
血液系统
其他
*任何表现为全身性心排血量不足和酸中毒的心脏病变，其初始表现也更有可能出现为呼吸窘迫。
†肺血流减少的右-左分流比正常或增加的肺血流的右-左分流或混合病变更不可能表现为明显的呼吸窘迫。
‡神经系统问题可能表现为呼吸暂停，而不是明显的呼吸窘迫。
围产期呼吸系统疾病的生理学
与大龄儿童和成人相比，新生儿和婴儿的呼吸系统的生理学有几个显着差异。这些差异包括：
胸壁顺应性强但易萎陷
由于早产或基因突变导致的表面活性物质缺乏的婴儿肺顺应性降低
呼吸运动以膈肌运动腹式呼吸为主
胸腔外导气管塌陷
此外，婴儿的气道口径较小，气道阻力增加，旁路通气量不增加，导致肺不张。其他方面儿童和成人相似。
围产期呼吸系统疾病的评估
通过全面的病史和体格检查进行新生儿呼吸窘迫的评估。
新生儿的病史主要集中在产妇和产前病史，特别是孕龄，母体感染或出血，羊水胎粪染色，羊水过少或羊水过多，遗传性疾病家族史以及在新生儿期患有严重呼吸窘迫或死亡的兄弟姐妹或其他家庭成员的病史。
体格检查的重点是心脏和肺。胸部不对称和腹部凹陷提示膈疝。弥漫性湿啰音、空气进入减少或呼噜声提示肺泡扩张不良，如肺表面活性剂缺乏。不对称呼吸音表示气胸 或者 肺炎。移位的左心尖搏动，异常的中央或外周搏动，或二者的结合，提示有先天性心脏病。血压和股动脉脉搏的评估可以识别分流（例如，动静脉畸形或动脉导管未闭时的脉动）或左心功能障碍，有或没有先天性缺陷。毛细血管充盈差可提示循环系统问题。
新生儿和婴幼儿测定氧饱和度观察氧疗反应非常重要。建议行胸部X线摄片。