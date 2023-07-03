围产期呼吸系统疾病概述

出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化41/5000（另见新生儿肺功能），有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。

新生儿和婴儿呼吸问题包括

呼吸窘迫的症状和体征各不相同，包括以下方面：

打呼噜

鼻翼煽动

肋间，肋骨上和胸骨上凹陷

呼吸微弱，呼吸不规则或二者皆有

呼吸急促和呼吸暂停

紫绀、苍白、斑驳、毛细血管延迟充盈或几种体征重叠

低血压

新生儿呼吸道症状和体征可在生后立即出现，或是生后几分钟、几小时出现。

围产期呼吸系统疾病的病因 新生儿和婴儿呼吸窘迫有多种潜在原因（见表 新生儿和婴儿呼吸窘迫的原因）。 表格 新生儿和婴幼儿呼吸窘迫的病因 表格

围产期呼吸系统疾病的生理学 与大龄儿童和成人相比，新生儿和婴儿的呼吸系统的生理学有几个显着差异。这些差异包括： 胸壁顺应性强但易萎陷

由于早产或基因突变导致的表面活性物质缺乏的婴儿肺顺应性降低

呼吸运动以膈肌运动腹式呼吸为主

胸腔外导气管塌陷 此外，婴儿的气道口径较小，气道阻力增加，旁路通气量不增加，导致肺不张。其他方面儿童和成人相似。