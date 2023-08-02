广泛性焦虑症的特征是过度焦虑和担心一些活动或事件出现的时间比不存在的时间多 ≥ 6个月。 目前病因尚不明确。常共病酒精滥用障碍、抑郁症或惊恐障碍。依据临床特点诊断。治疗包括行为干预、心理治疗、药物治疗或其组合。

(参见焦虑障碍概述。)

广泛性焦虑症很常见，在 1 年内影响约 3% 的人口 (1)。女性患病率是男性的两倍（2）。这种疾病更常见于成年期开始，但也可能在任何年龄开始。广泛性焦虑症通常呈慢性病程，并且常常与严重的功能障碍和生活质量下降有关。

参考文献 1.Kessler RC, Chiu WT, Demler O, et al: Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication.Arch Gen Psychiatry 62(6):617-627, 2005. doi: 10.1001/archpsyc.62.6.617 2.Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC, et al: DSM-III-R generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey.Arch Gen Psychiatry 1994 May;51(5):355-64. doi: 10.1001/archpsyc.1994.03950050015002

广泛性焦虑症的症状和体征 患有广泛性焦虑症的人有多种担忧，而且这些担忧往往会随着时间的推移而改变。常见的焦虑内容包括工作责任、金钱、健康、安全、汽车维修、家务杂事等。在 GAD 中，重点是 非 单一的担忧（例如，在公共场合感到尴尬或被污染）。 病程通常是波动性和慢性的。大多数广泛性焦虑症患者患有一种或多种共病精神疾病，包括 严重抑郁, 特定恐惧症, 社交焦虑症， 或者 恐慌症。

广泛性焦虑障碍的诊断 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria 为了满足 DSM-5-TR 的广泛性焦虑症标准，患者必须过度焦虑并担心许多活动或事件（例如，工作和学校表现）有过度的焦虑和担忧，并且持续时间 ≥ 6个月（1)。 忧虑难以控制，必须与 ≥ 以下 3 项： 坐立不安或处于边缘状态的惴惴不安感

易疲劳

注意力集中困难

易激惹

肌紧张

睡眠紊乱 精神症状势必会引起严重的痛苦或严重损害社会或职业功能。另外，焦虑和担心无法用药物或其他躯体疾病（如甲状腺功能亢进症）解释。 诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision DSM-5-TR.American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 250-254.