广泛性焦虑症的特征是过度焦虑和担心一些活动或事件出现的时间比不存在的时间多 ≥ 6个月。 目前病因尚不明确。常共病酒精滥用障碍、抑郁症或惊恐障碍。依据临床特点诊断。治疗包括行为干预、心理治疗、药物治疗或其组合。
(参见焦虑障碍概述。)
广泛性焦虑症很常见，在 1 年内影响约 3% 的人口 (1)。女性患病率是男性的两倍（2）。这种疾病更常见于成年期开始，但也可能在任何年龄开始。广泛性焦虑症通常呈慢性病程，并且常常与严重的功能障碍和生活质量下降有关。
参考文献
1.Kessler RC, Chiu WT, Demler O, et al: Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication.Arch Gen Psychiatry 62(6):617-627, 2005. doi: 10.1001/archpsyc.62.6.617
2.Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC, et al: DSM-III-R generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey.Arch Gen Psychiatry 1994 May;51(5):355-64. doi: 10.1001/archpsyc.1994.03950050015002
广泛性焦虑症的症状和体征
广泛性焦虑障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
为了满足 DSM-5-TR 的广泛性焦虑症标准，患者必须过度焦虑并担心许多活动或事件（例如，工作和学校表现）有过度的焦虑和担忧，并且持续时间 ≥ 6个月（1)。
忧虑难以控制，必须与 ≥ 以下 3 项：
坐立不安或处于边缘状态的惴惴不安感
易疲劳
注意力集中困难
易激惹
肌紧张
睡眠紊乱
精神症状势必会引起严重的痛苦或严重损害社会或职业功能。另外，焦虑和担心无法用药物或其他躯体疾病（如甲状腺功能亢进症）解释。
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision DSM-5-TR.American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 250-254.
广泛性焦虑障碍的治疗
抗抑郁药物（例如选择性血清素再摄取抑制剂、血清素-去甲肾上腺素 再摄取抑制剂）
抗焦虑药物（如苯二氮卓类药物、丁螺环酮）
心理治疗
选择性血清素再摄取抑制剂 （例如艾司西酞普兰）和 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 （如文拉法辛）是治疗广泛性焦虑症的首选药物；它们的使用通常会在3到6周后改善症状（1)。小到中等剂量的苯二氮卓类药物可以立即减轻焦虑，尽管持续使用可能会导致身体依赖以及各种 不良反应，包括镇静、健忘和笨拙。治疗广泛性焦虑症的一种策略是从苯二氮卓类药物和抗抑郁药物开始，以及以焦虑为重点的心理治疗（见表 苯二氮卓类药物）。然后，当广泛性焦虑症症状得到控制时，苯二氮卓类药物可以逐渐减少并继续以较低剂量服用，或者停止服用。
尽管通常直到剂量逐渐增加到推荐范围上限时症状也不会减轻，但丁螺环酮也可能有效（2）。
心理治疗通常为认知行为治疗，可以是支持性的也可以是问题解决性的 (3)。放松技巧、催眠、锻炼、改善睡眠和基于正念的减压通常也很有帮助。
苯二氮䓬类
药物治疗
起始/维持
阿普唑仑*
间断的/间断的
氯氮卓*
间断的/长期
氯硝安定
间断的/长期
氯拉卓酸*
快速/长期
地西泮*
快速/长期
劳拉西泮
间断的/短期
奥沙西泮
缓慢/短期
由于半衰期较长，一般不推荐老年人使用。
治疗参考文献
1. Kapczinski F, Lima MS, Souza JS, et al: Antidepressants for generalized anxiety disorder.Cochrane Database Syst Rev (2):CD003592, 2003. doi: 10.1002/14651858.CD003592
2.Chessick CA, Allen MH, Thase M, et al: Azapirones for generalized anxiety disorder.Cochrane Database Syst Rev 2006(3):CD006115, 2006. doi: 10.1002/14651858.CD006115
3.DeMartini J, Patel G, Fancher TL: Generalized anxiety disorder.Ann Intern Med 170(7):ITC49-ITC64, 2019.doi: 10.7326/AITC201904020