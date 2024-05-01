COPD急性加重期的治疗

许多患者，即使是那些不需要长期氧气支持的患者，在 COPD 病情恶化期间也需要补充氧气。 给氧可能会加重患者的高碳酸血症。 这种恶化以往被认为是由于低氧呼吸驱动力衰减造成的。尽管输氧可能会加重高碳酸血症，但我们仍建议输氧。许多 COPD 患者都有慢性和急性高碳酸血症，因此，除非动脉二氧化碳分压 (PaCO2) > 85毫米汞柱。动脉血氧分压 (PaO2) 的目标水平约为 60 毫米汞柱；更高的水平没有什么好处，而且会增加高碳酸血症的风险。大多数情况下，低浓度的氧气会改善低氧血症。需要高浓度氧气提示存在右向左分流的生理现象，以及导致高碳酸血症的其他因素（例如，肺炎 或者 肺水肿）。

对于容易出现高碳酸血症的患者（即血清碳酸氢盐升高表明可能存在代偿性呼吸性酸中毒），通过鼻尖或文丘里面罩给氧，以便可以对其进行精密调节，并对患者进行密切监测。 对于氧疗使病情加重的患者（如那些伴有严重的酸中毒或中枢神经系统抑制的患者）需要使用机械通气治疗。

许多急性加重患者第一次出院后需要家庭氧疗，病情恶化在30天内明显改善者不再需要继续氧疗。因此，在出院后60～90天应重新评估家庭氧疗是否仍需要。