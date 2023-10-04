煤炭工人尘肺病是由于吸入煤炭钻孔、爆破或破碎以及用于开采煤炭的设备和工艺产生的粉尘而引起的。煤矿开采中的暴露是多样的，这导致煤矿工人罹患多种疾病。煤工尘肺的临床表现从轻微症状到肺功能受损的进行性大块纤维化。慢性阻塞性肺病和支气管炎在煤矿工人中很常见。诊断基于病史、胸部 X 光检查结果和肺功能测试结果。通常给予支持治疗。

（也可以看看 环境和职业性肺病概述。)

煤工尘肺是一种结节性 间质性肺病 这是由于接触煤矿粉尘造成的。煤工尘肺可表现为

单纯性尘肺病

复杂性尘肺病，也称为进行性大规模纤维化

单纯性煤工尘肺病的特点是上叶以小圆形结节性混浊为主，通常不伴有症状或肺功能障碍。

在复杂的煤工尘肺或进行性大块纤维化中，结节合并形成较大的实质肿块，通常位于上后肺野，症状突出。

1969年《煤矿健康与安全法》颁布后，美国煤工尘肺病发病率有所下降。然而，自20世纪90年代末以来，煤工尘肺病死灰复燃，尤其是严重进行性疾病（1）。这种恢复很可能是由于更多的 二氧化硅暴露 （1）。二氧化硅暴露增加的可能解释包括无视健康和安全法规、煤矿粉尘中二氧化硅含量较高、煤层不易进入需要切割更多岩石以及工作实践的改变，例如使用大功率设备，会产生更多颗粒更细的灰尘。

参考文献 1.Cohen RA, Rose CS, Go LHT, et al.Pathology and Mineralogy Demonstrate Respirable Crystalline Silica Is a Major Cause of Severe Pneumoconiosis in U.S. Coal Miners.Ann Am Thorac Soc 2022; 19(9), 1469-1478.doi:10.1513/AnnalsATS.202109-1064OC

煤工尘肺 煤工尘肺是由于长期吸入煤矿粉尘引起的，通常为 ≥ 10年。累积粉尘暴露是煤工尘肺病发生的最重要危险因素。煤矿粉尘中可吸入结晶二氧化硅含量也是进行性疾病的重要危险因素。在靠近开采点的地下矿井工作的矿工以及参与切割或钻孔的矿工患煤工尘肺的风险更大。

煤工尘肺的症状和体征 煤工尘肺的临床表现多种多样，从有限的尘肺到进行性大块纤维化。症状通常包括呼吸困难、咳嗽和咳痰。发病通常是隐匿性的，即使在停止接触后疾病也会进展。进行性大规模纤维化可进展为终末期肺病。 并发症 煤尘会导致 慢性阻塞性肺疾病 （慢性阻塞性肺病）与吸烟无关。即使没有煤工尘肺病，煤矿工人也会患阻塞性肺病。伴有咳嗽和咳痰症状的慢性支气管炎也很常见。肺功能的下降随着累积粉尘暴露的增加而加剧。 煤矿工人也面临着更大的发展风险 类风湿关节炎。类风湿性关节炎可能在肺部疾病出现之前或之后发生。类风湿性关节炎可有多种肺部表现，包括出现类风湿结节（称为类风湿性尘肺病或卡普兰综合征）。临床上，区分类风湿结节与癌症和感染非常重要。 肺癌 接触煤尘的工人的风险会升高。采矿环境包含多种导致肺癌风险的因素，包括 二氧化硅 和柴油机废气。由于煤尘中含有不同量的二氧化硅，因此存在以下风险： 结核 煤工尘肺病增加。

煤工尘肺的诊断 煤矿开采暴露史

胸部CT或X线 煤工尘肺的诊断基于煤矿接触史以及与煤工尘肺一致的胸部X线或CT表现，无论患者是否有症状。 单纯性煤工尘肺患者胸部 CT 或 X 线检查显示弥漫性、小而圆形的阴影或结节。胸部CT在发现合并性结节、早期进展性巨大纤维化、肺气肿和癌症方面比胸部x线更敏感和特异。 尘肺 图片 STEVE ALLEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY 肺功能检查 可表现出阻塞性、限制性或混合性异常。一氧化碳 (DLCO) 扩散能力受损很常见。即使没有放射线检查结果也可能存在异常（1）。 诊断参考文献 1.Go LHT, Almberg KS, Rose CS, et al.Prevalence and severity of abnormal lung function among US former coal miners with and without radiographic coal workers' pneumoconiosis.Occup Environ Med 2022; 79(8), 527-532.doi:10.1136/oemed-2021-107872

煤工尘肺的治疗 减少进一步暴露

支持性治疗 患有较严重煤工尘Aftercare for a Sugar-Tong Ankle Splint肺病的工人，特别是患有进行性大块纤维化的工人，应限制进一步接触。对于早期和轻度疾病，在考虑避免接触时应考虑失业的影响。 针对煤工尘肺的临床表现进行治疗。早期和无症状的煤工尘肺不需要治疗。患有阻塞性肺病的工人可能会从慢性阻塞性肺病的治疗中收益。 肺动脉高压和（或）低氧血症患者可予吸氧治疗。肺康复 有助于改善严重病人的日常活动。 肺移植 对于进行性呼吸衰竭的患者应考虑。 即使停止接触后，病情进展也很常见，因此应继续对前煤矿工人进行监测。医学监测可以识别煤尘暴露结束后出现的新的或进展性的放射学结果。 戒烟 建议对所有接触过该病毒的工人进行结核病监测。煤工尘肺患者应及时接种推荐的疫苗，包括针对 肺炎球菌, 冠状病毒， 和 流感。

煤工尘肺的预防 预防措施从消除或减少接触开始。最有效的一级预防是实施工程控制来限制可吸入的粉尘。尽管有长期规定，但在采矿贸易中仍继续发生接触，导致疾病持续发生，包括严重形式的疾病。 呼吸面罩仅提供有限的保护，应与全面的暴露控制计划结合使用。 对当前矿工的医疗监测有助于尽早发现疾病。

关键点 长期吸入煤矿粉尘（其中还含有不同量的二氧化硅）会导致煤工尘肺和慢性阻塞性肺病，并可能发展为终末期肺病。

诊断基于接触史、胸部影像学和肺功能测试。

治疗是支持性的，包括减少进一步暴露。

对煤炭工人的监测可以实现早期诊断并采取预防措施，包括减少接触、戒烟、结核病筛查和常规疫苗接种。