肺炎球菌感染是由革兰氏阳性球形菌（球菌）（参见图细菌如何塑形）肺炎链球菌（肺炎球菌）引起的感染。这些细菌通常引起肺炎、脑膜炎、鼻窦炎和中耳感染。
感染者咳嗽或打喷嚏时可将肺炎球菌散布在空气中。
肺炎球菌感染通常引起发热和身体不适的感觉，其它症状取决于感染的身体部位。
诊断依据包括症状或对感染物样本的细菌鉴定。
青霉素或其他抗生素治疗通常有效。
幼儿通常会接种针对这些感染的疫苗，并且还建议所有 65 岁及以上的人群和所有高危人群接种疫苗。
（另见细菌概述。）
肺炎球菌有90多种类型。不过，最严重的感染仅由少数几种类型导致。
人类是肺炎球菌的自然宿主，肺炎球菌通常居住在健康人的上呼吸道，特别是在冬季和早春时。细菌通过以下方式传播给他人：
吸入感染者打喷嚏或咳嗽时排出的唾沫
与感染者亲密接触
在拥挤环境的人群中，如在疗养院或长期护理机构、医院病房、监狱、军事基地、大学或学校、无家可归者收容所或日托中心生活、逗留或工作的人，也更容易发生传播。
风险因素
肺炎球菌感染的症状和诊断
肺炎球菌感染的症状因感染部位而异。
大多数肺炎球菌感染发生于
细菌也可以播散至血流并通过血流蔓延（称为菌血症）。感染可发生于脑和脊髓的包膜组织（脑膜炎），偶尔也可发生于心脏瓣膜（心内膜炎）、骨骼、关节或腹腔。
肺炎球菌肺炎
肺炎球菌脑膜炎
肺炎球菌中耳炎
肺炎球菌性鼻窦炎
肺炎球菌性鼻窦炎最常累及位于面颊骨的鼻窦（上颌窦）和位于鼻腔两侧的鼻窦（筛窦）。感染导致鼻窦疼痛和鼻脓液排出。感染可能变为慢性。感染可蔓延至颅骨并引起以下并发症：
脑内某些大静脉的血凝块（如海绵窦血栓形成）
脑、硬膜外或硬膜下脓肿（脓包）
医生根据典型症状诊断鼻窦炎。当患者出现并发症症状或慢性鼻窦炎时，进行计算机断层扫描 (CT)。
肺炎球菌菌血症
肺炎球菌感染的治疗
抗生素
青霉素（或相关的抗生素，氨苄青霉素和阿莫西林）用于大多数肺炎球菌感染。通常是经口服用，如果感染严重时，可考虑静脉注射。
对青霉素耐药的肺炎球菌目前越来越普遍。因此，医生常选用其它抗生素，如头孢曲松、头孢噻肟、氟喹诺酮类（如左氧氟沙星）、万古霉素、来法莫林或奥马达环素。
万古霉素对肺炎球菌引起的脑膜炎并非总是有效。因此，对脑膜炎患者，通常给予头孢曲松或头孢噻肟、利福平，或两者联用，以及万古霉素。
肺炎球菌感染的预防
肺炎球菌感染可通过疫苗和抗生素（针对某些人群）预防。
疫苗
欲了解更多信息，另见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的肺炎球菌疫苗以及儿童和成人的疫苗接种时间表。
疫苗接种时间表根据患者的年龄和医疗状况而有所不同。所有 2 月龄至 6 岁的儿童都应参与常规儿童疫苗接种计划接受肺炎球菌疫苗接种。65 岁或以上的成人和 19 至 64 岁患有某些高风险疾病的成人也建议接种肺炎球菌疫苗。
抗生素
对脾脏缺如或脾脏无功能的5岁以下儿童，除接种疫苗外，还要使用抗生素（如青霉素）。而且，抗生素应持续使用至儿童期末，直至进入成人期。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心 (CDC)：儿童的推荐疫苗接种时间表
CDC：成人的推荐疫苗接种时间表
CDC：肺炎球菌疾病：有关感染如何传播、引起的症状以及如何预防的信息