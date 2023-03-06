已审核/已修订 3月 2023 | 修改的 9月 2023

肺炎球菌感染是由革兰氏阳性球形菌（球菌）（参见图细菌如何塑形）肺炎链球菌（肺炎球菌）引起的感染。这些细菌通常引起肺炎、脑膜炎、鼻窦炎和中耳感染。

感染者咳嗽或打喷嚏时可将肺炎球菌散布在空气中。

肺炎球菌感染通常引起发热和身体不适的感觉，其它症状取决于感染的身体部位。

诊断依据包括症状或对感染物样本的细菌鉴定。

青霉素或其他抗生素治疗通常有效。

幼儿通常会接种针对这些感染的疫苗，并且还建议所有 65 岁及以上的人群和所有高危人群接种疫苗。

（另见细菌概述。）

肺炎球菌有90多种类型。不过，最严重的感染仅由少数几种类型导致。

人类是肺炎球菌的自然宿主，肺炎球菌通常居住在健康人的上呼吸道，特别是在冬季和早春时。细菌通过以下方式传播给他人：

吸入感染者打喷嚏或咳嗽时排出的唾沫

与感染者亲密接触

在拥挤环境的人群中，如在疗养院或长期护理机构、医院病房、监狱、军事基地、大学或学校、无家可归者收容所或日托中心生活、逗留或工作的人，也更容易发生传播。

肺炎球菌感染的症状和诊断 肺炎球菌感染的症状因感染部位而异。 大多数肺炎球菌感染发生于 肺部（肺炎）

中耳（中耳炎，常见于儿童）

鼻窦（鼻窦炎） 细菌也可以播散至血流并通过血流蔓延（称为菌血症）。感染可发生于脑和脊髓的包膜组织（脑膜炎），偶尔也可发生于心脏瓣膜（心内膜炎）、骨骼、关节或腹腔。 肺炎球菌肺炎 肺炎球菌肺炎的症状常突然出现。患者可有发热、寒战、全身不适、呼吸短促和咳嗽。咳嗽可咳出铁锈色痰。 一侧胸部常出现剧烈刺痛。深呼吸和咳嗽可使疼痛加重。在约 40%的患者中，覆盖肺的两层组织之间出现液体积聚（称作胸腔积液）。胸腔积液可导致胸痛和呼吸困难。 胸部X光检查，可证实有肺炎征象。医生可采取痰的样本在显微镜下检查。痰，脓液或血液的样本被送到实验室培养细菌。肺炎球菌很容易鉴定。同时也可对细菌行药物敏感性检测（药敏试验）以确定哪种抗生素有效。 肺炎球菌脑膜炎 肺炎球菌脑膜炎患者可出现发热、头痛和周身不适。他们颈部僵硬，向胸部压下巴疼痛吃力，但这一症状在疾病早期并非总是很明显。 与大龄儿童和成人不同，大多数脑膜炎婴儿不出现颈部僵硬。他们可能仅出现进食减少、烦躁或萎靡。 肺炎球菌性脑膜炎可能导致并发症，如 听力丧失（高达 50%的患者）

癫痫发作

学习障碍

精神障碍 若要诊断肺炎球菌性脑膜炎，需要做脊椎穿刺（腰穿）抽取围绕在脑和脊髓周围的液体（脑脊髓液）样本。然后检查样本的感染指标，如白细胞和细菌。 肺炎球菌中耳炎 肺炎球菌性中耳炎可导致耳痛、鼓膜充血膨隆或鼓膜后积脓。这些感染可能导致 轻度听力损失

平衡问题

耳膜撕裂（穿孔）

耳朵附近的颅骨感染（乳突炎）

内耳感染（迷路炎） 30~40%的儿童中耳炎病例是由肺炎球菌引起。肺炎球菌性中耳炎常复发。 肺炎球菌性中耳炎的诊断通常基于临床症状和体格检查的结果。通常不进行培养或者其它检测。 肺炎球菌性鼻窦炎 肺炎球菌性鼻窦炎最常累及位于面颊骨的鼻窦（上颌窦）和位于鼻腔两侧的鼻窦（筛窦）。感染导致鼻窦疼痛和鼻脓液排出。感染可能变为慢性。感染可蔓延至颅骨并引起以下并发症： 脑内某些大静脉的血凝块（如海绵窦血栓形成）

脑、硬膜外或硬膜下脓肿（脓包）

脑膜炎 医生根据典型症状诊断鼻窦炎。当患者出现并发症症状或慢性鼻窦炎时，进行计算机断层扫描 (CT)。 肺炎球菌菌血症 肺炎球菌菌血症是血液中出现细菌。可能是原发性感染，也可能伴随任何其他肺炎球菌感染。当菌血症发生时，它可能导致其他感染，如关节（感染性关节炎）、心脏内膜（心内膜炎）或脊髓和脑的覆盖组织（脑膜炎）的感染。 如果怀疑菌血症，医生通常会留取血液样本，然后在实验室中进行培育（培养）和鉴定细菌。 尽管使用抗生素治疗，肺炎球菌菌血症仍常导致死亡，尤其是老年人、免疫系统受损者或没有脾脏者。

肺炎球菌感染的治疗 抗生素 青霉素（或相关的抗生素，氨苄青霉素和阿莫西林）用于大多数肺炎球菌感染。通常是经口服用，如果感染严重时，可考虑静脉注射。 对青霉素耐药的肺炎球菌目前越来越普遍。因此，医生常选用其它抗生素，如头孢曲松、头孢噻肟、氟喹诺酮类（如左氧氟沙星）、万古霉素、来法莫林或奥马达环素。 万古霉素对肺炎球菌引起的脑膜炎并非总是有效。因此，对脑膜炎患者，通常给予头孢曲松或头孢噻肟、利福平，或两者联用，以及万古霉素。

肺炎球菌感染的预防 肺炎球菌感染可通过疫苗和抗生素（针对某些人群）预防。 疫苗 欲了解更多信息，另见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的肺炎球菌疫苗以及儿童和成人的疫苗接种时间表。 疫苗接种时间表根据患者的年龄和医疗状况而有所不同。所有 2 月龄至 6 岁的儿童都应参与常规儿童疫苗接种计划接受肺炎球菌疫苗接种。65 岁或以上的成人和 19 至 64 岁患有某些高风险疾病的成人也建议接种肺炎球菌疫苗。 抗生素 对脾脏缺如或脾脏无功能的5岁以下儿童，除接种疫苗外，还要使用抗生素（如青霉素）。而且，抗生素应持续使用至儿童期末，直至进入成人期。