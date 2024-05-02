具体症状取决于血小板功能障碍的病因和严重程度。

遗传性血小板功能障碍性疾病的患者可能终生有轻微损伤或小手术（如拔牙）后容易瘀青或出血过多的病史。男童患者在包皮环切术后可能会出血过多。有时，女性患者首先出现的征象是月经期超大量出血。

血小板疾病的其他症状包括皮肤上有小点（常为红色或紫色，称为瘀点）以及轻微损伤后出现瘀青。