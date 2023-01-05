Wiskott-Aldrich综合征

因为血小板数目低，出血问题，通常血性腹泻，可能是首个症状。病人在年幼时就可以出现湿疹。

因为免疫球蛋白水平低及T细胞功能异常，所以病毒性感染和细菌性感染的易患性、尤其呼吸道的病毒性感染和细菌性感染的易患性升高。形成癌症（例如淋巴瘤和白血病）和自身免疫疾病（例如溶血性贫血、炎症肠病和血管炎）的风险增加。

预期寿命缩短。早亡最经常地因出血所致，但它可以因感染、自身免疫疾病或癌症所致。