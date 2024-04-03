银屑病性关节炎是一种脊柱关节炎，导致某些患皮肤或指（趾）甲银屑病的患者发生关节炎症。
患有银屑病的患者可有关节炎。
关节通常包括髋、膝、手指和足趾关节。
诊断依据临床症状。
非甾体类抗炎药、缓解病情的抗风湿药（如甲氨蝶呤）、环孢菌素和肿瘤坏死因子抑制剂均有益。
银屑病性关节炎类似于类风湿性关节炎但不产生类风湿性关节炎的特异性抗体。银屑病性关节炎发生于大约 20% 的银屑病患者（银屑病是一种皮肤疾病，导致覆有鳞屑的红色皮疹以及指甲增厚有凹痕）。携带特定基因 (HLA-B27) 和家族中有人患病是银屑病性脊柱关节炎的高风险因素。银屑病性关节炎的病因未知。
银屑病性关节炎的症状
在银屑病性关节炎中，关节炎症常常累及手指和足趾小关节，也可累及髋、膝关节和脊柱等其他关节。上肢关节常受更大影响。可能出现背痛。
当炎症转为慢性时，关节出现肿胀、变形。与类风湿性关节炎相比，银屑病关节炎引起不对称性的关节病变（在身体的一侧比另一侧更多），且累及的关节较少。肌腱或韧带附着在关节周围的骨骼上会发炎（称为肌腱骨止点炎症）。某些银屑病关节炎的患者也患有纤维肌痛，这会引起肌肉疼痛、关节僵硬和疲劳。
银屑病皮疹可在关节炎出现之前或之后出现。有时，皮疹不容易被发现，因为它们隐藏在头皮、肚脐或皮肤褶皱内，如两臀之间和两大腿之间。皮肤和关节症状可以同时出现，也可一起消失。有时皮肤症状比关节症状更严重，有时关节症状更严重。
此图显示银屑病性关节炎患者指尖最近关节的肿胀（远端指间关节）。
图片由 Kinanah Yaseen 医学博士提供。
这张照片显示银屑病关节炎患者出现指炎或香肠指，顾名思义，这是因为肿胀导致手指呈香肠状。指甲凹陷和皮肤上的鲑鱼色斑也可见。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示银屑病患者的头皮上出现红色、片状和增厚的皮肤。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示银屑病患者的肘部出现覆有银白色鳞屑的红色斑块。
科学图片库
此图显示银屑病性关节炎患者指尖最近关节的肿胀（远端指间关节）。
图片由 Kinanah Yaseen 医学博士提供。
这张照片显示银屑病关节炎患者出现指炎或香肠指，顾名思义，这是因为肿胀导致手指呈香肠状。指甲凹陷和皮肤上的鲑鱼色斑也可见。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示银屑病患者的头皮上出现红色、片状和增厚的皮肤。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示银屑病患者的肘部出现覆有银白色鳞屑的红色斑块。
科学图片库
银屑病性关节炎的诊断
银屑病性关节炎的治疗
传统合成改善病情的抗风湿药物 (DMARD，尤其是甲氨蝶呤)
阿普司特
肿瘤坏死因子抑制剂
乌司奴单抗、司库奇尤单抗、依奇珠单抗和阿巴西普
银屑病性关节炎的治疗以控制皮疹和缓解关节炎症为目的。几种有效治疗类风湿性关节炎的药物（参见表治疗类风湿性关节炎的药物）也被用于治疗银屑病关节炎，特别是非甾体类抗炎药 (NSAID)、改善病情的抗风湿药物（DMARD；尤其是甲氨蝶呤）、免疫抑制剂环孢菌素和生物制剂。
阿普米司特是一种用于治疗银屑病的有效口服药物，可能有助于治疗关节炎。
生物制剂是由活生物体制成的，可抑制免疫系统中涉及的某些化学物质。它们包括通过注射或输注给药的肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂（阿达木单抗、依那西普、英夫利昔单抗、培塞利珠单抗、戈利木单抗和古塞奇尤单抗）；通过注射给药的乌司奴单抗、司库奇尤单抗和依奇珠单抗；以及通过注射或输注给药的阿巴西普。TNF 抑制剂对银屑病性关节炎尤其有效。
银屑病性关节炎的预后
银屑病性关节炎的预后一般比类风湿性关节炎好，因为受累关节相对较少。但是，有时关节也会被严重破坏。
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关节炎基金会：提供有关银屑病性关节炎和可用治疗的信息、生活方式技巧和其他资源