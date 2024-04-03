在银屑病性关节炎中，关节炎症常常累及手指和足趾小关节，也可累及髋、膝关节和脊柱等其他关节。上肢关节常受更大影响。可能出现背痛。

当炎症转为慢性时，关节出现肿胀、变形。与类风湿性关节炎相比，银屑病关节炎引起不对称性的关节病变（在身体的一侧比另一侧更多），且累及的关节较少。肌腱或韧带附着在关节周围的骨骼上会发炎（称为肌腱骨止点炎症）。某些银屑病关节炎的患者也患有纤维肌痛，这会引起肌肉疼痛、关节僵硬和疲劳。

银屑病皮疹可在关节炎出现之前或之后出现。有时，皮疹不容易被发现，因为它们隐藏在头皮、肚脐或皮肤褶皱内，如两臀之间和两大腿之间。皮肤和关节症状可以同时出现，也可一起消失。有时皮肤症状比关节症状更严重，有时关节症状更严重。