高钙血症（血钙水平过高）

（另见甲状旁腺功能亢进症。）

甲状旁腺释放甲状旁腺激素，这会

增加从消化道吸收的钙

促使肾脏减少钙的排泄

促使骨释放储存的钙

甲状旁腺激素可使肾脏排出更多的磷酸盐，并促使骨骼释放磷酸盐进入血液。这两种机制间的平衡，决定血中磷酸盐水平是正常或降低。

如果甲状旁腺释放过多的甲状旁腺激素，就会出现甲状旁腺功能亢进。甲状旁腺功能亢进患者的血钙太多，而血磷酸盐水平正常或偏低。

原发性甲状旁腺功能亢进 出现原发性甲状旁腺功能亢进时，异常引起甲状旁腺激素释放过多。大约90%的原发性甲状旁腺功能亢进的患者是由一个甲状旁腺内的非癌性肿瘤（腺瘤）引起。其余 10% 是腺体的单纯增生，产生过多的激素。极少数的甲状旁腺功能亢进是由甲状旁腺癌引起。 原发性甲状旁腺功能亢进女性更常见。老年人和颈部接受过放射治疗的人发病的可能性更大。有时，它是多发性内分泌腺瘤综合征（一种罕见的遗传病）的一部分。 甲状旁腺腺瘤 图片 原发性甲状旁腺功能亢进的治疗通常是手术摘除一个活几个甲状旁腺。手术的目的是摘除所有产生过多激素的甲状旁腺组织。手术的成功率大约90%。