当头颅内压力（颅内压）升高，导致脑部通过相对坚硬层状组织（该组织将脑分割成多个脑室）内的正常小开口时被推向侧方和下方，即发生脑疝。脑疝是一种医疗急症。
当脑肿瘤、脑出血、其他肿块或疾病（如肝或肾衰竭）大大增加颅内压时，可能会发生脑疝。
症状因受压部位而异，可能包括呼吸异常、肌肉收缩异常、眼部问题、精神功能受损和昏迷。
计算机断层扫描或磁共振成像可用于诊断脑疝。
如果可能，医生会治疗病因，并采取措施支持呼吸（如机械通气）并降低颅内压力。
大肿块，如脑肿瘤、血液积聚（血肿）或肿胀，可使脑组织被相对较硬的层状组织（这些组织将脑分成多个脑室）挤压。因此，脑组织可能受损。如果控制意识的脑部区域受到压迫，会导致昏睡或昏迷。如果压力足够大，脑组织可能被迫穿过这些分隔中的小开口。这种危及生命的疾病称作脑疝。脑疝可进一步损坏脑组织，使严重的疾病加重。
有 2 类常见的疝。它们是以脑部被推过的结构命名的：
小脑幕切迹疝： 脑上部（大脑）组织受压穿过幕切迹，该组织将大脑与脑下部（小脑和脑干）分开。该类型脑疝患者意识下降。肿瘤对侧躯体可能瘫痪。疝侧的眼睛瞳孔可能扩大（扩张），遇强光作出反应时可能不变窄（收缩）。
小脑扁桃体疝： 下部脑组织的肿块（肿瘤或出血）挤压小脑最下部（小脑扁桃体），使其穿过颅骨底部的开口（枕骨大孔）。结果导致控制呼吸、心率、血压的脑干受到压迫，并出现功能障碍。
脑疝：受压的脑组织
脑出血或肿胀可增加颅内压。压力可能会使脑组织穿过相对较硬层状组织（将脑分成脑室）上的小开口挤到侧方和下方 其结果是脑疝。这些分隔是覆盖在脑表面的组织外层（硬脑膜）的延续。脑疝压迫脑组织从而使其受损。
脑疝是由可导致颅内压升高的疾病引起的。它们包括
从脑部输送血液的静脉压力升高可能是由于心力衰竭、静脉阻塞或静脉窦血栓形成（从脑部引流血液的大静脉中的血凝块）所致。
脑疝的症状
脑疝患者可能有导致该问题的疾病症状。根据受压部位的不同，它们也可能有各种症状。这些症状包括
呼吸模式异常
非预期（非自主）肌肉收缩：例如，在上肢和下肢伸展的情况下，头部会向后倾，这个姿势称为“去大脑强直”。或当双下肢伸展时，上肢会屈曲（称作去皮层强直）。或整个身体跛行。
眼睛问题：眼睛的一个或两个瞳孔可能变宽(扩张)，并且遇光不能变窄(收缩)。或瞳孔可能变小。眼睛可能不会移动或异常移动。
意识障碍，包括昏睡和昏迷
其他症状可能包括恶心、呕吐、颈部僵硬、头痛和嗜睡加重。
如果不立即诊断和治疗，脑疝可能会产生灾难性后果，包括瘫痪、心律异常和呼吸困难。呼吸可能停止（呼吸衰竭），心脏可能停止泵血（心脏骤停），导致死亡。
脑疝的诊断
影像学检查
脑疝是一种急症。及时识别它对于治疗可能挽救生命至关重要。
医生通常可以通过观察和体格检查来判断意识，重点是神经系统（称为神经系统检查）。结果可能提示脑疝发生前颅内压力（颅内压）增高。如果医生怀疑增大，他们会立即进行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI），以检查可能的原因，包括肿胀、出血、结构异常或脑部肿块（如肿瘤、血液积聚或脓肿）。如果检查结果显示压力增加，医生可能会在颅骨上钻一个小孔，并将一个装置插入脑内充满液体的空间（脑室）。此装置用于降低治疗过程中的压力并监测。
CT或MRI也可显示脑疝并确诊。
脑疝的治疗
帮助患者呼吸的措施
病因治疗
降低颅内压升高的措施
及时治疗脑疝至关重要。如果患者意识迅速下降和更难被唤醒，则需要立即治疗，经常是在诊断出病因之前。
治疗类似于昏迷的治疗。尽可能治疗脑疝的病因。
紧急治疗
控制呼吸的治疗
如果医生怀疑颅骨内压力增加，则通过口腔插入呼吸管，以便使用机械通气确保呼出足够的二氧化碳并维持血液中足够的氧气水平。大多数脑疝患者需要机械通气来呼吸。机械通气也用于快速降低颅内压力。
呼吸管经口腔插入气管，称为气管内插管。氧气可通过呼吸管直接输送到肺部。该管也可防止患者在呕吐后吸入胃内容物。在插管之前，医生可能会用一种麻醉喷雾剂喷洒患者的喉咙，或给予患者可防止肌肉不自主收缩的药物（一种麻痹性药物）。将管子与呼吸机连接。
机械通气可引起躁动，可以用镇静剂治疗。
颅内压力增高的治疗
如果颅内压力（颅内压）升高，可采取以下措施降低：
可升高床头。
机械通气用于使患者呼吸更快（称为过度通气）。呼吸加快会清除肺部的二氧化碳，降低血液中的二氧化碳含量。结果，脑未受损部分的血管变窄，到达脑部的血液减少。该检查可快速但暂时降低颅内压，并暂时阻止脑疝。过度通气的有益作用持续约30分钟。医生利用这个时间开始能够阻止脑疝的治疗，如药物和外科手术，这需要更多时间。
可使用利尿剂或其他减少脑脊液及全身体液量的药物。利尿剂可使肾脏分泌更多的钠和水进入尿液，帮助排出过多的液体。
可给予镇静剂控制由机械通气引起的肌肉过度不自主收缩或躁动。这些问题可增加颅内压。
如果血压非常高，应降低血压。降血压药物（降压药）仅在血压非常高时使用。
有时，医生会在脑室内插入引流管（分流管）以引流脑脊液。去除多余的液体有助于降低颅内压。
如果压力因脑肿瘤或脓肿而增加，皮质类固醇，如地塞米松，可能有助于降低压力。但当颅压增加是由某些其他疾病（如颅内出血或中风）所致时，不可使用皮质类固醇，因为皮质类固醇可能会使这些疾病加重。
如果其他措施不起作用，可以尝试以下措施：
当头部受伤或心脏骤停后颅骨内的压力增加时，可以尝试降低体温的措施。这些措施可能有助于一些心脏骤停的人。但是，是否采用该措施尚存争议。
戊巴比妥(巴比妥酸盐)可以用来减少流向脑部的血流和脑部活动。这种治疗可能会改善一些人的预后。然而，它并不是对每个人都有益，而且它有副作用，例如低血压和异常心脏节律。
可以通过手术打开颅骨（开颅手术），为肿胀的脑部创造更多的空间，从而减轻脑部压力。这种治疗可以防止死亡，但它可能不会改善患者恢复功能的能力。