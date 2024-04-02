当头颅内压力（颅内压）升高，导致脑部通过相对坚硬层状组织（该组织将脑分割成多个脑室）内的正常小开口时被推向侧方和下方，即发生脑疝。脑疝是一种医疗急症。

当脑肿瘤、脑出血、其他肿块或疾病（如肝或肾衰竭）大大增加颅内压时，可能会发生脑疝。

症状因受压部位而异，可能包括呼吸异常、肌肉收缩异常、眼部问题、精神功能受损和昏迷。

计算机断层扫描或磁共振成像可用于诊断脑疝。

如果可能，医生会治疗病因，并采取措施支持呼吸（如机械通气）并降低颅内压力。

大肿块，如脑肿瘤、血液积聚（血肿）或肿胀，可使脑组织被相对较硬的层状组织（这些组织将脑分成多个脑室）挤压。因此，脑组织可能受损。如果控制意识的脑部区域受到压迫，会导致昏睡或昏迷。如果压力足够大，脑组织可能被迫穿过这些分隔中的小开口。这种危及生命的疾病称作脑疝。脑疝可进一步损坏脑组织，使严重的疾病加重。

有 2 类常见的疝。它们是以脑部被推过的结构命名的：

小脑幕切迹疝： 脑上部（大脑）组织受压穿过幕切迹，该组织将大脑与脑下部（小脑和脑干）分开。该类型脑疝患者意识下降。肿瘤对侧躯体可能瘫痪。疝侧的眼睛瞳孔可能扩大（扩张），遇强光作出反应时可能不变窄（收缩）。

小脑扁桃体疝： 下部脑组织的肿块（肿瘤或出血）挤压小脑最下部（小脑扁桃体），使其穿过颅骨底部的开口（枕骨大孔）。结果导致控制呼吸、心率、血压的脑干受到压迫，并出现功能障碍。

脑疝：受压的脑组织

脑疝是由可导致颅内压升高的疾病引起的。它们包括

脑部肿块，如脑肿瘤、肿胀区域（水肿）、血液积聚（血肿）或脓包（脓肿）

肝脏或肾衰竭引起的广泛肿胀

将血液运离脑部的静脉（如颈静脉）压力升高

脑脊液（流经覆盖脑和脊髓的组织并填充脑内空间的液体）阻塞

从脑部输送血液的静脉压力升高可能是由于心力衰竭、静脉阻塞或静脉窦血栓形成（从脑部引流血液的大静脉中的血凝块）所致。

脑疝的症状 脑疝患者可能有导致该问题的疾病症状。根据受压部位的不同，它们也可能有各种症状。这些症状包括 呼吸模式异常

非预期（非自主）肌肉收缩：例如，在上肢和下肢伸展的情况下，头部会向后倾，这个姿势称为“去大脑强直”。或当双下肢伸展时，上肢会屈曲（称作去皮层强直）。或整个身体跛行。

眼睛问题：眼睛的一个或两个瞳孔可能变宽(扩张)，并且遇光不能变窄(收缩)。或瞳孔可能变小。眼睛可能不会移动或异常移动。

意识障碍，包括昏睡和昏迷 其他症状可能包括恶心、呕吐、颈部僵硬、头痛和嗜睡加重。 如果不立即诊断和治疗，脑疝可能会产生灾难性后果，包括瘫痪、心律异常和呼吸困难。呼吸可能停止（呼吸衰竭），心脏可能停止泵血（心脏骤停），导致死亡。

脑疝的诊断 影像学检查 脑疝是一种急症。及时识别它对于治疗可能挽救生命至关重要。 医生通常可以通过观察和体格检查来判断意识，重点是神经系统（称为神经系统检查）。结果可能提示脑疝发生前颅内压力（颅内压）增高。如果医生怀疑增大，他们会立即进行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI），以检查可能的原因，包括肿胀、出血、结构异常或脑部肿块（如肿瘤、血液积聚或脓肿）。如果检查结果显示压力增加，医生可能会在颅骨上钻一个小孔，并将一个装置插入脑内充满液体的空间（脑室）。此装置用于降低治疗过程中的压力并监测。 CT或MRI也可显示脑疝并确诊。