医师的评估

核磁共振成像等成像测试

因为锁闭综合征可能被误认为昏睡或昏迷，所以，医生通过要求患者睁开和闭上眼睛来测试那些不动和看起来没有反应的人。

进行脑部MRI和CT等成像检查，以确定病因，尤其是检查任何可能导致问题的可治疗的疾病。

如果诊断可疑，医生可能会进行其他影像学检查，例如脑电图 (EEG)、正电子发射断层扫描 (PET)、单光子发射计算机断层扫描 (SPECT)、功能性 MRI，或诱发反应测试。