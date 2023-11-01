第 6 对脑神经(外展神经)麻痹

神经检查

眼科检查，包括检眼镜检查

计算机断层扫描或磁共振成像

有时脊椎抽液

有时做血液检查

通常，医生可以根据神经科检查和眼睛检查（包括检眼镜）的结果轻松识别第 6 对脑神经麻痹。但是，原因通常并不明显。

检眼镜用于观察眼睛，检查颅骨内压力增加和血管异常的证据。

对脑部进行计算机断层扫描(CT)或优选磁共振成像(MRI) ，以排除肿瘤和其他可能增加颅骨内压力的异常。如果成像结果正常，可进行脊椎穿刺(腰椎穿刺)以确定是否存在感染或出血。

如果怀疑血管炎，应抽血检查，以寻找炎症迹象，例如血液中某些异常抗体（抗核抗体、类风湿因子）和红细胞沉降率异常（ESR——试管中的血液红细胞沉降至试管底部的速率）。

医生可能会进行血液检查以检查糖尿病，特别是如果患者有糖尿病的风险因素，如年龄较大、高血压、糖尿病家族史或肥胖。医生可检测空腹血糖水平和血红蛋白A1C水平，或进行口服葡萄糖耐量试验。

进行全部检查后，病因可能仍然不明确。