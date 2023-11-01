第 6 对脑神经(外展神经)麻痹

第 6 对脑神经麻痹可影响眼球外翻能力。
第6对脑神经麻痹有许多原因，包括糖尿病对小血管的损伤，但原因往往不明。
病侧眼球不能充分外展，在直视前方时，病侧眼球处于内收位。
医生可以根据症状识别第6对脑神经麻痹，但是包括脑部成像在内的测试都是为了找出病因。
第 6 对脑神经麻痹通常会决定病因是否确定。
（另请参见脑神经疾病概述）
麻痹是指瘫痪，其范围可以从部分到完全性。
许多疾病可引起第 6 对脑神经麻痹：
糖尿病和高血压损伤第 6 对脑神经周围的小血管
肿瘤
头骨动脉凸起（动脉瘤）
脑部感染，例如脑膜炎、脑脓肿或慢性真菌感染
耳部或眼部感染的并发症
韦尼克氏脑病（常由慢性酒精中毒引起）
特发性（良性）颅内压增高（假性脑瘤）
罕见情况下，上呼吸道感染（儿童）
其中部分疾病（如肿瘤和脑部脓肿）可导致颅内压增高和神经压迫（受压）。脑干中动脉阻塞（例如，由中风引起）等疾病会干扰流向控制第 6 对脑神经功能的脑部分的血流。影响神经中非常小的血管的疾病（如糖尿病和高血压）会干扰神经中的血流。
如果第6对脑神经麻痹单独发生（没有其他脑神经麻痹），其原因通常永远无法确定。
第 6 对脑神经麻痹的症状
病侧眼球不能充分外展，在直视前方时，病侧眼球处于内收位。双眼向病侧眼球方注视时，出现复视。
第 6 对脑神经麻痹患者还有哪些症状取决于其病因。例如，增加颅骨内压力的疾病可能会导致严重头痛并影响其他脑神经。例如，可能出现脸、口麻木，患者可能无法向其他方向移动受累眼。
第 6 对脑神经麻痹的诊断
神经检查
眼科检查，包括检眼镜检查
计算机断层扫描或磁共振成像
有时脊椎抽液
有时做血液检查
通常，医生可以根据神经科检查和眼睛检查（包括检眼镜）的结果轻松识别第 6 对脑神经麻痹。但是，原因通常并不明显。
检眼镜用于观察眼睛，检查颅骨内压力增加和血管异常的证据。
对脑部进行计算机断层扫描(CT)或优选磁共振成像(MRI) ，以排除肿瘤和其他可能增加颅骨内压力的异常。如果成像结果正常，可进行脊椎穿刺(腰椎穿刺)以确定是否存在感染或出血。
如果怀疑血管炎，应抽血检查，以寻找炎症迹象，例如血液中某些异常抗体（抗核抗体、类风湿因子）和红细胞沉降率异常（ESR——试管中的血液红细胞沉降至试管底部的速率）。
医生可能会进行血液检查以检查糖尿病，特别是如果患者有糖尿病的风险因素，如年龄较大、高血压、糖尿病家族史或肥胖。医生可检测空腹血糖水平和血红蛋白A1C水平，或进行口服葡萄糖耐量试验。
进行全部检查后，病因可能仍然不明确。
第 6 对脑神经麻痹的治疗
病因治疗
第 6 对脑神经麻痹的治疗取决于病因。进行病因治疗时常可使麻痹消失。
原因不明以及由小血管阻塞引起的麻痹即使不治疗，也可在 2 个月内缓解。