出生前进行超声检查

出生后进行体格检查和影像学检查

基因检测

出生前，有时通过在孕中期后期或孕晚期早期进行常规产前超声检查来诊断小头畸形。

出生后，医生会在常规体格检查中测量婴儿的头围（沿头部最大区域测量其尺寸）。当婴儿的头围显著小于居住地的同性别、年龄和种族的婴儿头围的正常范围时，会诊断为小头畸形。有时，婴儿头围最初在正常范围内，但随着婴儿年龄增长没有适当地增加，则也诊断为小头畸形。

诊断时，医生还会考虑婴儿父母的头围，因为头围稍小可能在家族中遗传（这种情况称为良性家族性小头畸形）。

如果存在小头畸形，医生通常会对头部进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 以查找异常。医生还评估新生儿和父母，以寻找可能导致小头畸形的原因，然后检查他们所怀疑的任何原因。有时，医生可能会要求进行血液检查以帮助确定原因。

具有这种出生缺陷的婴儿可以由遗传学家进行评估。遗传学家是专门从事遗传学（基因科学以及某些特质或特征如何从父母传给后代）的医生。可通过对婴儿的血液样本进行基因检测，以寻找染色体和基因异常。此检测可以帮助医生确定是否是特定遗传疾病导致，并排除其他原因。