男性和女性的性器官来源于胚胎的同一组织。该组织是否发育为男性或女性性器官取决于许多因素。一个因素是性染色体，即 X 和 Y 染色体。正常男性有 1 个 X 染色体和 1 个 Y 染色体。正常女性有两条 X 染色体。在发育早期，携带 Y 染色体的胎儿的睾丸开始发育，睾丸可分泌男性激素睾酮。睾酮可激活引起阴囊、阴茎和阴茎尿道（尿液通过阴茎的通道）发育的通路。没有睾酮的情况下（如正常的女性胎儿），生殖器会变成阴蒂、大阴唇，并将阴道和尿道分开。除睾酮外，发育中的胎儿还会产生其他有助于控制生殖器发育的物质。

有几个因素会导致男性生殖器出生缺陷，但最常见的问题是胎儿出生前性激素水平异常，特别是睾酮过少。

可能影响生殖器正常发育的其他因素包括

有时，导致生殖器缺陷的因素也会导致其他器官的缺陷。

有生殖器缺陷的儿童可能会排尿困难。之后的生活中，患者可能会出现性交困难、生育能力受损、社会和心理问题或上述问题的组合。