如果需要，通常在男性新生儿出生后几天内行包皮环切术。新生儿是否进行包皮环切术，通常是由父母的宗教信仰或个人喜好决定的。

很少有需要行包皮环切术的医学问题。有时，包皮异常紧绷（包茎）会阻碍尿流，必须进行包皮环切术以清除阻塞。虽然进行了包皮环切的男性发生泌尿道感染的风险较低，但是良好的卫生习惯可以尽可能降低这些风险。此外，包皮环切男性患阴茎癌的风险较低，但这是一种罕见的癌症，预防策略是接种针对最常见的导致癌症的人乳头状瘤病毒毒株的疫苗。

包皮环切术通常是简单的手术。一小部分男孩在包皮环切术过程中有并发症，通常是轻微出血或局部感染。然而，偶尔会出现严重并发症。

如果男孩未排尿、或者有出血性疾病、或任何其他阴茎畸形，就不应该实施包皮环切术，因为包皮可能用于将来可能需要进行的任何外科矫形修复。如果母亲在怀孕过程中服用过可增加出血危险的药物（如抗凝剂 [血液稀释剂] 或阿司匹林），应延迟行包皮环切术。应将包皮环切手术推迟到新生儿系统中已清除所有此类药物后进行。