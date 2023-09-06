许多医院和其他组织为父母提供如何给新生儿喂养、洗澡和穿衣，以及如何熟悉新生儿的活动、暗示和声音的指导。父母还将学习有关脐带、包皮环切术、皮肤、排尿和排便以及体重方面的常规护理。
脐带
新生儿脐带上通常有塑料脐带止血钳。当脐带完全干燥时，可取下止血钳。
不应尝试拉扯或移除脐带残端，因为它会在一两周内自行脱落。脐带残端必须保持清洁、干燥。脐带残端不需要用酒精或其他抗菌溶液擦拭。
脐带感染很少见，所以医生应对任何发红、肿胀或分泌物迹象进行检查。
包皮环切术
如果需要，通常在男性新生儿出生后几天内行包皮环切术。新生儿是否进行包皮环切术，通常是由父母的宗教信仰或个人喜好决定的。
很少有需要行包皮环切术的医学问题。有时，包皮异常紧绷（包茎）会阻碍尿流，必须进行包皮环切术以清除阻塞。虽然进行了包皮环切的男性发生泌尿道感染的风险较低，但是良好的卫生习惯可以尽可能降低这些风险。此外，包皮环切男性患阴茎癌的风险较低，但这是一种罕见的癌症，预防策略是接种针对最常见的导致癌症的人乳头状瘤病毒毒株的疫苗。
包皮环切术通常是简单的手术。一小部分男孩在包皮环切术过程中有并发症，通常是轻微出血或局部感染。然而，偶尔会出现严重并发症。
如果男孩未排尿、或者有出血性疾病、或任何其他阴茎畸形，就不应该实施包皮环切术，因为包皮可能用于将来可能需要进行的任何外科矫形修复。如果母亲在怀孕过程中服用过可增加出血危险的药物（如抗凝剂 [血液稀释剂] 或阿司匹林），应延迟行包皮环切术。应将包皮环切手术推迟到新生儿系统中已清除所有此类药物后进行。
皮肤
出生后的第一周内，大多数新生儿的皮肤有时会出现轻度皮疹。通常皮疹会在身体与衣物摩擦的部位出现，如上肢、腿部和背部，面部很少出现。这些皮疹不需治疗就会自行消失。使用洗液或扑粉、香皂、在尿布外加穿不利于湿气蒸发的衣物会加重皮疹，尤其是在天气炎热的时候。几天后皮疹干燥、脱屑，腕部和踝部的皮肤皱褶处尤为明显。
新生儿在出生第一天后可能会皮肤呈黄色（黄疸）。黄疸的出现是因为新生儿肝脏需要从子宫内功能转变为子宫外功能。但是，24 小时龄之前出现的黄疸特别令人担忧，并且可能表示更严重的问题。如果新生儿出现黄疸，医生通常要做血液检查来了解胆红素的水平，胆红素是胆汁的主要颜色。如果胆红素水平高于一定数值，则开始光疗治疗。在光疗中，将没有穿衣服的新生儿放在特殊灯光（“bili”灯）下，分解胆红素，以消除胆红素。光照可能需要 2 天至一周。典型的新生儿黄疸会在 2 周龄前消失。婴儿在 2 周龄后出现黄疸或黄疸持续，应由医疗保健专业人员进行评估。
William J. Cochran医学博士供图。
排尿和排便
在出生后的最初 2 天，新生儿会排出浓缩尿，经常含有称作尿酸盐的化学物质，会将尿布染成橘黄色或粉红色。如果新生儿在出生后 24 小时内没有排尿，可能需要进行医学评估。
第一次排出的大便是黏稠、黑绿色的物质，称为胎粪。每一个婴儿都应该在生后 24 小时内排胎便。如果婴儿没排胎便，医生可以进行检测以确定是否有问题。例如，有时先天缺陷可能会导致肠道阻塞。
重量
出院
在美国，婴儿通常在医院出生并在 24 至 48 小时内出院。在 48 小时内出院的婴儿应在 2 至 3 天后接受医疗保健专业人员的检查（请参见儿童预防保健就诊）。在 48 小时后出院的婴儿，如果有任何特殊问题（例如喂养不良、便秘、腹泻或黄疸），则要在 2 周龄或更早时间接受检查。
婴儿出院之前，医生将向父母交代清楚何时打电话到儿科医生诊所。例如，如果婴儿发热（应进行直肠测体温）、呼吸窘迫、食欲不振、胆汁性呕吐（呕吐黄绿色物质）或皮肤发青（发绀），则父母应立即致电儿科医生。
回到家后，家庭成员中多出一个新生儿，需要所有家庭成员作一些较大调整。对于以前没有孩子的家庭来说，生活方式的改变是巨大的。如果还有其他小孩，就可能产生嫉妒。让其他孩子对这个新成员的到来有所准备、多关心他们、以及让他们来照顾新生儿是解决这个问题的关键。宠物也需要特别的注意，以便让它们适应新生儿。在一些情况下，有必要考虑让宠物远离新生儿。