Rh 因子是出现在某些人红细胞表面的分子。如果一个人的红细胞具有 Rh 因子，则血液为 Rh 阳性。如果一个人的红细胞没有 Rh 因子，则血液是 Rh 阴性。大多数人都是 Rh 阳性。

如果婴儿红细胞为 Rh 阳性，而母亲的红细胞为 Rh 阴性，则两者的 Rh 血型不合。结果是，Rh 阴性母亲的免疫系统可能将 Rh 阳性的胎儿红细胞识别为“异物”，并在胎儿红细胞上产生针对 Rh 因子的抗体。这种过程称为 Rh 致敏。

如果母亲有 Rh 抗体，则可能在分娩前从她的血液经胎盘进入胎儿血液。如果胎儿为 Rh 阳性，母亲的 Rh 抗体会附着并破坏胎儿的红细胞（溶血）。胎儿在子宫内时，开始红细胞快速分解，并在分娩后继续。这种分解可导致贫血。

如果母亲暴露于 Rh 阳性的红细胞，则 Rh 阴性母亲可以产生 Rh 抗体。孕妇暴露 Rh 阳性血液的最常见方式是当她们的胎儿为 Rh 阳性时。母亲在分娩过程中接触到的胎儿血液最多，因此此时会发生大多数 Rh 致敏。因此，大多数溶血性疾病发生在母亲在妊娠初期被致敏的胎儿中。

母亲也可能在妊娠初期暴露于 Rh 阳性血液，例如在流产或选择性流产期间、对胎儿的诊断性检查（例如羊膜穿刺术或绒毛膜绒毛采样）期间、腹部损伤或胎盘分离太早（胎盘早剥）情况下。在这种情况下，这些抗体会在妊娠后期影响胎儿。

也可能在非妊娠期发生暴露，例如，如果母亲在一生中早期任何时候接受 Rh 阳性血液输血。一旦母亲暴露并产生抗体，以后每次胎儿 Rh 阳性时都可能出现问题。