红细胞增多症是红细胞浓度异常增高的一种疾病。

这种疾病可能是由于过期产、母亲患糖尿病、双胞胎输血（其中血液从一个胎儿流向另一个胎儿）或胎儿血液中氧气含量低所致。

高浓度的血红细胞使血液黏稠（高黏滞血症），减缓血液流经小血管的速度。

大多数受影响的新生儿没有症状，但偶尔有肤色红润或暗淡、呆滞（昏昏欲睡）、喂养不良且很少情况下有癫痫发作。

该诊断基于测量血液中红细胞数量的检测。

通常除了输液外不需要任何治疗。

当新生儿有症状时，可以进行部分交换输血治疗以降低红细胞浓度。

它含有血红蛋白，血红蛋白使血液呈现红色，并从肺部携带氧气运送至全身组织。细胞利用氧气生成身体需要的能量，并产生废物二氧化碳。红细胞再把二氧化碳从组织运回肺部。

红细胞浓度显著增加可能导致血液太稠。太稠的血液会减慢血液通过小血管的流动速度，并干扰氧气向组织的输送。过期产或母亲患有糖尿病、重度高血压、吸烟或在高海拔生活的新生儿更容易发生红细胞增多症。

如果新生儿在出生时从胎盘（将胎儿连接到子宫并为胎儿提供营养的器官）中接受过多血液，也可能导致红细胞增多症，在脐带被钳夹之前新生儿被留置在胎盘水平下方的时间太长会发生这种情况。

红细胞增多症的其他原因包括血液中氧气水平低（缺氧）、围产期窒息、宫内生长受限、出生缺陷（例如某些心脏问题或肾脏问题）、唐氏综合征、Beckwith-Wiedemann 综合征或从双胞胎之一到另一个胎儿的大量输血（双胞胎输血）。

新生儿红细胞增多症的症状 患有重度红细胞增多症的新生儿的肤色非常红润或暗淡，出现嗜睡，喂养不佳以及可能有癫痫发作。

新生儿红细胞增多症的诊断 血液检查 为诊断红细胞增多症，新生儿需要进行血液检查。如果血液检查结果表明新生儿血中红细胞过多，则可对新生儿进行红细胞增多症的治疗。