有些情况下，仅凭医生的评估

有些情况下，进行皮肤点刺试验或过敏原特异性免疫球蛋白检测

剔除过敏食物的饮食法

医生主要根据病史怀疑食物过敏。通常在成人中，过敏反应明显。但是，诊断儿童中的食物过敏可能困难。一些食物过敏可能很难与许多其它消化系统问题区分开，例如肠易激综合征。

如果怀疑食物过敏，则会进行以下其中一项检查：

如果怀疑食物过敏，可以用各种食物的提取物行皮肤点刺试验。每种提取物各取一滴置于病人皮肤上，然后用针刺入。测试食物的皮肤反应并不意味着病人对该种食物过敏，但是没有皮肤反应说明病人不可能对这种食物过敏。

或者，可以进行过敏原特异性免疫球蛋白 (IgE) 检验。免疫系统产生响应于每种过敏原的不同类型IgE。例如，吸入花粉后产生的IgE不同于摄入坚果时产生的IgE。对于这项试验，医生抽出血液样本并且测定确定患者血液中的IgE是否与用于该试验的特异性过敏原结合，例如花生过敏原。如果结合发生，则患者对过敏原具有过敏反应。

如果检测发现某种食物，则从饮食中排除该食物。如果剔除食物可缓解症状，再次给予患者该食物以观察症状是否在食用后出现。如果可能，此步骤将作为口服激发试验的一部分进行。进行口服激发试验以确认诊断。

在口服激发试验中，患者分两批服用其它食物，诸如奶或苹果酱，一份加入可疑食物，另一份无可疑食物。然后医生观察病人进食后的反应：

如果进食可疑食物后无症状出现，说明病人不对该食物过敏。

如果进食可疑食物后出现症状，而进食其它食物后无症状，说明病人可能对可疑食物过敏。

鉴定食物过敏的另一种方式是剔除过敏食物的饮食法：

只剔除引起过敏的食物或怀疑引起过敏食物的饮食

只包含不可能引起过敏反应的食物的饮食

剔除过敏食物的饮食法可能是仅用于诊断食物过敏的测试，或者可以在皮肤点刺试验或过敏原特异性IgE检测后使用。

对于第一种剔除过敏食物的饮食法，病人停止进食所有可能导致症状的食物1周左右。

第二种剔除过敏食物的饮食法，仅包括不可能引起过敏反应的食物，可以尝试代替第一种剔除过敏食物的饮食法。第二种剔除过敏食物的饮食法通常包含：

遵照医生规定的饮食法

只食用饮食法中规定的食物和液体，并且仅使用纯产品（不包括许多商业制备的食物）

有几种可能的剔除过敏食物的饮食法，这些饮食法因剔除和允许的食物而异。例如，一种饮食法可以剔除牛肉和羊肉，但允许食用鸡肉。另一种可能会剔除羊肉和家禽，但允许食用牛肉。

遵循剔除过敏食物的饮食法并不容易，因为许多食物具有不明显或非预期的成分。例如，许多黑麦面包含有小麦粉。不建议到餐馆就餐，因为病人和医生需要知道每餐进食的成分。

如果症状在1周后没有缓解，医生可能会推荐不同的剔除过敏食物的饮食法。

如果没有症状出现，每次增加一种食物。给予每种添加的食物超过24小时或直至症状出现，这样能确定过敏原。如果患者对食物有非常严重的过敏反应，医生可能会让患者在诊室进食少量食物。医生随后观察患者对食物的反应。