食物过敏是指对特定食物的过敏反应。
导致过敏的食物主要有某些坚果、花生、贝类、鱼、牛奶、蛋、小麦和大豆。
不同年龄症状不同，有皮疹、哮喘、流涕，成年人有时出现更严重的症状。
皮肤针刺试验、血液检查以及食物排查有助于医生明确导致过敏的食物。
唯一有效的治疗是避免导致过敏的食物。
（另见过敏反应概述。）
很多不同食物可以导致过敏反应。食物过敏可能非常严重，有时会导致可能威胁生命的超敏反应。
食物过敏可以出现于婴儿期。儿童长大后食物过敏可能缓解。因此，成人食物过敏发生率较低。然而，如果成人有食物过敏，往往会持续终生。
食物过敏有时被认为于儿童多动、慢性疲劳、关节炎、运动能力差和抑郁有关。然而这种关联尚未得到证实。
对食物产生其它反应
食物过敏的原因
食物过敏的原因通常是免疫系统功能异常，将食物蛋白误判为危险物质。当免疫系统暴露于过敏原时，它会产生一种称为免疫球蛋白E（IgE）的抗体。（过敏原是免疫系统可识别的分子，可刺激免疫系统产生反应）。IgE抗体可触发免疫系统细胞释放物质（例如组胺、前列腺素和白三烯），从而引起周围组织肿胀或炎症。这些物质启动了一个反应瀑布持续刺激和损伤组织。这些反应程度轻重不一。
几乎任何食物或食物添加剂都可引起过敏反应。最常见的触发因素随年龄不同而不同。
食物过敏的婴儿和幼童往往对最常见的触发因素（过敏原）过敏，诸如：
蛋类
牛奶
小麦
花生
大豆
为了防止出现过敏，很多家长避免小孩接触这些食物。然而，新的证据表明，定期喂养婴儿含有花生的食物可能有助于防止他们发生花生过敏。需要更多采用这种方法的研究。
对于年长的孩子和成年人,最常见的触发因素是以下食物中的过敏原
坚果
海鲜，包括贝类
暴露于与食物中类似的其它过敏原（例如花粉）可能会触发产生针对食物中物质的抗体，从而导致食物过敏。这种过程称为致敏。例如，当使用含有花生油的局部乳膏治疗皮疹时，对花生过敏的儿童可能对花生敏感。同样，许多对乳胶过敏的人也对香蕉、猕猴桃、鳄梨或所有这些食物过敏。乳胶和这些水果含有相似的过敏原。
食物过敏多见于父母有食物过敏、过敏性鼻炎或过敏性哮喘的儿童。
α-半乳糖综合征
α-半乳糖综合征是一种近年来确认的、罕见的对红肉的过敏反应。α-半乳糖是一种存在于大多数哺乳动物中，但不存在于鱼、鸟、爬行动物或人中的糖。孤星蜱主要分布在美国东南部，唾液中含有α-半乳糖。当人们受到孤星蜱叮咬，α-半乳糖便会传入人体。有时，免疫系统会产生对α-半乳糖的抗体，导致对α-半乳糖产生过敏反应。由于α-半乳糖存在于许多红肉（如猪肉、牛肉、羊肉和鹿肉）以及哺乳动物制品（如乳制品和明胶）中，因此体内存在这些抗体的人可能会对这些食物产生过敏反应。
α-半乳糖综合征的症状包括瘙痒性皮疹、消化不良、便秘、恶心和速发严重过敏反应。与其他食物过敏不同，α-半乳糖综合征的症状通常在进食后3至8小时才会出现。
口腔过敏综合征
对花粉过敏的人会出现口腔过敏综合征（花粉食物过敏综合征）。花粉中的某些蛋白质与食物中的某些蛋白质类似。因此，口腔过敏综合征患者对含有类似蛋白质的食物也会产生过敏反应（称为交叉反应）。这样的食物通常有坚果、生水果和蔬菜。一般来说，人们可以在烹饪后食用这些食物，因为热量会改变蛋白质结构，使食物的蛋白质不再类似于花粉的蛋白质。
对某些花粉过敏的人通常也会对特定食物过敏，具体如下：
桦木花粉：苹果、杏仁、胡萝卜、芹菜、樱桃、榛子、猕猴桃、桃子、梨和李子
草花粉：芹菜、甜瓜、橘子、桃子和西红柿
豚草花粉：香蕉、黄瓜、甜瓜、葵花籽和西葫芦
进食时，口腔和咽喉会感到发痒。虽然不太可能发生严重过敏反应（超敏反应），但仍会发生过敏反应。
如果对花粉过敏的人在进食某些食物后出现过敏症状，医生通常可以诊断口腔过敏综合征。有时进行皮肤点刺试验以确认诊断。
通常，口腔过敏综合征是可以控制的，对于引起过敏的食物，患者需避免生吃，且/或需彻底烹熟。医生建议这类过敏症患者随身携带一个预充式、自行注射的肾上腺素注射器。
食物过敏的症状
食物过敏的症状取决于哪种食物引起过敏以及患者的年龄。
婴儿食物过敏的首发症状可能是湿疹（变应性皮炎）或类似荨麻疹的皮疹。可伴有恶心、呕吐和腹泻。到1岁左右时，皮疹的发病率往往降低，但是儿童可能开始对吸入的过敏原（例如花粉）起反应，并出现哮喘症状。当他们食用会引起过敏的食物时，他们可能会喘息、呼吸困难或流鼻涕。到10岁左右，儿童在食用食物后很少出现哮喘症状。
当大龄儿童和成人存在食物过敏时，反应往往更严重。成人食物过敏导致口腔痒、荨麻疹、湿疹、肿胀（血管性水肿），偶尔有流涕和哮喘。食物过敏有时会导致头晕或晕厥等症状。
对于患有食物过敏的一些成人，摄取微小量的食物可能触发突发、重度反应。可以出现全身皮疹，咽喉肿胀，以及气道狭窄导致呼吸困难（一种超敏反应），可危及生命。
有些人，食物过敏（特别是小麦和芹菜）仅出现于在进食后立刻运动时（称为运动所致过敏反应。
一些食物引起的过敏反应几小时才发作，造成的症状如腹痛、恶心、痉挛和腹泻。
食物过敏的诊断
有些情况下，仅凭医生的评估
有些情况下，进行皮肤点刺试验或过敏原特异性免疫球蛋白检测
剔除过敏食物的饮食法
医生主要根据病史怀疑食物过敏。通常在成人中，过敏反应明显。但是，诊断儿童中的食物过敏可能困难。一些食物过敏可能很难与许多其它消化系统问题区分开，例如肠易激综合征。
如果怀疑食物过敏，则会进行以下其中一项检查：
如果怀疑食物过敏，可以用各种食物的提取物行皮肤点刺试验。每种提取物各取一滴置于病人皮肤上，然后用针刺入。测试食物的皮肤反应并不意味着病人对该种食物过敏，但是没有皮肤反应说明病人不可能对这种食物过敏。
或者，可以进行过敏原特异性免疫球蛋白 (IgE) 检验。免疫系统产生响应于每种过敏原的不同类型IgE。例如，吸入花粉后产生的IgE不同于摄入坚果时产生的IgE。对于这项试验，医生抽出血液样本并且测定确定患者血液中的IgE是否与用于该试验的特异性过敏原结合，例如花生过敏原。如果结合发生，则患者对过敏原具有过敏反应。
如果检测发现某种食物，则从饮食中排除该食物。如果剔除食物可缓解症状，再次给予患者该食物以观察症状是否在食用后出现。如果可能，此步骤将作为口服激发试验的一部分进行。进行口服激发试验以确认诊断。
在口服激发试验中，患者分两批服用其它食物，诸如奶或苹果酱，一份加入可疑食物，另一份无可疑食物。然后医生观察病人进食后的反应：
如果进食可疑食物后无症状出现，说明病人不对该食物过敏。
如果进食可疑食物后出现症状，而进食其它食物后无症状，说明病人可能对可疑食物过敏。
鉴定食物过敏的另一种方式是剔除过敏食物的饮食法：
只剔除引起过敏的食物或怀疑引起过敏食物的饮食
只包含不可能引起过敏反应的食物的饮食
剔除过敏食物的饮食法可能是仅用于诊断食物过敏的测试，或者可以在皮肤点刺试验或过敏原特异性IgE检测后使用。
对于第一种剔除过敏食物的饮食法，病人停止进食所有可能导致症状的食物1周左右。
第二种剔除过敏食物的饮食法，仅包括不可能引起过敏反应的食物，可以尝试代替第一种剔除过敏食物的饮食法。第二种剔除过敏食物的饮食法通常包含：
遵照医生规定的饮食法
只食用饮食法中规定的食物和液体，并且仅使用纯产品（不包括许多商业制备的食物）
有几种可能的剔除过敏食物的饮食法，这些饮食法因剔除和允许的食物而异。例如，一种饮食法可以剔除牛肉和羊肉，但允许食用鸡肉。另一种可能会剔除羊肉和家禽，但允许食用牛肉。
遵循剔除过敏食物的饮食法并不容易，因为许多食物具有不明显或非预期的成分。例如，许多黑麦面包含有小麦粉。不建议到餐馆就餐，因为病人和医生需要知道每餐进食的成分。
如果症状在1周后没有缓解，医生可能会推荐不同的剔除过敏食物的饮食法。
如果没有症状出现，每次增加一种食物。给予每种添加的食物超过24小时或直至症状出现，这样能确定过敏原。如果患者对食物有非常严重的过敏反应，医生可能会让患者在诊室进食少量食物。医生随后观察患者对食物的反应。
你知道吗……
食物过敏的预防
多年来，医生建议不要喂养婴幼儿通常引发过敏反应的食物（如花生），以防止食物过敏。然而，新的证据表明，定期喂养婴儿含有花生的食物可能有助于防止他们发生花生过敏。需要更多采用这种方法的研究。
家长应该与他们的儿科医生谈谈防止孩子过敏的最佳方法。
食物过敏的治疗
使用抗组胺药，有时使用肾上腺素治疗过敏反应
剔除过敏食物的饮食法
有时使用药物阻断过敏反应
有时使用过敏原免疫治疗（脱敏）
严重食物过敏者常要随身携带抗组胺药，一旦出现过敏立即服用。抗组胺药可用于减轻荨麻疹和肿胀。同时患者应随身携带自行注射的肾上腺素，在严重反应时应用。口服色甘酸钠（处方药）也有助于缓解症状。
食物过敏的病人必须避免进食可导致过敏的食物。
其他治疗食物过敏的药物
奥马珠单抗是一种单克隆抗体，旨在阻断IgE（由免疫系统产生的、引起过敏症状的抗体）的活性。奥马珠单抗不用于治疗急性过敏反应，但正在被研究用于限制过敏反应，特别是在脱敏治疗期间。该药通过注射给药。
其他单克隆抗体，如度普利尤单抗，正在被研究用于治疗花生过敏。
过敏原免疫治疗（脱敏）
如果无法避免过敏原，脱敏免疫治疗是一种试图教导患者的免疫系统不要对过敏原产生反应的过程。给予患者逐渐加量的过敏原。首剂剂量很小，甚至过敏者也不会因此产生反应。不过，小剂量是为了让人的免疫系统习惯过敏原。随后会逐渐增加剂量。每次增加的剂量都很小，小到免疫系统仍然不会有反应。持续增加剂量，直到患者对曾经引起症状的过敏原数量不再出现反应。
食物过敏的免疫治疗通常为口服药物。常用于4至17岁人群中的花生过敏。目前正在研究该治疗对其他食物的脱敏作用。
花生过敏患者可口服花生过敏原粉末。第一天，在医疗机构服用五剂逐渐增加的剂量。医生必须观察第一天的治疗情况，因为过早接触高剂量过敏原可能会引发危险的过敏反应。之后，患者每天服用一剂。每2周增加一次剂量，直到达到维持剂量。这个过程通常需要大约5个月。每次增加剂量时，必须在医疗机构中服用第一剂。患者应无限期服用维持剂量。
患者必须继续每天服用花生过敏原粉末，保持脱敏状态。此外，他们仍需严格保持无花生饮食，不过，脱敏可降低意外摄入花生而发生严重过敏反应（包括超敏反应）的风险。